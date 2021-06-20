Як правильно розрахувати власні сили та фінанси, необхідні для того, щоб зробити проєкт успішним? Про це та підготовку реального плану розповідає Павло Пластовець, незалежний консультант з питань бізнес-інновацій.
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Загальна ситуація
Не секрет, що близько 90% всіх новостворених малих підприємств у світі швидко занепадають. При цьому половина з них банкрутує ще протягом перших двох років свого існування.
Така тенденція однаково стосується усіх галузей бізнесу, а особливо технологічного сектору, де стартапи з'являються та зникають з блискавичною швидкістю.
Власники таких компаній отримують хороший досвід підприємництва, і на запитання "Чому так склалося?", згідно з опитуванням, відповідають:
- не було попиту на ринку (42%);
- закінчились гроші (29%);
- проблеми з командою (23%);
- висока та якісна конкуренція (19%);
- низькі ціни та великі витрати (18%);
- не було ефективної бізнес-моделі (17%).
Чому бізнес банкрутує / Фото Unsplash
У чому полягає проблема
Кошти закінчуються у момент, коли грошових потоків від клієнтів, інвесторів та фінансових установ стає не достатньо для того, щоб покривати витрати бізнесу. Постає питання, чому ж усвідомлення моменту нестачі грошей затримується настільки, що бізнес не встигає приймати необхідні коригуючі управлінські рішення, аби залишатись на плаву.
Низька фінансова грамотність
Зрозуміло, що з ростом доходів підприємства, збільшуються і його витрати – це взаємопов'язані процеси. Однак на малих підприємствах часто відсутнє дієве фінансове планування – власники просто не знають, що це і навіщо воно потрібне.
Тому стратегічна діяльність у таких компаній відсутня, а операційна – хаотична, з великими касовими розбіжностями та постійною "ліквідацією фінансових пожеж".
Власники бізнесу чудово усвідомлюють важливість фінансів, однак не мають достатніх знань щодо інструментів для їх повної ефективності.
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Математичний "скелет" бізнесу
Власники малих підприємств повинні чітко усвідомити, що для керівництва їм просто необхідно навчитись вимірювати, аналізувати, планувати та передбачати. Такий інструмент прогнозування вже давно існує, і його назва – фінансова бізнес-модель.
По-суті, це математичний "скелет" кожного бізнесу – чіткий взаємозв'язок ключових параметрів підприємства, який має вигляд класичних форм фінансової звітності:
- балансу;
- оцінки фінансових результатів;
- даних про рух коштів;
- грошові потоки власного капіталу.
Фінансова бізнес-модель дозволяє передбачити, як зміниться прибуток вашого бізнесу, якщо ви захочете:
- змінити ціну продукту чи сервісу;
- залучити додаткову цільову аудиторію клієнтів;
- зменшити тривалість виробничого циклу;
- збільшити конверсію продажів;
- запустити додаткову програму лояльності для клієнтів;
- відкрити нову точку продажів;
- найняти новий персонал;
- залучити кредитні кошти;
- збільшити середній чек тощо.
Математичний "скелет" бізнесу / Фото Unsplash
Фінансова бізнес-модель – це ключовий інструмент у реалізації стратегії компанії, своєрідна шахова дошка для планування та оцінки різних сценаріїв майбутнього. Якщо не врахувати всі активні фігури на гральному полі, то можна швидко отримати "шах і мат" від ринку, конкурентів чи споживачів послуг, тим самим залишившись поза бізнесом.
Саме правильна фінансова бізнес-модель підприємства дає змогу визначити реальні потужності бізнесу та необхідні затрати ваших особистих сил на шляху до успіху.