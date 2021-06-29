Щоправда, через складні граматику та правопис багатьом шанувальникам французької важко вчити її самостійно. Тож Освіта 24 за підтримки Canon зібрала кілька дієвих порад, як самотужки опанувати цю співучу мову з нуля.

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Як учити французьку мову: поради

Почніть зі звуків

Французький алфавіт майже такий, як і англійський, за винятком використання діакритичних (надрядкових) знаків та лігатур (букв, утворених шляхом поєднання графем). Адже в англійській мові немає звуків, які позначаються такими літерами.

Отже, узявшись штурмувати французьку самотужки, зважайте на звуки, а не на літери.



Французький алфавіт / Фото Pinterest

У французькій мові 23 приголосних звуки й 16 голосних. Щоб навчитися правильно їх вимовляти, є сенс узяти приватний урок у викладача – носія мови. Він завважить усі ваші помилки й дасть вам слушні поради, як зробити навчання максимально ефективним.

Вивчіть головні правила вимови

Французька вимова може спантеличити новачка. У ній (утім, як і в англійській) одна літера позначає кілька звуків.

Правила французької вимови:

У французькій мові всі голосні в слові вимовляються (тоді як в англійській певні букви "ковтаються"). У французькій – сталий наголос: він завжди падає на останній склад (на відміну від англійської, де наголос може падати на будь-який склад). Кінцеві приголосні зазвичай не вимовляються (за винятком "c", "f" і "l"). Також у французькій мові є носові звуки. Вони позначаються буквосполуками з голосної + "n" або "m" , де голосна вимовляється в ніс, а "n" або "m" узагалі не вимовляються, просто передаючи назальність звуків. Деякі звуки позначаються комбінаціями кількох букв.

Вивчіть основні слова та фрази

Найкращий спосіб опановувати французьку мову – крок за кроком. Розпочніть із числівників та основних фраз.

Привітання та інші найуживаніші фрази:

Фраза французькою Спрощена транскрипція кирилицею Переклад Bon jour! Бон жур! Доброго дня! / Здрастуйте! Bon soir! Бон суар! Добрий вечір! Au revoir! О ревуар! До побачення! S'il vous plaît Сіль ву плє Будь ласка Merci Мерсі Дякую Pardon / excusez-moi Пардон / екскюзе-муа Перепрошую / вибачте Est-ce que vous parlez anglais? Есь-к’ю ву парле енглез? Ви говорите англійською? Comment allez-vous? Комант алле-ву? – Як ся маєте? Comment vous appelez-vous? Коман вуз апеле-ву? Як вас звуть? Quelle heure est-il? Кель ор ат-іль? Котра година? Où est-ce que je peux trouver <...>? У ес-к’ю ж пьо труве <...>? Де я можу знайти <...>?

Також зверніть увагу на французькі числівники. Вони знадобляться вам для покупок, обміну грошей та під час подорожування Францією.

Цифри у французькій мові:

zero – нуль

un, une – один

deux – два

trois – три

quatre – чотири

cinq – п'ять

six – шість

sept – сім

huit – вісім

neuf – дев'ять

dix – десять

cent – сто

cent un or cent-un – сто один

mille – тисяча

premier, première – перший

deuxieme or second, seconde – другий, секунда

troisieme – третій

quatrieme – четвертий

cinquieme – п'ятий

Опануйте основи граматики

Щоб зрозуміло висловлюватися, треба правильно будувати речення. Французька граматика – непроста. Проте шлях подолає той, хто йде. Отже, розпочніть знову ж таки з основних правил:

Рід іменників: він може бути чоловічим або жіночим. Артиклі: у французькій мові є артикль la для іменників жіночого роду й le – для чоловічого. Існують також невизначені артиклі un та une для іменників відповідно чоловічого та жіночого роду. Дієвідмінювання: дієслова у французькій мові змінюються залежно від статі та числа підмета. Існують як загальні правила дієвідмінювання, так і винятки (для неправильних дієслів). Час дієслів: у французькій мові активно використовуються 12 часів.

Два теперішніх часи:

present – звичайний теперішній;

present progressif – теперішній тривалий.

Шість минулих часів:

passe simple – минулий завершений;

imparfait – минулий незавершений;

passe compose – складний минулий;

plus-que-parfait – передминуле (вживається для вираження минулого дії, що сталося раніше іншої минулої дії):

passe anterieur – закінчений минулий, що передує іншому минулому;

passe immediat – найближчий минулий.

Три майбутніх:

futur simple – простий майбутній.

futur anterieur – складний майбутній.

futur immediat (futur proche) – найближчий майбутній.

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Оточіть себе французькою мовою

Впустіть у своє життя якнайбільше французької мови.

Книжки

Розпочніть із невеличких за обсягом творів ("Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері, "Мій батько – прибиральниця" Сафії Аззеддін, "Малюк Ніколя" Рене Ґосінні).

Аудіо

До ваших послуг – безліч аудіоресурсів (як-от, приміром, Bien Dire). Слухати подкасти французькою можна будь-де: на роботі, у спортзалі, під час обіду.

Фільми

Новачкам експерти рекомендують переглядати фільми з французькими субтитрами. Частіше робіть паузи й не соромтеся вголос повторювати фрази за героями.

Запам'ятайте: найкращий спосіб вивчити французьку – регулярно розмовляючи нею. Говоріть французькою, коли й де лише можете, – і поступово ваші мовні навички вдосконаляться.

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Ресурси на допомогу тим, хто вивчає французьку

Додаток Mondly

Програма аналізує ваші успіхи й добирає для вас відповідний матеріал. Для кожного користувача встановлюється індивідуальний алгоритм навчання – залежно від рівня знань та активності. Граматика, вимова, лексика – тут є все, але не всі функції безплатні.

Додаток FunEasyLearn

Мета цього ігрового додатка – допомагати користувачеві в розважальній формі засвоювати лексику, пропонуючи йому цікаві та складні завдання: обрати правильний переклад, з’єднати слова, скласти їх із літер тощо.

Правильну вимову ви опануєте завдяки звуковому супроводу французькою, а яскраві ілюстрації допоможуть швидше запам’ятати невідомі слова.

Додаток Busuu

У цьому англомовному застосунку для вивчення французької зібрано 150 тем і щонайменше 3 000 слів. Він – персоналізований, тобто пристосовується до вашого стилю навчання.

BBC

Корпорація BBC навчає багатьом мовам. Зокрема, там є багато цікавинок і для бажаючих вивчити французьку мову. На сайті, крім навчальних відеокурсів та довідників з граматики, є кросворди, новини французькою тощо.

Ladictee

На цьому сайті матеріали можна шукати за рівнями – від найпростіших (для дітей) до складних. До речі, Ladictee – ресурс для франкомовних учнів. Тож управи, аудіо та відео допоможуть вам зануритися в автентичну атмосферу Франції.

Lexique Fle

На цьому франкомовному ресурсі лексику та вправи розподілено за темами, у супроводі солідного дидактичного матеріалу – від яскраво ілюстрованих підручників до складних таблиць і вправ.