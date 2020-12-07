Іспанська мова не відстає від англійської та набирає великої популярності в світі, зокрема і в Україні. Експерти запевняють, що вивчити її не так вже і складно. Головне – дотримувати важливих правил: регулярно займатися, повторювати вивчений матеріал та користуватися необхідними ресурсами.

Тому редакція сайту "Освіта 24" за підтримки партнера Canon зібрала корисні поради та ресурси, які допоможуть у самостійному вивченні іспанської мови.

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Чи реально вивчити іспанську мову самостійно? Експерти запевняють, що самостійне вивчення іспанської буде легким, якщо ви перебуваєте в мовному середовищі або ви маєте досвід у вивченні інших іноземних мов.

Якщо ж цього немає, то краще звернутися до репетитора, бо вивчення іспанської може затягнутися на кілька років, адже для повноцінного усного та письмового спілкування необхідно знати граматику, розвивати лексичний запас і регулярно практикуватися.

Як вивчити іспанську мову самостійно

Скільки літер у іспанському алфавіті? Іспанський алфавіт має 27 літер: п'ять голосних і двадцять дві приголосних літери. Алфавіт іспанською перекладається як abecedario або аlfabeto. Цікаво, що іспанська абетка – це модифікація латинського алфавіту.

З чого почати вивчення іспанської мови:

Вивчити і практикувати правила читання.

Вивчити всі займенники.

Розібрати щонайменше 3 часові форми, необхідні для спілкування: Presente de Indicativo, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto de Indicativo.

Зрозуміти, як будувати питальні та заперечні речення.

Вивчити дієслова, які використовуються найчастіше: бути, існувати, говорити, допомагати, робити, стояти, шукати, просити і т.д.

Завести словник і сформувати списки необхідних слів за темами, наприклад, родина, країна, покупки тощо.

А вже після цього можна розширювати словниковий запас, розбиратися в інших часових формах, вчитися писати твори, пробувати практикувати іспанську з носієм мови онлайн і вчити іспанську за фільмами.

Основні слова іспанською мовою: фото від школи Queta

Правила читання іспанською мовою

Для вивчення цієї мови важливо одразу запам'ятати важливі правила читання: як ставити наголоси в іспанських словах; що таке диграфи і як вони читаються, а також особливості вимови деяких букв.

Як ставити наголос в іспанських словах? Наголос в іспанській мові в основному падає на: останній склад, якщо слово закінчується на приголосний: hablar [аблáр] – говорити; передостанній склад, якщо слово закінчується на голосний: padre [пáдре] – батько або якщо слово закінчується на «n» і «s»; в Але якщо в слові є буква á, é, í, ó, ú, (із графічним знаком), то вона і буде під наголосом.

Базова граматика іспанської, яка необхідна для вільного спілкування вже на початковому рівні, включає всього 3 часи:

Presente de Indicativo – теперішній час, яким можна описати і майбутні події.

Pretérito Indefinido – передає закінчену дію в минулому.

Pretérito Imperfecto de Indicativo – передає незакінчену дію в минулому.

Цифри іспанською: 1 – uno, 2 – dos, 3 – tres, 4 – cuatro, 5 – cinco, 6 – seis, 7 – siete, 8 – ocho, 9 – nieve, 10 – diez.

Отож, під час вивчення іспанської мови вам знадобляться роздруковані навчальні матеріали або вправи зі завданнями. Щоб полегшити процес навчання, радимо скористатися принтером Canon серії MegaTank, який дозволяє друкувати документи не лише з комп'ютера, а й зі смартфона. Як це зробити – читайте тут.



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Цікаві методи для вивчення іспанської мови

Метод "Занурення"

Цей метод може бути реалізований на практиці за допомогою:

Подорожі

Мабуть, це найкращий спосіб вивчити іноземну мову. Адже опинившись в іспаномовної країні, у вас не буде інших варіантів, окрім активного "занурення" в мову. Мова, яку ви будете слухати постійно, дозволить вам звикнути до неї швидко і ваш розмовний акцент з часом буде схожий на оригінальний.

Заняття

Тут поєднуються 2 моменти: викладач, що не вимовляє жодного слова рідною мовою, і повністю іспаномовні підручники.

Відсутність змоги виїхати в іншу країну або відсутність спеціальних курсів у вашому місті не скасовують метод «занурення», в ефективності якого сумніватися не доводиться. Спілкування по скайпу з носіями мови також здатне "занурити" вас в іспанську мову.

Адже один із важливих етапів вивчення будь-якої іноземної мови — це розмовна практика. До того ж спілкування з носіями відкриє для вас безліч нових формулювань, які не вживаються на письмі, зокрема жаргонні та сленгові слова.

Знаходити співбесідників можна самостійно. В інтернеті є безліч сайтів, де спілкуються іспанською мовою. Серед них: italki, Mixxer, WeSpeke та інші.

Для спілкування з носіями іспанської мови знадобиться вебкамера. Вдалим вибором стане камера від Canon – EOS M50 Web Kit, адже в комплекті вона має якісний мікрофон та штатив, який дозволить розмістити її на будь-якій поверхні.



Вебкамера Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 канал

Метод "Шкільний"

Цей метод відомий всім зі шкільної парти. Це спільне групове навчання, відпрацювання діалогів, виконання домашніх завдань, що неодмінно дає результат. Організувати заняття зі шкільного методу можна також по скайпу.

Підручники для вивчення іспанської мови

Для самостійного вивчення іспанської мови на просторах мережі і в книжкових магазинах є безліч матеріалів: літератури, онлайн-ресурсів та аудіокниг. Тому потрібна лише сила волі, величезне бажання та кілька годин вільного часу щодня.

Ось перелік книг, якими можна користуватися:

"Іспанська мова для початківців"

Це україномовний підручник для тих, хто хоче вивчити мову з нуля. Його рекомендують до використання в університетах, адже після завершення вивчення книги ви матимете достатній рівень, щоб спілкуватися на прості та побутові теми й читати іспанською.

"Іспанська ділова мова"

Це україномовний посібник для вивчення ділової мови. Складається з одинадцяти розділів, які пояснюють різні теми: найуживаніші фрази іспанської кореспонденції, готування до співбесіди, навички ділового листування та інші. Після кожного розділу є вправи на лексику й граматику.

Spanish Beginners Course

Це вже англомовний підручник, який складається з двох частин: з детально поясненими правилами та робочого зошита.

Cuaderno

Це російський підручник для вивчення іспанської за рівнями А1-А2. У ньому систематизовано й зібрано всі правила з поясненнями та вправами для закріплення кожної теми. Також є аудіоматеріали.

"Іспанська мова. Підручник"

Це російський підручник для початківців. Кожен урок в ньому містить основні граматичні й лексичні правила, перелік слів, які варто запам’ятати. А весь матеріал сформований у таблиці для зручності вивчення.

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Безкоштовні онлайн-ресурси для самостійного вивчення іспанської

Quetal

Це україномовний сайт для самостійного вивчення іспанської мови. Уроки там поділені за категоріями в залежності від рівня знання мови. Також в них є телеграм-канал, де підписники кілька разів на тиждень отримують цікаві факти про іспанську мову та Іспанію.

Habla Cultura

Це іспаномовний проєкт, який допомагає зануритися в культуру Іспанії та Латинської Америки. На сайті можна знайти тексти найрізноманітніших тематик (наука, культура, музика, новітні технології) та аудіоматеріали різних рівнів складності.

Окрім цього, ресурс пропонує розділ з коротенькими відеоуроками для початківців.

Ver-Taal

Це якісний онлайн-ресурс, на якому пропонують різноманітні вправи для вивчення нової лексики та вдосконалення навичок аудіювання. Вивчати мову онлайн простіше з переглядом рекламних відеороликів та кінотрейлерів.

Spanish Podcast

На цьому сайті є коротенькі аудіоісторії, в яких іспанці Алекс та Ванеса розповідають про конкретні граматичні аспекти іспанської, пояснюють складні лексичні конструкції та вирази, а також розповідають про культуру та традиції країни, у якій народилися і живуть.

Extra en español

Це міні серіал (13 серій по пів години), який стане у пригоді тим, хто щойно почав вивчати мову. Там неперевершена гра акторів та добірні жарти іспанською, що зроблять навчання легким і невимушеним. Там також можна увімкнути іспанські субтитри.

Video Ele

Сайт із безкоштовними відеоуроками по 3-5 хвилин для початкового та середнього рівня. До кожного відео додається PDF-файл з транскриптом та вправами на закріплення матеріалу. Цей сайт допоможе навчитися спілкуватися на побутові теми, а також засвоїти складні граматичні правила на практиці.

Practica Espanol

Сайт, що стане у пригоді як початківцям, так і учням, які вже непогано розмовляють іспанською. Тексти поділені відповідно до категорій A1, A2, B1, B2, C1. На ресурсі можна знайти матеріали на будь-який смак: вправи для вивчення лексики, новини з аудіосупроводом, граматику та пісні іспанською мовою.

Duolingo

Мобільний додаток, який допоможе початківцям опанувати базову лексику. Для того, аби отримати доступ до вправ, необхідно обрати потрібну мову та встановити кількість хвилин, які бажаєте приділяти щодня вивченню іспанської. Тест на визначення рівня допоможе з обранням найоптимальнішої програми.