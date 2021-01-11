Часто польську мову вносять до рейтингу найскладніших мов у світі. Але українцям її вивчити набагато легше, адже, як і українська, вона входять до слов’янської групи мов.

Журналісти Освіти 24 за підтримки партнера Canon підготували для вас кілька корисних порад, методів та ресурсів, які допоможуть самостійно вивчити польську мову.

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Скільки часу потрібно для вивчення польської? За словами експертів, для вивчення польської мови необхідно приблизно пів року. Це все залежить від мовного рівня, який ви хочете освоїти. Однак, щоб досягти бажаного результату, учень повинен ставитись до навчального процесу дуже відповідально.

Рівні знання польської мови

Загалом є 6 рівнів знання польської мови:

А1 – це найпростіший рівень, який дає учням базові знання мови. Завдяки йому люди можуть трохи розуміти побутову мову та спілкуватись завдяки елементарним фразам.

А2 – це базовий рівень, завдяки якому люди розуміють побутову мову, можуть розповісти про себе та свою сім’ю або запитати якусь інформацію у перехожого. Цей рівень потрібен для того, аби отримати дозвіл проживати у Польщі.

В1 – це рівень, завдяки якому людина може добре розуміти повільну усну мову. До того ж, розширюються теми, на які може спілкуватись учень. Це вже не лише побутова тематика, а здатність говорити, для прикладу, про історію або музику. Цей рівень потрібний для тих, хто планує вчитись у польських вишах.

В2 – це високий рівень знання мови, завдяки якому учень може вільно спілкуватися на різноманітні теми із носіями мови. Під час письма він може вільно висловлювати свої думки та аргументувати їх.

С1 – це професійне знання мови. Цей рівень дозволяє чудово розуміти і обговорювати різні теми будь-якого обсягу та складності. Під час письма він використовує зв’язкову постановку речень та складні елементи.

Цікаво, що володіння польською мовою на рівні C1 дозволить абітурієнту вчитись у польських державних вишах безкоштовно.

С2 – це досконале володіння польською мовою. Він дозволяє розуміти усну та письмову мову без жодних труднощів. Учень говорить швидко та без жодних запитань.

Як вивчити польську мову

Головні методи, які допоможуть у вивченні мови

Сучасний світ пропонує сотні різноманітних способів вивчення польської мови: від групових занять з репетиторами до перегляду фільмів із субтитрами. Тож вивчити її можна самостійно, навіть не виходячи з дому.

Зокрема, експерти виділяють один з найефективніших сучасних методів вивчення польської – онлайн-навчання. Такий спосіб допоможе опанувати польську мову швидко з нуля. Окрім того, ви можете спілкуватися з носіями мови безкоштовно.

Зокрема, вивчати польську мову можна по Skype. Це допоможе не лише зекономити гроші, але й час. Студент більше не прив’язаний до одного місця або групи людей. Єдине, що потрібно мати — це інтернет та бажання вчитись.

Ще одна перевага такого навчального процесу — це вміння добре спілкуватись онлайн. Адже багатьом абітурієнтам перед вступом до університету необхідно пройти скайп-співбесіду.

Тож, заведіть в інтернеті друзів, які говорять польською (це дуже популярна мова, тому ви легко знайдете співрозмовника). Завдяки цьому ви отримаєте неоціненний досвід живого спілкування справжньою, розмовною мовою.

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Інструкція, як вивчити польську

Визначтеся з метою і цілями

Спочатку ви маєте вирішити, навіщо вам взагалі польська мова? Якщо відповідь на питання "а чому б і ні", то такої мотивації надовго не вистачить.

Варто чітко зрозуміти свою мету, намагаючись копнути якомога глибше. Більше мотивації буде, якщо вам треба отримати Карту поляка або вступити в польський університет тощо.

Зрозумійте, які знання і навички вам потрібні

Маючи перед собою список цілей, ви зможете зрозуміти, що саме вам потрібно вчити, які навички тренувати й до якого рівня. Адже якщо у вас ціль поїхати у відпустку до Польщі, то вам не потрібно вчити юридичні терміни.

Виберіть відповідний спосіб навчання

Коли час не підганяє і ви можете вчити польську мову довше, то найкраще починати з розвитку пасивних навичок, тобто слухання і читання. Адже неможливо видобути мову з себе (щось сказати чи написати), якщо перед цим її туди не покласти у достатній кількості.

Тут можна скористатися програмою LingQ. Там є ціла бібліотека текстів польською мовою разом з озвученням. Коли ви читаєте їх, то одразу зможете легко перевірити переклад невідомих слів і виразів.

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Коли ж часу мало і мову потрібно вивчити терміново, то тут потрібен більш інтенсивний курс. Цікаво, що зайнятим людям найкраще підійде аудіокурс, котрий можна завантажити собі на смартфон і слухати в кожну вільну хвилину – по дорозі на роботу і назад, під час обідньої перерви тощо.

Прикладом курсу, який використовує природні методи навчання, є аудіокурс польської мови для початківців "Polski Start". Він дає інтуїтивне відчуття мови й уміння висловлювати свої власні думки та розуміти співрозмовника всього за дванадцять занять.

Поради для вивчення польської мови

Виберіть час для занять на кожен день

Вивчати іноземну мову можна потрохи, але робити це треба кожен день. Отримання знань обов’язково мусить бути систематичним. Ви можете просто подивитися фільм, послухати музику, відвідати екскурсію польською тощо.

Читайте книги

Польська мова дуже близька до української, тому вже при першому знайомстві з нею ви зможете розуміти частину інформації.

Тут варто можна почати з простого – дитячих оповідань, казок, віршів. Коли ви будете розуміти більше – прочитайте польською улюблену книгу, яку раніше читали рідною мовою.

Але не забувайте і про підручники, адже це справді невід’ємна частина навчального процесу.

Вчіть нові словами та виконуйте вправи

Радимо постійно мати біля себе словничок нових слів, які ви маєте вивчити. Найкраще - прикріпити аркуш з словами навпроти ліжка чи робочого столу, щоб вони постійно бути у полі вашого зору.

А для вивчення мови вам обов’язково потрібно багато практикуватися. І для цього допоможуть різні вправи.

Радимо для цього використовувати принтери. Але оскільки друкувати доведеться чимало, краще зосередитися на витривалих пристроях. Надійним варіантом стане техніка компанії Canon серії MegaTank, адже ці принтери відмінно зберігають якість документів та чіткість тексту.

Окрім того, одного лише резервуару для чорної фарби достатньо для друку щонайменше 8 тисяч сторінок. Щодо кольорового чорнила, то одна заправка забезпечує друк приблизно 7 000 копій із середнім ступенем заливки.



Принтер компанії Canon / Фото 24 каналу

Слухайте різноманітні аудіозаписи

І тут мова йде не лише про уроки та вправи. Ви можете просто послухати улюблену пісню, спробувати розібрати слова, знайти текст та прочитати його. Після цього ви зможете підспівувати.

Дивіться фільми

Перегляньте улюблений фільм польською мовою з субтитрами (на перших етапах – українськими, далі – також польськими). Якщо ви будете чути слово від носія мови і бачити як воно виглядає, ви зможете значно пришвидшити процес запам’ятовування та розуміння.

Зверніться до педагога чи знайомого, який знає польську

Навіть якщо у вас є засоби для вивчення мови, то вам знадобиться наставник – людина, яка вже вивчила мову. Вчитель чи знайомий зможе допомогти виправити вимову, підказати програму і порядок вивчення, а ще до нього можна звернутися із запитанням.

Ресурси для вивчення польської мови

1. Польська мова

Цей інтернет-ресурс створено за підтримки уряду Польщі, а над освітньою програмою працювали провідні польські філологи. Вона розроблена для російськомовних та україномовних користувачів і розрахована на повне самостійне освоєння польської мови з нуля.

Ця платформа є безкоштовною, містить багато тестів, аудіоматеріалів і розподілена на уроки за рівнями – від базового А1 до просунутого В2. У кінці проходження рівнів ви маєте змогу скласти тест на знання мови та отримати відповідний сертифікат.

2. Польська мова за 7 уроків

Коли немає змоги приділити окремий час для уроку з польської – можна використати додаток на телефон. У цій програмі є сім уроків, які містять основну граматику та побутову лексику. Кожне із занять має аудіосупровід.

Також мають додаткові пояснення, відео- та аудіодоріжки. І, звісно ж, вправи для закріплення знань. Тож, вправи можна проходити на телефоні під час поїздки в громадському транспорті, у черзі тощо.

3. Польська мова безкоштовно

Це ще один додаток для телефона. У ньому можна відстежувати прогрес навчання та розраховувати, скільки матеріалу потрібно засвоїти для переходу на наступний рівень. Унікальність цієї програми у тому, що вона працює у офлайн-режимі.

А при підключенні до мережі відкривається додатково онлайн-словник і таблиця відмінювання найуживаніших у польській мові дієслів.

4. Саб-кіно

Цей сайт містить безліч фільмів та мультиків польською мовою. Адже польську можна вивчати за фільмами, які супроводжуються українськими субтитрами. Це чудовий спосіб сприймати цю мову на слух і при цьому не перенавантажувати мозок правилами та завданнями.

5. "Всетут"

На цьому сайті з вивчення польської мови є кілька корисних уроків, які допоможуть початківцям.

Цікаво, що на сайті інформація, яку шукають відвідувачі, представлена рідною мовою користувача. А також створено зручний пошук, тому ви з легкістю можете знайти необхідний матеріал чи потрібну статтю.