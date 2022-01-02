Як використовувати соцмережі з користю для навчання

Соцмережі в останні кілька років стали невід'ємною частиною нашого життя. Але чи знали ви, що фейсбук, інстаграм, тікток та ютуб також можуть бути корисними для школярів у процесі навчання.

Зараз важко знайти дорослу людину чи підлітка, в яких немає жодного аккаунта. Але там можна не лише розважатися, а й навчатися.

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Для школярів середніх та старших класів це основний засіб комунікації та дозвілля. Але з їхньою допомогою також можна мотивувати школярів до навчання.

Як використовувати соцмережі для навчання

Нижче читайте кілька ідей, як використовувати можливості соцмереж для популяризації матеріалу шкільної програми та активного включення школярів у навчальний процес.

Фейсбук

За допомогою цієї соцмережі для кожного з класів можна створювати окремі групи, в яких розміщувати домашні завдання, посилання на цікаві статті чи відеоматеріали за темою вивчення. Також там можна ініціювати опитування, щоб дізнатись думку учнів щодо певних питань.

Зважаючи на те, що школярі дуже комфортно почуваються при спілкуванні онлайн, тематична група у фейсбуці може стати відмінним майданчиком для невимушеного обміну думками, популяризації матеріалів тощо.

Окрім того, у межах фейсбуку можна створювати відеоконференції аналогічно, як і у Zoom (груповий відеозв'язок, чат, сумісний перегляд відео, демонстрація, передача файлів та інше).

Інстаграм

Цю платформу можна використовувати для демонстрації творчих робіт учнів. Наприклад, можна запропонувати школярам створити проєкт на основі вивчення біографії певної відомої особистості, діяльність чи творчість якої вивчається у програмі.

Запропонуйте школярам пофантазувати, що певний письменник, політичний діяч, митець чи науковець з минулого є нашим сучасником, отже живе активним життям у соцмережах.

Як би виглядав його акаунт, які б світлини та дописи б були б у його профілі? Обов'язкова умова – дописи та світлини мають ґрунтуватися на реальній біографії.



Приклад допису, який би міг бути на instagram-сторінці Тараса Шевченка

Також в інстаграм можна ділитися малюнками, схемами, картами, світлинами та іншими творчими проєктами на основі програмного матеріалу, розміщуючи їх під певним хештегом.

Тікток

Ця соцмережа є найбільш популярною серед підлітків. Головний її контент – короткі змістовні відео, які можна легко творчо монтувати.

Тікток можна використовувати не тільки для розваги, а й для навчання. Наприклад, ймовірніше учні здивуються, якщо замість читання параграфу, домашнім завданням буде перегляд короткого відео у тікток, в якому пояснюються ключові моменти теми.

Такі відео ви можете створювати як самостійно, так і використовуючи напрацювання колег.

Наприклад, дивіться відео Гліба Рєпіча:



Платформу тікток також варто використовувати для створення учнівських проєктів. Наприклад, можна започаткувати тематичний челендж, кожен з учасників якого має продемонструвати свої знання – показати прояв математичних закономірностей, продекламувати вірш, розповісти про цікаву книгу тощо.

Ютуб

На цій платформі можна не лише переглядати численні навчальні відеоролики, зокрема за змістом шкільної програми, а й розміщувати власний відеоконтент. Його згодом можна демонструвати у класі або під час онлайн-уроків.

Окрім того, освітні відеоматеріали з ютубу стануть у пригоді, якщо ви час від часу практикуєте формат навчання "Перевернутий клас".

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Створення власного відео також стане цікавим та ефективним форматом активного навчання. У процесі роботи над відео учні матимуть можливість творчо переосмислити програмний матеріал, а також продемонструвати власну кмітливість та креативність.

Запропонуйте школярам відчути себе у ролі лектора та своїми словами пояснити програмний матеріал, щоб він став цікавим для однолітків, а також продемонструвати прояв певних закономірностей, що вивчаються у класі.

Нерідко вчителі скаржаться, що учням нецікаво на уроках. Одна з причин – школярі сприймають школу та підходи до навчання застарілими та відірваними від життя. Один із способів розв'язання цієї проблеми – залучення в освітній процес соціальних мереж.