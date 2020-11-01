У дитсадках Швеції дітей змалку привчають, що ніде і за жодних обставин не можна брати чужі речі, а також навчають прибирати за собою. При цьому вихователеві не дозволяється командувати й наказувати дітям.

Видання Texty.org підготувало кілька важливих і цікавих фактів про те, як виховують дітей у садочках Швеції.

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Батьки не виховують дітей самі. Звичайна шведська сім'я – це пара дорослих і в середньому одна-дві дитини, хоча сім'ї з трьома-чотирма дітьми теж далеко не рідкість.

Проте, в країні є так зване правило, що і мама, і тато мають працювати, тобто отримувати постійний дохід. Тому дітей завжди влаштовують у дитячі садочки. На сьогодні в Швеції близько 80 % дітей у віці від одного до п’яти років ходять до садочків.

Тож очевидно, що якщо "еталоном" є зайнятість дорослих, то робота якісних і доступних усім дитячих садочків стає пріоритетом в країні. До того ж діти там проводять не менше часу, ніж із батьками.

Як виховують дітей у Швеції

Згідно з Конституцією, освіта в Швеції безкоштовна, проте дитячі садки – ні. Тому це "розбиває" дошкільний період на два етапи: власне дитсадковий — від одного до п’яти років і підготовчий або "нульовий" клас.

Цікаво, що у Швеції діє два правила:

якщо хтось із батьків безробітний, то сім'я не має права користуватися послугою дитячого садка — ні муніципального, ні приватного;

фактично в обов'язковому порядку, а тому безкоштовно, дитина має відвідувати дитсадок 15 годин на тиждень "для соціалізації".

Свіже повітря: 5 годин, незалежно від погоди

У дитячих садочках з трьох-чотирьох вихователів групи двох повинні мати вищу педагогічну освіту. А кількість дітей у групі може коливатися від 8 до 20.

Цікаво, що діти в дитячих садках не менш ніж 4-5 годин (із 7—9 в день) проводять на вулиці. Незалежно від наявності дитячих майданчиків, на території, два-три рази на тиждень група виходить у похід околицями.

Діти ходять на муніципальний дитячий майданчик, галявину в лісі, місце для відпочинку в будь-якому сквері, якесь тематичне місце. Зазначимо, що на прогулянки беруть і тих, хто ще не вміє ходити. Їх везуть у дитячих візочках. Окрім того дощ, сніг, мороз чи спека – це не привід скасувати 5-годинне перебування на свіжому повітрі, жодні погодні катаклізми не скасовують дитячих прогулянок.



Прогулянка з дітьми / Фото clutch

Для чого дітям такі прогулянки? Під час цього діти вчаться поводитися на вулиці, переходити проїжджу частину дороги, спілкуватися в групах тощо. Нерідко практикується їжа на свіжому повітрі. Так, найчастіше саме на вулиці діти їдять те, що батьки поклали у «ланч-бокси».

Також у дитячих садочках зведено до мінімуму використання деяких видів медикаментів, особливо антибіотиків.

Толерантність: дорослі не можуть наказувати

Духом виховання в дитячому садку є дотримання цінностей поваги до особистості, свобод та толерантності. Зокрема, гендерної.

Тому у шведських дитсадках відсутній акцент у ставленні до хлопчиків і дівчаток на кшталт зауважень: "Як тобі не соромно плакати, ти ж хлопчик", "Чому ти не граєшся ляльками, ти ж дівчинка" тощо.

Цікаво й те, що діти з особливими потребами виховуються і навчаються разом з іншими. А якщо такі діти потребують додаткової уваги, то в групу додають асистента вихователя.

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У садочках тиск чи грубість стосовно дітей є неприпустимими. Замість цього вихователі застосовують практики, базовані на знаннях дитячої психології чи на м'якій випереджальній протидії. Цей принцип поширюється й на режим дня. Наприклад, якщо діти не хочуть або не можуть заснути, то їх не змушують. Поки інші сплять, їм читають книжки або розповідають щось цікаве.



Дитсадки у Швеції / Фото fjord

А вихователі та викладачі завжди сповнені позитивним настроєм, привітні, відкриті і дуже комунікабельні з дітьми. Їм подобається своя робота і вони люблять дітей. Водночас атмосфера серед дорослих у садочку також відкрита й та толерантна.

Основи: вміти користуватися "спільним благом"

Садочок закладає дітям основи культури громадянина:

ніде і за жодних обставин не можна брати чужу річ чи їжу;

прибирати за собою місце гри або малювання;

прибирати у спільному туалеті після користування;

уважність до потреб інших;

навички комунікації з незнайомцями і вміння вести люб'язні розмови;

користування столовим приладдям із трьох років тощо.

Скільки коштує навчання в дитсадку?

У Швеції функціонують муніципальні і приватні дитсадки, власне, як і школи. Загалом, дитячі садки до підготовчого класу в Швеції платні. Утім, розмір цієї плати залежить від загального доходу сім'ї та кількості дітей.

Так, максимальний розмір плати в муніципалітетах Стокгольма становить близько євро 135 на місяць. Але варто згадати, що тим сім'ям, в яких хоча б один із батьків сплачує податки, Швеція надає щомісячну дитячу допомогу в розмірі 100 євро на дитину.