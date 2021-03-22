Як вивчення фінансової грамоти впливає на дітей: результати дослідження

Джерело:eSchool News
Массачусетський університет опублікував дворічне дослідження рівня фінансової грамотності дітей. Учні середніх класів, які навчалися за спеціальними освітніми програмами, продемонстрували вражаючі результати.
Дослідження проводилося Інститутом Донахью Массачусетського університету у 2019 та 2020 роках. Вивчення фінансової грамотності у школах та за допомогою цифрових платформ виявилося дуже ефективним, особливо для учнів 6 – 8 класів.
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Ключові результати дослідження:
Найбільш ефективним виявилось навчання фінансової грамоти школярів 6 – 8 класів. Відтак, діти не тільки поглибили свої знання про гроші, але й навчилися застосовувати фінансові навички на практиці.
Наше дослідження демонструє вагомі докази того, що фінансова освіта є ефективною та необхідною для всіх закладів середньої освіти,
– вважає старший науковий керівник Массачусетського університету Джеремія Джонсон.
В університеті оптимістично ставляться до впровадження уроків фінансової грамоти у всіх школах та сподіваються, що їх дослідження стимулює введення предмета в освітні програми як обов'язкового.