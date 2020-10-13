Англійська мова набирає все більшої популярності у сучасному світі. Адже комусь вона необхідна для роботи, а іншим її корисно знати для того, щоб більше подорожувати. А найцікавіше те, що її цілком можна вивчити самостійно і ми вам у цьому допоможемо.

Журналісти 24 каналу за підтримки Canon підготували для вас кілька важливих порад та ідей, які допоможуть вам швидко вивчити англійську мову без допомоги викладачів.

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Скільки часу піде на вивчення англійської? Якщо ви вже маєте певну базу з англійської мови, то вам буде достатньо кілька місяців, щоб покращити свої знання. Але зазначимо, що стандартний термін вивчення іноземної мови на курсах – приблизно 1,5-2 роки.

Існує 6 рівнів володіння англійською мовою:

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

Advanced

Proficiency

Цікаво, що один рівень англійської в середньому ви можете пройти за 3-4 місяці.

Як вивчити англійську мову самостійно

Починаючи вивчати англійську мову, вам треба бути готовими до того, що доведеться вчити і запам'ятовувати безліч іноземних слів. А це, як показує практика, зовсім легко.

Як легко вивчати слова англійською мовою: 5 ефективних прийомів

Асоціації

Кожне слово викликає у людини певні емоції, асоціації. Тож, якщо ви хочете швидко запам'ятати англійське слово, пов'яжіть його з якимось важливим для вас предметом, поняттям чи спогадом. Цей метод чудово підходить студентам і дітям.



Англійську з дітьми варто вичти у формі гри / Фото 24 канал

Додавання слова в активний словник

Цей прийом використовують маленькі діти, вивчаючи рідну мову. Почувши нове слово, вони починають вимовляти в контексті, пов'язуючи із уже відомими словами. Наприклад, при вивченні кольорів, дитина, дізнавшись, що існує рожевий колір, починає повторювати його знову і знову (рожева квітка, рожевий слон, рожева сорочка). Це правило працює і в англійській мові.

Несвідоме навчання

Завдяки цьому прийому ви збільшуєте пасивний словник мови. До прикладу, ви можете дивитися фільми англійською, читати англомовну літературу, слухати музику, радіо – все це створить навколо вас мовне середовище і ви будете несвідомо запам'ятовувати багато слів.

Такий метод радять використовувати студентам, які мають більше вільного часу. До прикладу, можна слухати англійську під час прогулянки чи коли ви йдете додому після занять чи роботи.

Фразове вивчення мови

У вивченні англійської потрібно вміти використовувати сталі вислови у повсякденному житті. В англійській мові дуже багато шаблонних розмовних фраз, які спростять вам процес комунікації. Експерти радять довести до автоматизму використання головних англійських фраз.

Вивчення груп слів

Найлегше вчити слова за алфавітом, але збагачувати словник необов'язково від A до Z. Краще вчити слова, підбираючи їх за темами: про похід в кіно, піцу, хобі тощо.

Для цього найефективніше – роздрукувати на принтері всі групи слів і мати їх завжди біля себе. Якщо ви постійно звертатимете на них увагу, то швидше їх запам’ятаєте.

Корисна порада! Якщо ви часто щось друкуєте вдома, то вам варто обрати принтер від Canon серії MegaTank, адже він дозволяє друкувати різні матеріали як за допомогою комп'ютера, так і з мобільного телефону.



Принтер Canon буде корисним для вивчення англійської мови / Фото 24 канал

Ефективні методи вивчення граматики в англійській мові

Зазначимо, що не можна не вчити граматику, адже вона є в кожному реченні, яке ви читаєте або пишете, говорите або чуєте.

Звертайте увагу на ті аспекти англійської граматики, які мають аналогічні або дуже схожі аспекти граматики рідною мовою. Також звертайте увагу на те, що в англійській мові думки виражаються по-іншому, не як у рідною мовою. Такий метод підійде для вивчення англійської дітьми.

Читайте більше книг англійською. Це може здатися дивним, але в той час, як ви читаєте англійською, ви запам'ятовуєте граматично правильні моделі, які потім допоможуть вам, коли ви самі будете говорити або писати англійською. А батьки можуть читати казки своїм дітям англійською, так малеча теж на слух вчитиме іноземну мову.

Зосередьтеся на тих аспектах граматики, які найважчі для вас особисто. Наприклад, якщо ви переказуєте якусь розповідь в теперішньому часі, то можна весь час нагадувати собі, що в третій особі однини необхідно додавати закінчення -s.

Вивчіть основні неправильні дієслова. Якщо ви навчитеся використовувати ці дієслова, не замислюючись над ними, то це дасть вам додатковий час, щоб зосередитися на іншому, про що ви хочете сказати.

Окрім того, дуже важливо мати таблицю всіх часів з прикладами, куди ви зможете завжди підглянути. Її, разом із таблицею неправильних дієслів, радимо роздрукувати на принтері і повісити над робочим столом. Це буде корисною шпаргалкою.

Як вивчити англійську: онлайн-розмови з носіями мови

Один із важливих етапів вивчення англійської мови — це розмовна практика. Спілкування з носіями відкриє для вас безліч нових формулювань, зокрема різні жаргони та сленги.

До слова, важливо шукати співбесідників, які точно не володіють вашою рідною мовою — тоді ви докладете максимум зусиль до того, аби вас зрозуміли.

А для вивчення мови вам знадобиться лише веб-камера. Вдалим вибором є актуальна камера від Canon – EOS M50 Web Kit, адже в комплекті вона має штатив, який дозволять розмістити камеру на будь-якій поверхні, а також якісний зовнішній мікрофон, з яким можна говорити англійською навіть на вулиці або балконі власної квартири.



Веб-камера Canon EOS M50 Web Kit для вивчення англійської / Фото 24 канал

Так, знаходити співбесідників можна самостійно. В інтернеті є безліч сайтів, де спілкуються англійською. До прикладу, italki – там ви знайдете кілька видів комунікації. Це можуть бути як індивідуальні уроки з викладачем, так і прості чати з однодумцями.

А при реєстрації потрібно лише вказати, які саме навички ви хотіли б покращити, з ким спілкуватися. Цікавою формою спілкування, особливо для студентів, є мовний обмін, коли ви знаходите людину, яка знає англійську і мріє вивчити вашу мову. Так ви знайомитеся і розмовляєте, допомагаючи один одному вчитися.

Або ж можемо порадити ще HelloTalk. На цьому ресурсі можна спілкуватися в текстових чатах, а також надсилати голосові повідомлення. Тут представлено понад 100 мов, а для зручності можна встановити мобільний додаток.

Корисні ресурси для вивчення англійської

Ви можете використовувати для вивчення безліч корисних ресурсів. Ми зібрали для вас кілька найпопулярніших, які дійсно допомагають у вивченні.

English Grammar

На цьому сайті ви можете знайти і правила, і відеоуроки, і корисні онлайн-інструменти на перевірку граматики тощо А головне – ви будете практикуватися у вивченні граматики англійської мови за допомогою великої кількості вправ онлайн на будь-які теми.

Також там є розділ "Ділова англійська", де ви знайдете корисні підказки про те, як зробити вашу мову більш формальною, коректно складати ділові листи й уникнути найпоширеніших помилок під час робочої зустрічі.

LearnEnglish

Це ресурс від Британської Ради для онлайн-вивчення граматики. Там при виборі певної теми ви спочатку можете ознайомитися з правилами та прикладами їх застосування, а потім пройти завдання. Також на сайті відкриті коментарі, в яких ви можете ставити запитання.

Цікаво, що там доступні подкасти та інтернет-журнал із великою кількістю публікацій, які точно знадобляться вам у роботі.

Duolingo

Це платформа для вивчення іноземних мов. Англійську там можна вивчати як на сайті, так і за допомогою мобільного додатку. Додамо, що додаток зручний для початківців, які хочуть зрозуміти базові знання з лексики та граматики. Також там доступні вправи для рівня Intermediate та Advanced. Цей додаток буде цікавий і дітям: він допоможе їм легко вивчити іноземну мову.

TED

Це чудова інтернет-платформа з різними англомовними відео. Там зібрані різні мотиваційні пізнавальні лекції. Цей сайт підійде для глядачів із уже наявними знаннями з англійської, які хочуть покращити свої навички сприймання мови на слух. Прикметно, що на сайті є українські субтитри.

І пам’ятайте, що вивчивши англійську мову, ви зможете подорожувати без бар'єрів, адже цією мовою говорять всюди: у різних країнах, готелях, аеропортах тощо. Тому знайдіть для себе мотивацію та вчіть англійську, коли маєте вільний час.

Як вчити англійську за допомогою TED? Дивіться один з прикладів – відео з назвою "Чому секрет успіху полягає у постановці правильних цілей". Це дуже цікава, мотивуюча та доступна лекція із яскравими прикладами відомих компаній. Додамо, що там є субтитри.

Чому секрет успіху полягає у постановці правильних цілей: відео з TED