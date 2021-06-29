Щоправда, через складні граматику та правопис багатьом шанувальникам французької важко вчити її самостійно. Тож Освіта 24 за підтримки Canon зібрала кілька дієвих порад, як самотужки опанувати цю співучу мову з нуля.
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Як учити французьку мову: поради
Почніть зі звуків
Французький алфавіт майже такий, як і англійський, за винятком використання діакритичних (надрядкових) знаків та лігатур (букв, утворених шляхом поєднання графем). Адже в англійській мові немає звуків, які позначаються такими літерами.
Отже, узявшись штурмувати французьку самотужки, зважайте на звуки, а не на літери.
Французький алфавіт / Фото Pinterest
У французькій мові 23 приголосних звуки й 16 голосних. Щоб навчитися правильно їх вимовляти, є сенс узяти приватний урок у викладача – носія мови. Він завважить усі ваші помилки й дасть вам слушні поради, як зробити навчання максимально ефективним.
Вивчіть головні правила вимови
Французька вимова може спантеличити новачка. У ній (утім, як і в англійській) одна літера позначає кілька звуків.
Правила французької вимови:
- У французькій мові всі голосні в слові вимовляються (тоді як в англійській певні букви "ковтаються").
- У французькій – сталий наголос: він завжди падає на останній склад (на відміну від англійської, де наголос може падати на будь-який склад).
- Кінцеві приголосні зазвичай не вимовляються (за винятком "c", "f" і "l").
- Також у французькій мові є носові звуки. Вони позначаються буквосполуками з голосної + "n" або "m" , де голосна вимовляється в ніс, а "n" або "m" узагалі не вимовляються, просто передаючи назальність звуків.
- Деякі звуки позначаються комбінаціями кількох букв.
Вивчіть основні слова та фрази
Найкращий спосіб опановувати французьку мову – крок за кроком. Розпочніть із числівників та основних фраз.
Привітання та інші найуживаніші фрази:
|
Фраза французькою
|
Спрощена транскрипція кирилицею
|
Переклад
|
Bon jour!
|
Бон жур!
|
Доброго дня! / Здрастуйте!
|
Bon soir!
|
Бон суар!
|
Добрий вечір!
|
Au revoir!
|
О ревуар!
|
До побачення!
|
S'il vous plaît
|
Сіль ву плє
|
Будь ласка
|
Merci
|
Мерсі
|
Дякую
|
Pardon / excusez-moi
|
Пардон / екскюзе-муа
|
Перепрошую / вибачте
|
Est-ce que vous parlez anglais?
|
Есь-к’ю ву парле енглез?
|
Ви говорите англійською?
|
Comment allez-vous?
|
Комант алле-ву? –
|
Як ся маєте?
|
Comment vous appelez-vous?
|
Коман вуз апеле-ву?
|
Як вас звуть?
|
Quelle heure est-il?
|
Кель ор ат-іль?
|
Котра година?
|
Où est-ce que je peux trouver <...>?
|
У ес-к’ю ж пьо труве <...>?
|
Де я можу знайти <...>?
Також зверніть увагу на французькі числівники. Вони знадобляться вам для покупок, обміну грошей та під час подорожування Францією.
Цифри у французькій мові:
- zero – нуль
- un, une – один
- deux – два
- trois – три
- quatre – чотири
- cinq – п'ять
- six – шість
- sept – сім
- huit – вісім
- neuf – дев'ять
- dix – десять
- cent – сто
- cent un or cent-un – сто один
- mille – тисяча
- premier, première – перший
- deuxieme or second, seconde – другий, секунда
- troisieme – третій
- quatrieme – четвертий
- cinquieme – п'ятий
Опануйте основи граматики
Щоб зрозуміло висловлюватися, треба правильно будувати речення. Французька граматика – непроста. Проте шлях подолає той, хто йде. Отже, розпочніть знову ж таки з основних правил:
- Рід іменників: він може бути чоловічим або жіночим.
- Артиклі: у французькій мові є артикль la для іменників жіночого роду й le – для чоловічого. Існують також невизначені артиклі un та une для іменників відповідно чоловічого та жіночого роду.
- Дієвідмінювання: дієслова у французькій мові змінюються залежно від статі та числа підмета. Існують як загальні правила дієвідмінювання, так і винятки (для неправильних дієслів).
- Час дієслів: у французькій мові активно використовуються 12 часів.
Два теперішніх часи:
- present – звичайний теперішній;
- present progressif – теперішній тривалий.
Шість минулих часів:
- passe simple – минулий завершений;
- imparfait – минулий незавершений;
- passe compose – складний минулий;
- plus-que-parfait – передминуле (вживається для вираження минулого дії, що сталося раніше іншої минулої дії):
- passe anterieur – закінчений минулий, що передує іншому минулому;
- passe immediat – найближчий минулий.
Три майбутніх:
- futur simple – простий майбутній.
- futur anterieur – складний майбутній.
- futur immediat (futur proche) – найближчий майбутній.
Корисна порада! Радимо роздрукувати головні правила, найпоширеніші слова та фрази, а також часові форми найуживаніших дієслів. Тут вам у пригоді стане принтер MegaTank від Canon. Ця серія забезпечує чудову чіткість друку й при цьому дуже економна.
Принтер MegaTank від Canon / Фото 24 каналу
Оточіть себе французькою мовою
Впустіть у своє життя якнайбільше французької мови.
- Книжки
Розпочніть із невеличких за обсягом творів ("Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері, "Мій батько – прибиральниця" Сафії Аззеддін, "Малюк Ніколя" Рене Ґосінні).
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Аудіо
До ваших послуг – безліч аудіоресурсів (як-от, приміром, Bien Dire). Слухати подкасти французькою можна будь-де: на роботі, у спортзалі, під час обіду.
-
Фільми
Новачкам експерти рекомендують переглядати фільми з французькими субтитрами. Частіше робіть паузи й не соромтеся вголос повторювати фрази за героями.
Запам'ятайте: найкращий спосіб вивчити французьку – регулярно розмовляючи нею. Говоріть французькою, коли й де лише можете, – і поступово ваші мовні навички вдосконаляться.
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Ресурси на допомогу тим, хто вивчає французьку
Додаток Mondly
Програма аналізує ваші успіхи й добирає для вас відповідний матеріал. Для кожного користувача встановлюється індивідуальний алгоритм навчання – залежно від рівня знань та активності. Граматика, вимова, лексика – тут є все, але не всі функції безплатні.
Додаток FunEasyLearn
Мета цього ігрового додатка – допомагати користувачеві в розважальній формі засвоювати лексику, пропонуючи йому цікаві та складні завдання: обрати правильний переклад, з’єднати слова, скласти їх із літер тощо.
Правильну вимову ви опануєте завдяки звуковому супроводу французькою, а яскраві ілюстрації допоможуть швидше запам’ятати невідомі слова.
Додаток Busuu
У цьому англомовному застосунку для вивчення французької зібрано 150 тем і щонайменше 3 000 слів. Він – персоналізований, тобто пристосовується до вашого стилю навчання.
BBC
Корпорація BBC навчає багатьом мовам. Зокрема, там є багато цікавинок і для бажаючих вивчити французьку мову. На сайті, крім навчальних відеокурсів та довідників з граматики, є кросворди, новини французькою тощо.
Ladictee
На цьому сайті матеріали можна шукати за рівнями – від найпростіших (для дітей) до складних. До речі, Ladictee – ресурс для франкомовних учнів. Тож управи, аудіо та відео допоможуть вам зануритися в автентичну атмосферу Франції.
Lexique Fle
На цьому франкомовному ресурсі лексику та вправи розподілено за темами, у супроводі солідного дидактичного матеріалу – від яскраво ілюстрованих підручників до складних таблиць і вправ.