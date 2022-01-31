Як виглядають шкільні обіди у США: батьки показали жахливі фото страв

Українські батьки скаржаться на те, як годують дітей у школі. Мовляв, страви в їдальні не тішать ні виглядом, ні смаком. А нові норми та меню у школах ще не встигли прижитися. Водночас у школах США з харчуванням дітей також є серйозні проблеми.

У США школярів годують зовсім інакше, але харчуванням там теж незадоволені ні діти, ні батьки.

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Нещодавно батько чотирьох дітей Кріс Вангеллоу з Потсдама на півночі штату Нью-Йорк написав у фейсбуці про обід свого сина в державній школі та прикріпив фото.

Пост став вірусним, оскільки їжа на знімку виглядала жахливо. До того ж, як виявилося, у багатьох закладах ситуація не краща. Тож, в США харчуванням незадоволені діти, батьки та вчителі, є скандали, дискусії та претензії до влади.

Журналісти New York Post зібрали фото жахливих обідів, якими поділилися учні та вчителі державних шкіл.

Фото жахливих обідів у школах США

На фото від жителя Потсдама Кріса Вангеллоу: кілька смажених курячих нагетсів, бліда морквина та жменька білого рису. В упаковках – кетчуп, соус барбекю та знежирене шоколадне молоко. Виглядає обід блідо та неапетитно.



Неапетитні нагетси та підв'яла морква / Фото Кріса Вангеллоу

Індичка на вигляд не апетитна

Важко здогадатися, але ця брудно-коричнева рідина, через яку пробивається щось світлого кольору – страва з індичкою.



Дивна маса з морквою / Фото New York Post

У сусідньому відділенні лежать шматочки моркви. Фото зробив Зеллі Томас, який викладає математику в одній з державних шкіл у місті Патерсон, штат Нью-Джерсі.

Дуже дивний стейк

Ще один приклад шкільного обіду від Зеллі Томаса – дітям роздали поїсти хот-дог. У булочку поклали сир і ще клаптик чогось, що навіть не можна розібрати з фото. Сам викладач зазначив, що це "курячий сирний стейк".



Неапетитний хот-дог у школі / Фото New York Post

Скромна страва

Також опублікували дуже скромне меню якогось школяра: три нагетси, кетчуп, одне яблуко та шоколадне молоко. Складно уявити, що дитина після такого обіду залишиться ситою.



Лише три нагетси на обід \ Фото New York Post

Коричнева їжа

Кухарі в цій школі явно люблять коричневий колір і намагаються надати його всім стравам. Поруч стоїть звична морква та шоколадне молоко.



Страви під коричневим соусом / Фото New York Post

Обід-НЛО

Зрозуміти, що це за страва – завдання із зірочкою. Жовту рідину можна ідентифікувати як гірчицю. Але що це за каша поруч – загадка.



Незрозуміла страва з гірчицею / Фото New York Post

Сирі котлети

Іноді у соцмережах публікують фото з українських шкіл із сирими котлетами. Що ж, американські колеги наших кухарів теж так уміють. А ще тут котлету, до того ж, сомусь відбили.



Котлета виглядає сирою / Фото New York Post

Несвіжа піца

Також школярам пропонують пообідати піцою не першої свіжості, щоправда, із молоком. Комусь дісталася "втомлена" груша. Поруч лежать, судячи з усього, нагетси і кетчуп.



"Втомлені" піца та груша на тарілці / Фото New York Post

"Монстр" на тарілці

Ще New York Post наводить фото з інших американських шкіл, не вказуючи, де саме та ким вони були зроблені. Наприклад, ось "монстр" на тарілці – лазанья. Але це не точно. У будь-якому випадку виглядає страва не дуже привабливо.



Щось схоже на лазанью / Фото New York Post

До теми Нове шкільне меню: як харчуються учні в інших країнах

Нове меню в українських школах

До слова, З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.

Водночас у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Зокрема, можна самостійно розробляти рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок певного регіону.

Особливості шкільного меню:

75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)

Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.

Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).

М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.

Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.

Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.

Питна вода має бути доступа завжди під час їжі.



Страви з нового шкільного меню від Клопотенка / Інфографіка 24 каналу