Освіта 24 за підтримки партнера Canon зібрала важливі поради та ресурси, які допоможуть вивчити китайську мову всіх охочим.

До теми: Як самостійно вивчити англійську мову за кілька місяців: корисні поради та ідеї.

Передусім, чітко сформулюйте для себе мотив: для чого вам китайська мова? Адже від мотиву залежить спосіб вивчення.

Так, якщо вивчення китайської мови – це забава для галочки : "Я зробив це!", тоді вам вистачить подкастів та відеоуроків на ютубі з найпростішими фразами.

: "Я зробив це!", тоді вам вистачить подкастів та відеоуроків на ютубі з найпростішими фразами. Якщо ж ви плануєте вступити до китайського університету , доведеться вивчити мову настільки, щоб скласти тест HSK. А це 4 – 6-й рівень із 12 можливих.

, доведеться вивчити мову настільки, щоб скласти тест HSK. А це 4 – 6-й рівень із 12 можливих. Для бізнесменів – інша специфіка: їм потрібно впевнено говорити китайською, оперуючи цифрами та бізнес-термінологією.

Скільки потрібно часу, щоб вивчити китайську? Ця мова набагато складніша, ніж німецька чи англійська. У ній – тисячі ієрогліфів, які не так уже й легко запам’ятовуються.

Отже, часу знадобиться більше, аніж на опанування якоїсь із європейських мов. А додайте до цього правильну вимову та вузькотематичну лексику, то вивчення китайської точно не один рік.



На вивчення китайської мови піде багато часу та сил / Фото 24 каналу

Попередні поради початківцям

Слухайте аудіо китайською мовою частіше

Почніть із прослуховування аудіо. Просто звикайте до звуків. Ви можете паралельно читати те, що слухаєте, але звертайте увагу на тони.

Що таке тони Ця зміна висоти голосу, коли ви вимовляєте склад. Різні тони – різні склади. Так, в китайському треба відрізняти слова: mǎi – купувати, mài – продавати, fàngdú – отруїти, а fángdú – протихімічний, антивірусний.



Цікаво, якщо в кафе в Китаї ви попросите принести вам tang і помилитеся з тоном, будьте готові, що замість супу (tāng) вам принесуть солодощі (táng).

Де можна послухати тони:

Таблиця всіх складів китайської мови з аудіо кожним тоном.

Гра для тренування тонів і транскрипції

Сайт forvo.com – це база вимови. Тут можна слухати, як носії мови вимовляють потрібне вам слово.

Додаток Hellotalk. Тут можна публікувати короткі аудіо повідомлення. Можна просто записати, як ви читаєте речення або кілька слів або навіть склад – вас і похвалять, і виправлять.

Приділяйте час вивченню ієрогліфів

Якщо вже вирішили вчити китайські ієрогліфи, то працюйте з ними щодня, приділяючи цьому від пів години до години. Тут важлива регулярність.

Слова в китайській мові

Зазвичай слово складається з двох ієрогліфів, тобто знаків набагато менше, ніж слів.

Ієрогліфи складається з рисочок. Риска – це грубо кажучи, те, що виводять, не відриваючи ручки від паперу. З рисок складаються графеми. Наприклад:

灬 – вогонь,

石 – камінь,

言 – мова.

Зазначимо, що самих графем не так багато, найчастіших – лише сто. Тому вивчайте графеми, які попалися вам більше одного разу. Якщо освоїте, зможете складати з графем ієрогліфи, як з кубиків.

Проте два ієрогліфа можуть відрізнятися однією рисою, одним крюком, одним вигином. Порівняйте 贝 – раковина і 见 – бачити. Треба розуміти, яку риску ви пишете і як вона співвідноситься з іншими.

Як навчитися писати ієрогліфи? Експерти радять обводити ієрогліфи, як у дитинстві. І тут треба багато практики. Для цього покладіть кальку під аркуш ієрогліфів і обводьте їх прямо поверху. Так, спочатку руці буде незручно, але згодом ви звикнете до нових рухів, порядку рис і правильній траєкторії.

Рекомендуємо роздрукувати всі важливі та популярні ієрогліфи, щоб навчитися їх писати. Для цього використайте принтер Canon серії MegaTank. Вміст його чорнильниць дає змогу видрукувати до 12 тисяч чорно-білих сторінок та понад 7 тисяч сторінок у кольорі.



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Запам'ятовуйте типові приклади, а не правила

Звертайте увагу на типові приклади. Не потрібно зубрити важкі граматичні правила, краще сконцентруйтеся на типових прикладах.

Вам потрібно виписувати їх, промовляти, використовувати в спілкуванні або листуванні, шукати в текстах тощо. До того ж, сталі вирази ви точно будете пам’ятати довше, ніж якесь правило.

До теми Як вивчити польську самостійно, не виходячи з дому: корисні поради та ресурси

Багато говоріть і не сумнівайтеся в собі

У вимові китайських звуків треба багато практикуватися, розмовляючи з собою чи іншими людьми.

До прикладу, ви можете знайти тексти з аудіо супроводом. Прослухайте одну фразу або словосполучення, а потім спробуйте повторити інтонацію. Можна навіть записати свою промову для порівняння.

Кілька слів та цифр китайською для початківців

Доброго дня! – 你好! – [nǐ hǎo] – ніхао!

До побачення! – 再见! – [zài jiàn] – цзай цзіень!

Ласкаво прошу! – 欢迎! – [huānyíng] – хуаньін!

Вибачте! – 对不起! – [duì bu qǐ] – Дуй бу тсі!

Дякую! – 谢谢! – [xiè xie] – се се!

Будь ласка! – 不客气! (або 不用谢!) – [bù kě qi] (або [bùyòngxiè]) – Букхетсі! (або Буюнсе!)

Я не розумію! – 我不明白。– [wǒ bù míngbái] – Во бу мінбай!

Я тебя кохаю! – 我爱你! – [wǒ ài nǐ] – Во ай ні!

Добраніч! – 晚安! – [wǎn'ān!] – Вань ань!

Принесіть рахунок – 买单。– [mǎi dān] – Май дань.

Скільки коштує? – 多少钱? – [duō shǎo qián] – Туо шао тсіень?

1 一 [yī] – і

2 二 [èr] – ер

3 三 [sān] – сань

4 四 [sì] – си

5 五 [wǔ] – у.

Ще більше слів чи фраз ви можете знайти у безкоштовному українсько-китайському словнику за цим посиланням.

Корисні ресурси для вивчення китайської мови

Hellotalk – миттєвий і дуже зручний сайт для пошуку мовних партнерів. Тут можна говорити з китайцями усно, письмово, а носії мови виправлятимуть ваші помилки. Lang-8 – там ви можете писати тексти китайською, а носії мови будуть виправляти ваші помилки. Hackingchinese – на сайті є багато корисної інформації англійською про те, як взагалі вчити китайську мову, самостійно або на курсах, як організувати навчання, лайфхаки тощо. Thetravelingprogrammer – це така собі гра, де вам потрібно втікати від зомбі і вибирати правильний ієрогліф (за рівнями стандартного тесту HSK).

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