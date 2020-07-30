Багато людей бояться навіть почати вивчати якусь іноземну мову, бо думають, що це важко та довго. Проте перекладачка Лідія Махова поділилася власним секретом успіху, який допоміг їй вже вивчити дев’ять мов.

Більшість дорослих вважає, що у їхньому віці вивчити мову неможливо, бо потрібна ідеальна пам’ять і здібності, але це не так. У своїй лекції на TED Лідія Махова розповідала, у чому полягає секрет поліглотів.

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Як вивчити іноземну мову

Вибирайте ефективний метод

Перекладачка запевнила, що не варто просто бездумно зубрити список іноземних слів для тесту, бо через якийсь час ви їх всі забудете.

Якщо ви справді хочете їх запам’ятати, то краще використовувати інтервальний метод повторення (техніка утримання в пам’яті, яка полягає в повторенні навчального матеріалу за постійно зростаючими інтервалами). Для цього є спеціальні додатки для телефонів, наприклад, Anki або Memrise.

Експертка також радить виписати слова в блокнот і спробувати метод Goldlist – це техніка самооцінки, популярна серед поліглотів.

Техніка Goldlist

Напишіть дату на початку свого списку. Розділіть його на дві частини: з одного боку запишіть англійські слова (не більше 25 слів), з іншого – їх переклад. Прочитайте слова і переклад вголос один раз, потім не дивитеся на цей список протягом 14-60 днів.



Наступного дня напишіть новий список: дата, нумерація від 26-50 і так далі щодня. Робіть так 2 тижні. Після цього поверніться до першого списку і намагайтеся згадати переклад слів (зазвичай згадують близько 30%).



Перепишіть слова, які ви не пам'ятаєте. Через 14 днів робимо те ж саме з цим списком. І так поступово ви вивчите всі необхідні вам слова.

Будьте системними

Так, всі зараз дуже зайняті і на вивчення мов є мало зайвого часу. Але його можна знайти: наприклад, прокинутися на 15 хвилин раніше — це ідеальний час для роботи зі словниковим запасом. Можна також слухати подкасти іноземною мовою, поки ви їдете на роботу або робите хатні справи.

Обов’язково складіть план навчання. Можна визначити для себе, що, наприклад, будете практикуватися в усному мовленні 20 хвилин щовівторка і щочетверга, а дивитися відео іноземною мовою кожен день за сніданком.

Запасіться терпінням

Ви навряд чи зможете швидко заговорити іноземною мовою, але 2-3 місяці буде достатньо для значного прогресу. Особливо якщо ви розробили план і дотримуєтеся його.

Що найбільше мотивує у вивченні мови? Ваш власний успіх. Якщо ви намагалися вивчити хоча б одну мову, але кинули, вирішивши, що у вас немає здібностей і талантів, дайте собі ще один шанс. Можливо, незабаром ви станете поліглотом.

Лекція на TED Лідії Махової з порадами для вивчення мов: дивіться відео