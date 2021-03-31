Міносвіти рекомендує школам, які навчають учнів 3 класів НУШ та учнів 4 класів, здійснити формувальне і підсумкове оцінювання вербально. Що саме пропонують школам – читайте у матеріалі.

Міністерство освіти і науки надало роз’яснення щодо оцінювання учнів 3 класів Нової української школи та учнів 4 класів у школах, які є учасниками експерименту щодо реалізації Державного стандарту початкової освіти.

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У МОН порадили школам не відображати підсумкове оцінювання у журналах, а здійснювати його для учнів 3 класів НУШ вербально.

Зокрема, до завершення 2021 навчального року у 3 класах шкіл пропонується:

здійснювати підсумкове оцінювання результатів навчання учнів у формі діагностувальних робіт , передбачених календарно-тематичним плануванням;

, передбачених календарно-тематичним плануванням; дозволити фіксувати результати перевірки та оцінювання діагностувальних робіт лише у зошитах/на аркушах з роботами учнів у формі коротких оцінних суджень з порадами;

з роботами учнів у формі коротких оцінних суджень з порадами; вчителям не обов'язково заповнювати індивідуальні бланки оцінювання результатів навчання учня, записувати індекси характеристик результатів навчання тощо;

оцінювання результатів навчання учня, записувати індекси характеристик результатів навчання тощо; зафіксувати інформацію про результати навчання з навчальних предметів у Свідоцтвах досягнень на підставі результатів діагностувальних робіт з урахуванням їхньої динаміки на користь учневі.

У Міносвіти додали, що результати підсумкового оцінювання учнів 3 та 4 класів у класному журналі не варто фіксувати. Так, до нього треба вносити лише інформацію про переведення учня/учениці до наступного класу.