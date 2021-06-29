Як вивчити французьку з нуля: корисні поради та ресурси для початківців

Французька мова вважається однією з найгарніших у світі й належить до п'ятірки найпоширеніших. Як і англійською мовою, французькою спілкуються на всіх п'яти континентах.

Щоправда, через складні граматику та правопис багатьом шанувальникам французької важко вчити її самостійно. Тож Освіта 24 за підтримки Canon зібрала кілька дієвих порад, як самотужки опанувати цю співучу мову з нуля.

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Як учити французьку мову: поради

Почніть зі звуків

Французький алфавіт майже такий, як і англійський, за винятком використання діакритичних (надрядкових) знаків та лігатур (букв, утворених шляхом поєднання графем). Адже в англійській мові немає звуків, які позначаються такими літерами.

Отже, узявшись штурмувати французьку самотужки, зважайте на звуки, а не на літери.



Французький алфавіт / Фото Pinterest

У французькій мові 23 приголосних звуки й 16 голосних. Щоб навчитися правильно їх вимовляти, є сенс узяти приватний урок у викладача – носія мови. Він завважить усі ваші помилки й дасть вам слушні поради, як зробити навчання максимально ефективним.

Вивчіть головні правила вимови

Французька вимова може спантеличити новачка. У ній (утім, як і в англійській) одна літера позначає кілька звуків.

Правила французької вимови:

У французькій мові всі голосні в слові вимовляються (тоді як в англійській певні букви "ковтаються"). У французькій – сталий наголос: він завжди падає на останній склад (на відміну від англійської, де наголос може падати на будь-який склад). Кінцеві приголосні зазвичай не вимовляються (за винятком "c", "f" і "l"). Також у французькій мові є носові звуки. Вони позначаються буквосполуками з голосної + "n" або "m" , де голосна вимовляється в ніс, а "n" або "m" узагалі не вимовляються, просто передаючи назальність звуків. Деякі звуки позначаються комбінаціями кількох букв.

Вивчіть основні слова та фрази

Найкращий спосіб опановувати французьку мову – крок за кроком. Розпочніть із числівників та основних фраз.

Привітання та інші найуживаніші фрази:

Фраза французькою Спрощена транскрипція кирилицею Переклад Bon jour! Бон жур! Доброго дня! / Здрастуйте! Bon soir! Бон суар! Добрий вечір! Au revoir! О ревуар! До побачення! S'il vous plaît Сіль ву плє Будь ласка Merci Мерсі Дякую Pardon / excusez-moi Пардон / екскюзе-муа Перепрошую / вибачте Est-ce que vous parlez anglais? Есь-к’ю ву парле енглез? Ви говорите англійською? Comment allez-vous? Комант алле-ву? Як ся маєте? Comment vous appelez-vous? Коман вуз апеле-ву? Як вас звуть? Quelle heure est-il? Кель ор ат-іль? Котра година? Où est-ce que je peux trouver <...>? У ес-к’ю ж пьо труве <...>? Де я можу знайти <...>?

Також зверніть увагу на французькі числівники. Вони знадобляться вам для покупок, обміну грошей та під час подорожування Францією.

Цифри у французькій мові:

zero – нуль

un, une – один

deux – два

trois – три

quatre – чотири

cinq – п'ять

six – шість

sept – сім

huit – вісім

neuf – дев'ять

dix – десять

cent – сто

cent un or cent-un – сто один

mille – тисяча

premier, première – перший

deuxieme or second, seconde – другий, секунда

troisieme – третій

quatrieme – четвертий

cinquieme – п'ятий

Опануйте основи граматики

Щоб зрозуміло висловлюватися, треба правильно будувати речення. Французька граматика – непроста. Проте шлях подолає той, хто йде. Отже, розпочніть знову ж таки з основних правил:

Рід іменників: він може бути чоловічим або жіночим. Артиклі: у французькій мові є артикль la для іменників жіночого роду й le – для чоловічого. Існують також невизначені артиклі un та une для іменників відповідно чоловічого та жіночого роду. Дієвідмінювання: дієслова у французькій мові змінюються залежно від статі та числа підмета. Існують як загальні правила дієвідмінювання, так і винятки (для неправильних дієслів). Час дієслів: у французькій мові активно використовуються 12 часів.

Два теперішніх часи:

present – звичайний теперішній;

present progressif – теперішній тривалий.

Шість минулих часів:

passe simple – минулий завершений;

imparfait – минулий незавершений;

passe compose – складний минулий;

plus-que-parfait – передминуле (вживається для вираження минулого дії, що сталося раніше іншої минулої дії):

passe anterieur – закінчений минулий, що передує іншому минулому;

passe immediat – найближчий минулий.

Три майбутніх:

futur simple – простий майбутній.

futur anterieur – складний майбутній.

futur immediat (futur proche) – найближчий майбутній.

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Оточіть себе французькою мовою

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Впустіть у своє життя якнайбільше французької мови.

Книжки

Розпочніть із невеличких за обсягом творів ("Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері, "Мій батько – прибиральниця" Сафії Аззеддін, "Малюк Ніколя" Рене Ґосінні).

Аудіо

До ваших послуг – безліч аудіоресурсів (як-от, приміром, Bien Dire). Слухати подкасти французькою можна будь-де: на роботі, у спортзалі, під час обіду.

Фільми

Новачкам експерти рекомендують переглядати фільми з французькими субтитрами. Частіше робіть паузи й не соромтеся вголос повторювати фрази за героями.

Запам'ятайте: найкращий спосіб вивчити французьку – регулярно розмовляючи нею. Говоріть французькою, коли й де лише можете, – і поступово ваші мовні навички вдосконаляться.

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Ресурси на допомогу тим, хто вивчає французьку

Додаток Mondly

Програма аналізує ваші успіхи й добирає для вас відповідний матеріал. Для кожного користувача встановлюється індивідуальний алгоритм навчання – залежно від рівня знань та активності. Граматика, вимова, лексика – тут є все, але не всі функції безплатні.

Додаток FunEasyLearn

Мета цього ігрового додатка – допомагати користувачеві в розважальній формі засвоювати лексику, пропонуючи йому цікаві та складні завдання: обрати правильний переклад, з’єднати слова, скласти їх із літер тощо.

Правильну вимову ви опануєте завдяки звуковому супроводу французькою, а яскраві ілюстрації допоможуть швидше запам’ятати невідомі слова.

Додаток Busuu

У цьому англомовному застосунку для вивчення французької зібрано 150 тем і щонайменше 3 000 слів. Він – персоналізований, тобто пристосовується до вашого стилю навчання.

BBC

Корпорація BBC навчає багатьом мовам. Зокрема, там є багато цікавинок і для бажаючих вивчити французьку мову. На сайті, крім навчальних відеокурсів та довідників з граматики, є кросворди, новини французькою тощо.

Ladictee

На цьому сайті матеріали можна шукати за рівнями – від найпростіших (для дітей) до складних. До речі, Ladictee – ресурс для франкомовних учнів. Тож управи, аудіо та відео допоможуть вам зануритися в автентичну атмосферу Франції.

Lexique Fle

На цьому франкомовному ресурсі лексику та вправи розподілено за темами, у супроводі солідного дидактичного матеріалу – від яскраво ілюстрованих підручників до складних таблиць і вправ.