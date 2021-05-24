У МОН показали, як виглядатиме нове 4-тижневе шкільне меню для учнів: фото страв

В Україні презентували нове 4-тижневе меню для школярів, яке складається зі 160 страв. Це меню будуть використовуватимуть залежно від кількості харчування у кожному закладі освіти.

Зміни меню пов’язані з тим, що з 1 січня в українських школах почали діяти нові санітарні правила і норми. Зокрема, у нормах збільшили кількість молока, м'яса, риби, бобових та круп, а зменшили кількість солі та цукру для дітей.

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Шеф-кухар Євген Клопотенко, який допомагає у реформуванні шкільного харчування, наголосив, що їжа має бути не тільки смачною, а ще й українською.

За його словами, в Україні розробили для учнів 160 страв, з яких складається меню для учнів. Їх можна використовувати залежно від кратності харчування у кожному закладі освіти.

Нове меню для учнів

Під час презентації показали таке меню:

салат з морквою, сиром та сметаною,

шпундру (це запечена свинина, яка тушкується з маринованим буряком),

булгур,

львівський сирник,

йогурт,

фрукти (банани, апельсини, яблуко, лимони).

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Перша леді Олена Зеленська розповіла, що було помітно, що 91% їдалень в містах і 98% їдалень в селах взагалі не перевіряють калорійність страв. 25% шкіл не перевіряють температуру страв.

Також, за її словами, 52% шкіл в селах та 40% в містах не мають потрібних приміщень та обладнання, щоб діти могли нормально харчуватись.

Саме нездорове харчування є пусковим механізмом, який запускає зміни, що призводять до неінфекційних хвороб,

– заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

До слова, Олена Зеленська займається реформуванням шкільного харчування. За її словами, перший етап вже закінчився. Нові вимоги до шкільного меню учнів почнуть діяти з 1 вересня 2021 року.

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