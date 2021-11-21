Редакція "Освіта 24" підготувала поради для тих. хто хоче самостійно вивчити англійську. Для цього вам варто просто більше читати творів в оригіналі, дивитися англійські фільми та слухати закордонну музику.

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Читання англійською мовою розширює словниковий запас, покращує навички використання мови, граматику, правопис і позитивно впливає на наше мовлення. До того ж, набагато простіше будувати правильні речення, якщо ви вже не раз бачили їх в книгах.

Як обрати книжку? Вибір книги відповідного рівня складності – це найголовніше. Адже кожен рівень складності наповнений відповідними лексичними і граматичними конструкціями. Вибравши книгу не під силу, ви швидко втратите інтерес.

Невеликий лайфхак! Спочатку обирайте ті книги, які ви вже читали українською мовою. Так ви будете розуміти про що читаєте.



Ще одна порада – читайте книгу відрізками. Намагайтеся засвоїти загальний зміст відрізка. Заглядайте в словник, тільки якщо певний вираз заважає розумінню загального змісту.

Поради, як читати книги англійською

Книга має підходити вам за рівнем. Не слід братися за великих класиків, якщо ви тільки закінчили курс pre-intermediate. Мова сучасних авторів підійде вам набагато більше (з точки зору складності тексту та актуальності лексики).

Не бійтеся починати читати книги англійською. Навіть якщо ви нещодавно почали вивчати мову, це варто зробити. Можна почати з книги для дітей, адже Мова в них зазвичай простіша.

Вибирайте книгу, яка вам цікава. В інтернеті можна знайти багато порад, з якої саме книги краще розпочати читання іноземною мовою. Але не починайте щось за списком, а оберіть книгу, яка цікава саме вам.

Не намагайтеся виписувати та відзначати багато незнайомих слів. Якщо ви будете виписувати і перекладати кожне друге слово, ви швидко втомитеся і закинете книгу. Ваша основна мета – “get the message” – зрозуміти суть.

Якщо незнайоме слово часто повторюється, і вам не вдається зрозуміти його значення з контексту, то краще пошукати його в словнику. А якщо ви приблизно зрозуміли суть без перекладу – читайте далі.

Не бійтеся перечитувати. Якщо ви прочитали абзац і нічого не зрозуміли, перечитайте його. І краще зробити це уголос. Це зробить читання в оригіналі осмисленішим, ви будете змушені читати всі слова, а не просто пробігати їх очима. Бонусом буде тренування вимови та інтонації.

Не забувайте про слова та фрази, які ви виписуєте. Але не намагайтеся просто зазубрити їх. Краще придумайте приклади з цією лексикою, виходячи з особистого досвіду. Або заведіть звичку переказувати самим собі те, про що прочитали, використовуючи конструкції, які вам сподобалися.

Книги англійською мовою для різних рівнів

Для рівня Elementary (A1):

Чудовий варіант – дитячі книги англійською мовою! До прикладу:

казка The cat in the hat ("Кіт у капелюсі") від письменника Доктора С’юза.

дитяча історія Blueberries for Sal ("Чорниці для Сал") від Роберта МакКлоскі.

The House on the Hill ("Дім на пагорбі"), автора – Елізабет Лейрд.

Road to Nowhere ("Дорога в нікуди") від Джона Мілна.

The Canterville Ghost and Other Stories ("Кентервільський привид та інші історії"), автор – Оскар Уайльд.

Для рівня Pre-Intermediate (A2):

The Curious Incident of the Dog in the Night-Time ("Дивний випадок із собакою вночі"), автор – Марк Геддон.

The No.1 Ladies’ Detective Agency ("Жіноче детективне агентство №1") від Олександра Маккола Сміта.

Charlotte’s Web ("Павутиння Шарлотти") від Елвіна Вайта.

Fantastic Mr. Fox ("Неймовірний містер Фокс"), автор – Роальд Даль.

Frankenstein ("Франкенштейн") від Мері Шеллі.

Для рівня Intermediate (B1):

The Old Man and the Sea ("Старий і море"), автор – Ернест Хемінгуей.

The Collector ("Колекціонер"), автор – Джон Фаулз.

Oliver Twist ("Олівер Твіст"), автор – Чарлз Діккенс.

Number the Stars ("Порахуй зірки"), автор – Луїс Лоурі.

Для рівня Upper Intermediate (B2):

Northanger Abbey ("Нортенгерське абатство"), автор – Джейн Остін.

The Taming of the Shrew ("Приборкання норовливої"), автор – Вільям Шекспір.

A Murder is Announced ("Оголошено вбивство"), автор – Агата Крісті.

The Body ("Тіло"), автор – Стівен Кінг.

The Long Goodbye ("Довге прощання"), автор – Реймонд Чендлер.

Для рівня Advanced (C1):

Water for Elephants ("Води слонам!"), автор – Сара Груен.

Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog), або "Троє в одному човні (якщо не рахувати собаки)", автор – Джером Клапка Джером.

Jane Eyre ("Джейн Ейр"), автор – Шарлотта Бронте.

Pride and Prejudice ("Гордість та упередження"), автор – Джейн Остін.

Три найголовніші поради перед читанням англійською мовою:

Не читайте про себе. Починаючи з першого тексту, завжди читайте вголос. Такий підхід покращує запам’ятовування і вимову слів. Попутно з читанням книги слухайте її аудіозапис. Прочитали абзац – прослухайте його і запам’ятайте правильну вимову слів. Знати всі слова – не потрібно. Якщо ви почали читати книгу і вам все зрозуміло, то її краще змінити. Близько 70% – оптимальна кількість знайомих слів у творі. Решта 30% вивчите в процесі.

Англійська мова по фільмах

Усі викладачі рекомендують переглядати фільми англійською мовою. Так людина вчиться на практиці швидко перекладати речення та формувати свої думки іноземною мовою.

Окрім цього, фільми чи просто ролики допомагають розпізнавати у потоці мови знайомі слова і навіть з початковим рівнем англійської розуміти суть тексту.

Поради, як дивитися фільми англійською

Перегляньте спершу фільм з перекладом або оберіть кіно з уже знайомим сюжетом. Тоді діалоги сприйматимуться краще.

Користуйтесь англійськими субтитрами. Не засмучуйтесь, якщо з першого разу вам не зрозуміло багато фраз. Випишіть слова, незнайомі для вас, і зробіть їхній переклад. Згодом перегляньте фільм ще раз.

За порадами поліглотів, потрібно ввести за звичку дивитись ролики англійською. Кожного разу сприймати діалоги з фільму буде легше.

Звертайте увагу на вимову. Якщо вам складно розуміти швидку мову акторів у кінострічках, оберіть для початку мультфільми. До прикладу, мультсеріал "Свинка Пеппа", або ж "У пошуках Немо".

Які фільми можна подивитися англійською

"Один вдома" (Home Alone)

"Каспер: Дружелюбний привид" (Casper the Friendly Ghost)

"Красуня і чудовисько" (Beauty and the Beast)

"Форест Гамп" (Forrest Gump)

"Наречена-втікачка" (Runaway Bride)

"Моє велике грецьке весілля" (My Big Fat Greek Wedding)

"Відпочинок за обміном" (The Holiday)

"Життя і мета собаки" (A Dog's Purpose)

Англійська мова по піснях

Англійські пісні можуть не лише поліпшити сприйняття мови на слух, а й допомогти вивчати англійську граматику та розширювати словниковий запас. Окрім того, пісні – це цікавий спосіб вивчити англійську мову.

Але тут важливо вибрати музику, яка подобається вам. Характеристики пісень для вивчення англійської мови:

не дуже довга

не дуже швидка (щоб було легко співати)

містить повсякденну англійська (не надто багато нових або складних слів)

зрозуміла (ви можете легко почути всі слова).

Приклади пісень, за якими можна вчити англійську

При використанні пісень для вивчення англійської мови, ви можете вибрати кілька незнайомих треків в різних жанрах. Це може допомогти вам швидко і ефективно вивчити нові слова і вирази.

Нижче наведені деякі приклади корисних пісень:

The Cure – Friday I’m In Love (Текст цієї класичної пісні 90-х років ідеально підходить для запам’ятовування днів тижня англійською мовою. Пісня також розповідає про всілякі емоціях і найпопулярніші слова).

The Beatles – Let It Be (Цей гурт займає особливе місце в історії британської музики, а в їх піснях використовуються слова з усіх куточків англійської мови).

Адель – Hello (Ця повільна пісня пропонує щоденні фрази типу "як справи?" і "Я сподіваюся, що з тобою все гаразд". З цією піснею ви запам’ятаєте всі основні фрази, які там є).

Ще кілька пісень за якими можна легко вивчити англійську мову:

HELLOWEEN – "Forever And One (Neverland)";

Michael Jackson – "Black or White";

Scorpions – "Send Me An Angel";

Metallica – "Nothing Else Matters";

The White Stripes – "We’re Going to Be Friends";

Kansas – "Dust in the Wind".

Також ми добре запам’ятовуємо пісні, які супроводжуються нашими емоціями. Найчастіше це саундтреки до популярних і улюблених фільмів і серіалів. До прикладу:

Joseph Batey — Toss A Coin to Your Witcher (із "Відьмака");

Celine Dion — My Heart Will Go On (OST із "Титаніку");

Faith Hill — There You’ll Be (із "Перл Харбор");

Aerosmith — I Don’t Want to Miss A Thing (із "Армагедон");

Roy Orbison — Oh, Pretty Woman (із "Милі ошуканки").

Додамо, дуже важливо практикувати англійську кожного дня. Для цього варто приділити хоча б 30 хвилин на день – це буде ефективніше, ніж заняття на 2 години двічі на тиждень. Тож, вчіть англійську з насолодою –слухайте музику, дивіться фільми та читайте книги іноземною мовою.