Як правильно розрахувати власні сили та фінанси, необхідні для того, щоб зробити проєкт успішним? Про це та підготовку реального плану розповідає Павло Пластовець, незалежний консультант з питань бізнес-інновацій.

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Загальна ситуація

Не секрет, що близько 90% всіх новостворених малих підприємств у світі швидко занепадають. При цьому половина з них банкрутує ще протягом перших двох років свого існування.

Така тенденція однаково стосується усіх галузей бізнесу, а особливо технологічного сектору, де стартапи з'являються та зникають з блискавичною швидкістю.

Власники таких компаній отримують хороший досвід підприємництва, і на запитання "Чому так склалося?", згідно з опитуваннямвідповідають:

  • не було попиту на ринку (42%);
  • закінчились гроші (29%);
  • проблеми з командою (23%);
  • висока та якісна конкуренція (19%);
  • низькі ціни та великі витрати (18%);
  • не було ефективної бізнес-моделі (17%).

Чому бізнес банкрутує / Фото Unsplash

У чому полягає проблема

Кошти закінчуються у момент, коли грошових потоків від клієнтів, інвесторів та фінансових установ стає не достатньо для того, щоб покривати витрати бізнесу. Постає питання, чому ж усвідомлення моменту нестачі грошей затримується настільки, що бізнес не встигає приймати необхідні коригуючі управлінські рішення, аби залишатись на плаву.

Низька фінансова грамотність

Зрозуміло, що з ростом доходів підприємства, збільшуються і його витрати – це взаємопов'язані процеси. Однак на малих підприємствах часто відсутнє дієве фінансове планування – власники просто не знають, що це і навіщо воно потрібне.

Тому стратегічна діяльність у таких компаній відсутня, а операційна – хаотична, з великими касовими розбіжностями та постійною "ліквідацією фінансових пожеж".

Власники бізнесу чудово усвідомлюють важливість фінансів, однак не мають достатніх знань щодо інструментів для їх повної ефективності.

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Математичний "скелет" бізнесу

Власники малих підприємств повинні чітко усвідомити, що для керівництва їм просто необхідно навчитись вимірювати, аналізувати, планувати та передбачати. Такий інструмент прогнозування вже давно існує, і його назва – фінансова бізнес-модель.

По-суті, це математичний "скелет" кожного бізнесу – чіткий взаємозв'язок ключових параметрів підприємства, який має вигляд класичних форм фінансової звітності:

  • балансу;
  • оцінки фінансових результатів;
  • даних про рух коштів;
  • грошові потоки власного капіталу.

Фінансова бізнес-модель дозволяє передбачити, як зміниться прибуток вашого бізнесу, якщо ви захочете:

  • змінити ціну продукту чи сервісу;
  • залучити додаткову цільову аудиторію клієнтів;
  • зменшити тривалість виробничого циклу;
  • збільшити конверсію продажів;
  • запустити додаткову програму лояльності для клієнтів;
  • відкрити нову точку продажів;
  • найняти новий персонал;
  • залучити кредитні кошти;
  • збільшити середній чек тощо.

Математичний "скелет" бізнесу / Фото Unsplash

Фінансова бізнес-модель – це ключовий інструмент у реалізації стратегії компанії, своєрідна шахова дошка для планування та оцінки різних сценаріїв майбутнього. Якщо не врахувати всі активні фігури на гральному полі, то можна швидко отримати "шах і мат" від ринку, конкурентів чи споживачів послуг, тим самим залишившись поза бізнесом.

Саме правильна фінансова бізнес-модель підприємства дає змогу визначити реальні потужності бізнесу та необхідні затрати ваших особистих сил на шляху до успіху.