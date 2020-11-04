Раніше німецьку мову вивчали в школі наші батьки, дідусі та бабусі, а вже сьогодні вона друга за популярністю іноземна мова в Україні. Проте опанувати її не так і легко. Тут головне – мати особисту мотивацію та вільний час.

Редакція сайту "Освіта 24" за підтримки Canon підготувала кілька корисних та цікавих порад і ресурсів, які допоможуть самостійно вивчити німецьку мову.

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Скільки часу знадобиться для вивчення німецької мови? В середньому для вивчення початкового рівня з нуля вам потрібно близько року. Далі займатися варто інтенсивніше, проте важливо не перевантажувати свій мозок. Загалом опанувати середній рівень можна за 6 місяців.

Як вивчити німецьку мову самостійно: важливі поради

Ми підготували кілька простих кроків, які допоможуть у вивченні німецької мови. Одне з головних правил – це мати бажання та вивчати її регулярно.

Порада № 1: Почніть з алфавіту

Вам варто слухати та повторювати німецькі букви та звуки. Найкраще знайти відео в мережі, де чітко промовляють німецький алфавіт самі носії цієї мови. Також важливо звертати увагу на те, що букви можуть по-різному вимовлятися у різних словах.

Порада № 2: Вивчіть базові слова та фрази

Після того, як ви опануєте німецький алфавіт, вам треба переходити до основних слів та фраз, які вживаються найчастіше. Такими словами та висловами можуть бути звичайні німецькі привітання та прощання, слова «так» / «ні», «будь-ласка» / «дякую», «вибачте» тощо.

Читайте базові слова та фрази німецькою мовою, які точно знадобляться початківцям:



Базові слова та фрази німецькою мовою / Фото вилдання "Книжкова хата"

Порада № 3: Розширюйте свій словниковий запас іменниками, дієсловами та прикметниками

Якщо ви вже вивчили основні німецькі слова та вислови, варто активно збагачувати свій словниковий запас найпоширенішими іменниками, дієсловами та прикметниками.

До прикладу, поставте собі за ціль вивчати щодня по 3 іменники, дієслова чи прикметники. Так кожного дня ви будете знати на 9 слів більше і поступово вивчите все.

Порада № 4: Починайте складати речення

Якщо ви вже маєте в словниковому запасі достатньо слів, вам варто почати складати їх у прості речення. Але перед цим важливо вивчити структуру німецького речення та порядок слів. З часом все буде більш зрозуміліше.

Порада №5: Починайте говорити

Спочатку подумайте, які фрази ви вживаєте найчастіше щодня рідною мовою, а вже після цього починайте вивчати їх німецькою. Це можуть бути фрази, які використовуються в магазині, кафе, у спілкуванні із друзями тощо.

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Порада № 6: Дивіться фільми

Якщо ви вже знаєте певну базу мови, тоді починайте дивитися фільми. Спробуйте увімкнути кіно, яке ви вже бачили та добре знаєте сюжет. Додамо, що спочатку треба дивитися фільми із німецькими субтитрами.

Окрім того, радимо дивитися фільми в компанії друзів. Проте зараз через карантин краще робити це онлайн за допомогою вебкамери. Для цього з друзями виберіть фільм німецькою мовою, а після перегляду обов’язково обговоріть сюжет, з'ясуйте незрозумілі слова і фрази. Обговорення теж варто проводити німецькою.



З веб-камерою Canon можна спілкуватися з друзями чи носіями мови / Фото Canon

Тут ідеальним помічником стане вебкамера від Canon – EOS M50 Web Kit, адже в комплекті вона має зручний штатив, щоб ви не тримали камеру в руках, та якісний зовнішній мікрофон, з яким можна говорити німецькою навіть на фоні фільму чи на балконі у квартирі.

Порада № 7: Читайте книги та новини німецькою мовою

Після того, як ви почнете тренувати свої навички у сприйнятті німецької мови на слух, починайте вчитися читати тексти і розуміти написане. Виберіть легкі та адаптовані книжки для вашого рівня, а як тільки будете бачити, що вже все дається легко, – переходьте до більш складних ресурсів.

Методи, які допоможуть вивчити німецьку

Метод для дітей та початківців

Для дітей та початківців ідеальним варіантом вивчати німецьку мову буде метод дивитися мультики. Зазвичай, там проста і зрозуміла мова. Саме завдяки мультикам діти зможуть вивчити нові слова та короткі граматично прості конструкції.

Крім того, в мультиках легко зрозуміти зміст, навіть якщо ви не знаєте слів. Головне – орієнтуватися на емоції персонажів.

Як легко вивчити слова? Слова, які важко запам’ятати, варто роздрукувати та приклеїти у видимих ​​місцях – наприклад, на холодильнику, біля ліжку чи над столом, за яким ви завжди сидите. Завдяки цьому ви будете часто дивитися на них, і важкі слова будуть швидко запам’ятовуватися.

Також для дітей чудово підійдуть інтерактивні ігри з картинками чи таблицями зі словами чи правилами граматики. Картинки варто роздрукувати і показувати дітям.



Принтер Canon допоможе у вивченні слів німецькою / Фото Canon

А роздрукувати необхідні слова чи фрази радимо на принтері від Canon серії MegaTank, адже на ньому це можна зробили не тільки з комп'ютера, а й з мобільного телефона. Тож, як тільки ви натрапите у соцмережах на цікаву підбірку німецьких слів, одразу роздрукуйте, аби не загубити її серед скрінів.

Методи для тих, хто вже вивчав мову

Час від часу намагайтеся думати та говорити німецькою мовою

Наприклад, коли ви плануєте, що купити в магазині, продумайте ці речення у голові німецькою мовою. Або ж складіть іноземною список планів, що будете робити завтра. Ці вправи значно покращать здатність плавно будувати речення.

Пам’ятайте про це під час навчання: вчіться вголос, найкраще можна запам’ятати щось під час повторення і також найголовніше – систематичність. До прикладу, присвятіть вивченню німецької щонайменше 20 хвилин на день.

Знайдіть собі партнера по навчанню, з яким можете практикуватися

Щоб вивчити німецьку мову, вам обов’язково потрібне живе спілкування. На різних сайтах ви можете знайти німецькомовних друзів та спілкуватися з іноземцями.

До прикладу, Mixxer – це ресурс, який об’єднує викладачів і тих, хто хоче вивчати іноземні мови. Там можна спілкуватися з іноземцями через Skype або інші чати. Або My Language Exchange. На цьому сервісі можна знайти друга для листування з 133 країни світу, у тому числі й з Німеччини. Також там є ігри у слова. Переважно на сервісі обмінюються листами.

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Щоденні прості правила для тих, хто хоче підтримувати знання німецької мови на рівні:

Використовуйте електронні додатки

У сучасному світі існує величезна кількість мобільних програм, за допомогою яких можна поглиблювати свої знання німецької мови. Їх легко встановити на телефон та проводити ігри чи рівні по дорозі на роботу.

Слухайте аудіозаписи

Особливо робіть це тоді, коли виконуєте якусь механічну роботу: прибираєте, готуєте їжу тощо. Це може бути розповідь, лекція німецькою мовою тощо. Головне, щоб у думках був постійний контакт із мовою. Намагайтеся дивитися німецькою те, до чого мозок звик українською.

Ресурси для вивчення німецької мови

LearnGermanOnline

Цей ресурс допоможе зрозуміти, з чого варто почати вчити німецьку мову, які складнощі можуть виникнути та як їх подолати. Там ви знайдете базову граматику та короткі відеоролики з уроками німецької.

EasyOnlineGerman

На цьому сайті ви знайдете інформацію та вправи від вчителів німецької з Німеччини. Більшість із них – безкоштовні. Ресурс підійде і початківцям, і тим, хто просто хоче покращити свій рівень іноземної мови.

DW

На цьому ресурсі ви можете знайти тексти та цікаві відео різних рівнів складності. Крім того, зареєструвавшись, ви будете отримувати новини та тексти вашого мовного рівня.

GoetheInstitut

Тут знайдете все про вивчення німецької в Україні. Є багато корисних вправ, додатків та завдань для покращення свого рівня німецької. Ви можете навіть завантажити на телефон навчальну гру та вивчати цю мову, їдучи в автобусі на роботу.

GermanFilmswithEnglishSubtitles

Це ютуб-канал, який підійде тим, хто вже знає англійську. Тут ви можете переглядати німецькі фільми з англійськими субтитрами.

GrüßeausDeutschland

На цьому сайті ви знайдете безліч подкастів на різні теми німецькою мовою. Також там є аудіозаписи різних рівнів складності. Завантажуйте їх та тренуйте сприйняття мови на слух.