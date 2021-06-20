Як визначити реальні потужності власного бізнесу: порада експерта

Відкрити власну справу та зробити її успішною – два головних кроки підприємців, між якими інколи місяці та навіть роки інтенсивної роботи. Часто ідеї залишаються так і незреалізованими, а однією з основних причин цього є брак коштів.

Як правильно розрахувати власні сили та фінанси, необхідні для того, щоб зробити проєкт успішним? Про це та підготовку реального плану розповідає Павло Пластовець, незалежний консультант з питань бізнес-інновацій.

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Загальна ситуація

Не секрет, що близько 90% всіх новостворених малих підприємств у світі швидко занепадають. При цьому половина з них банкрутує ще протягом перших двох років свого існування.

Така тенденція однаково стосується усіх галузей бізнесу, а особливо технологічного сектору, де стартапи з'являються та зникають з блискавичною швидкістю.

Власники таких компаній отримують хороший досвід підприємництва, і на запитання "Чому так склалося?", згідно з опитуванням, відповідають:

не було попиту на ринку (42%);

закінчились гроші (29%);

проблеми з командою (23%);

висока та якісна конкуренція (19%);

низькі ціни та великі витрати (18%);

не було ефективної бізнес-моделі (17%).

Чому бізнес банкрутує / Фото Unsplash

У чому полягає проблема

Кошти закінчуються у момент, коли грошових потоків від клієнтів, інвесторів та фінансових установ стає не достатньо для того, щоб покривати витрати бізнесу. Постає питання, чому ж усвідомлення моменту нестачі грошей затримується настільки, що бізнес не встигає приймати необхідні коригуючі управлінські рішення, аби залишатись на плаву.

Низька фінансова грамотність

Зрозуміло, що з ростом доходів підприємства, збільшуються і його витрати – це взаємопов'язані процеси. Однак на малих підприємствах часто відсутнє дієве фінансове планування – власники просто не знають, що це і навіщо воно потрібне.

Тому стратегічна діяльність у таких компаній відсутня, а операційна – хаотична, з великими касовими розбіжностями та постійною "ліквідацією фінансових пожеж".

Власники бізнесу чудово усвідомлюють важливість фінансів, однак не мають достатніх знань щодо інструментів для їх повної ефективності.

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Математичний "скелет" бізнесу

Власники малих підприємств повинні чітко усвідомити, що для керівництва їм просто необхідно навчитись вимірювати, аналізувати, планувати та передбачати. Такий інструмент прогнозування вже давно існує, і його назва – фінансова бізнес-модель.

По-суті, це математичний "скелет" кожного бізнесу – чіткий взаємозв'язок ключових параметрів підприємства, який має вигляд класичних форм фінансової звітності:

балансу;

оцінки фінансових результатів;

даних про рух коштів;

грошові потоки власного капіталу.

Фінансова бізнес-модель дозволяє передбачити, як зміниться прибуток вашого бізнесу, якщо ви захочете:

змінити ціну продукту чи сервісу;

залучити додаткову цільову аудиторію клієнтів;

зменшити тривалість виробничого циклу;

збільшити конверсію продажів;

запустити додаткову програму лояльності для клієнтів;

відкрити нову точку продажів;

найняти новий персонал;

залучити кредитні кошти;

збільшити середній чек тощо.

Математичний "скелет" бізнесу / Фото Unsplash

Фінансова бізнес-модель – це ключовий інструмент у реалізації стратегії компанії, своєрідна шахова дошка для планування та оцінки різних сценаріїв майбутнього. Якщо не врахувати всі активні фігури на гральному полі, то можна швидко отримати "шах і мат" від ринку, конкурентів чи споживачів послуг, тим самим залишившись поза бізнесом.

Саме правильна фінансова бізнес-модель підприємства дає змогу визначити реальні потужності бізнесу та необхідні затрати ваших особистих сил на шляху до успіху.

Створіть власну бізнес-модель, яка стане ефективним планом реалізації стратегії вашого бізнесу. Роздрукувати документ допоможуть принтери. Пристрої розвивають швидкість друку до 9,1 зображення на хвилину в чорно-білому та 5 зображень на хвилину в кольоровому форматі.