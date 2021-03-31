Як виставити оцінки учням 3 та 4 класів НУШ в кінці навчального року: пояснення МОН
Міносвіти рекомендує школам, які навчають учнів 3 класів НУШ та учнів 4 класів, здійснити формувальне і підсумкове оцінювання вербально. Що саме пропонують школам – читайте у матеріалі.
Джерело:"Всеосвіта"
Міністерство освіти і науки надало роз’яснення щодо оцінювання учнів 3 класів Нової української школи та учнів 4 класів у школах, які є учасниками експерименту щодо реалізації Державного стандарту початкової освіти.
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У МОН порадили школам не відображати підсумкове оцінювання у журналах, а здійснювати його для учнів 3 класів НУШ вербально.
Зокрема, до завершення 2021 навчального року у 3 класах шкіл пропонується:
- здійснювати підсумкове оцінювання результатів навчання учнів у формі діагностувальних робіт, передбачених календарно-тематичним плануванням;
- дозволити фіксувати результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт лише у зошитах/на аркушах з роботами учнів у формі коротких оцінних суджень з порадами;
- вчителям не обов'язково заповнювати індивідуальні бланки оцінювання результатів навчання учня, записувати індекси характеристик результатів навчання тощо;
- зафіксувати інформацію про результати навчання з навчальних предметів у Свідоцтвах досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їхньої динаміки на користь учневі.
У Міносвіти додали, що результати підсумкового оцінювання учнів 3 та 4 класів у класному журналі не варто фіксувати. Так, до нього треба вносити лише інформацію про переведення учня/учениці до наступного класу.
- 1 – 4 класи – це буде початкова освіта,
- 5 – 9 класи – це буде базова освіта (заклади називатимуться гімназіями)
- 10 – 12 класи – це буде профільна освіта (будуть створені ліцеї).
Нова система остаточно має запрацювати від 2027 року. До середини 2022 року школи мають визначитися зі своїм подальшим спрямуванням – лишаються початковими школами, гімназіями (тобто середніми школами) чи стають профільними ліцеями.
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