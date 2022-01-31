У США школярів годують зовсім інакше, але харчуванням там теж незадоволені ні діти, ні батьки.
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Нещодавно батько чотирьох дітей Кріс Вангеллоу з Потсдама на півночі штату Нью-Йорк написав у фейсбуці про обід свого сина в державній школі та прикріпив фото.
Пост став вірусним, оскільки їжа на знімку виглядала жахливо. До того ж, як виявилося, у багатьох закладах ситуація не краща. Тож, в США харчуванням незадоволені діти, батьки та вчителі, є скандали, дискусії та претензії до влади.
Журналісти New York Post зібрали фото жахливих обідів, якими поділилися учні та вчителі державних шкіл.
Фото жахливих обідів у школах США
На фото від жителя Потсдама Кріса Вангеллоу: кілька смажених курячих нагетсів, бліда морквина та жменька білого рису. В упаковках – кетчуп, соус барбекю та знежирене шоколадне молоко. Виглядає обід блідо та неапетитно.
Неапетитні нагетси та підв'яла морква / Фото Кріса Вангеллоу
Індичка на вигляд не апетитна
Важко здогадатися, але ця брудно-коричнева рідина, через яку пробивається щось світлого кольору – страва з індичкою.
Дивна маса з морквою / Фото New York Post
У сусідньому відділенні лежать шматочки моркви. Фото зробив Зеллі Томас, який викладає математику в одній з державних шкіл у місті Патерсон, штат Нью-Джерсі.
Дуже дивний стейк
Ще один приклад шкільного обіду від Зеллі Томаса – дітям роздали поїсти хот-дог. У булочку поклали сир і ще клаптик чогось, що навіть не можна розібрати з фото. Сам викладач зазначив, що це "курячий сирний стейк".
Неапетитний хот-дог у школі / Фото New York Post
Скромна страва
Також опублікували дуже скромне меню якогось школяра: три нагетси, кетчуп, одне яблуко та шоколадне молоко. Складно уявити, що дитина після такого обіду залишиться ситою.
Лише три нагетси на обід \ Фото New York Post
Коричнева їжа
Кухарі в цій школі явно люблять коричневий колір і намагаються надати його всім стравам. Поруч стоїть звична морква та шоколадне молоко.
Страви під коричневим соусом / Фото New York Post
Обід-НЛО
Зрозуміти, що це за страва – завдання із зірочкою. Жовту рідину можна ідентифікувати як гірчицю. Але що це за каша поруч – загадка.
Незрозуміла страва з гірчицею / Фото New York Post
Сирі котлети
Іноді у соцмережах публікують фото з українських шкіл із сирими котлетами. Що ж, американські колеги наших кухарів теж так уміють. А ще тут котлету, до того ж, сомусь відбили.
Котлета виглядає сирою / Фото New York Post
Несвіжа піца
Також школярам пропонують пообідати піцою не першої свіжості, щоправда, із молоком. Комусь дісталася "втомлена" груша. Поруч лежать, судячи з усього, нагетси і кетчуп.
"Втомлені" піца та груша на тарілці / Фото New York Post
"Монстр" на тарілці
Ще New York Post наводить фото з інших американських шкіл, не вказуючи, де саме та ким вони були зроблені. Наприклад, ось "монстр" на тарілці – лазанья. Але це не точно. У будь-якому випадку виглядає страва не дуже привабливо.
Щось схоже на лазанью / Фото New York Post
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Нове меню в українських школах
До слова, З 1 січня українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко. Куратором проєкту є перша леді Олена Зеленська.
Водночас у МОН заявили, що школи не обмежуються одним конкретним меню та можуть не прив’язуватися до рецептів Клопотенка. Зокрема, можна самостійно розробляти рецепти та технологічні картки, в залежності від харчових звичок певного регіону.
Особливості шкільного меню:
- 75% продуктів у їдальнях мають бути рослинного походження (овочі, салати, фрукти та ягоди)
- Картоплю як окрему страву можна готувати дітям не більше двох разів на тиждень.
- Салати треба заправляти перед видаванням дітям (типу оливковою олією чи соусом).
- М’ясні страви треба якомога частіше комбінувати з овочевими гарнірами чи салатами.
- Потрібно надавати перевагу цільнозерновим хлібобулочним виробам із високим вмістом клітковини з додаванням висівок, насіння.
- Сіль можна використовувати тільки йодовану та лише для приготування страв.
- Питна вода має бути доступа завжди під час їжі.
Страви з нового шкільного меню від Клопотенка / Інфографіка 24 каналу