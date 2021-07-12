Ціна грошей також змінюється, вони отримують нові функції, однак їх основна мета залишається тією ж, що була ще століття тому. Фінанси покликані слугувати інструментом обміну, але методи їх накопичення та зберігання набувають інших форм.

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Що таке гроші сьогодні

У світі, де гроші та їх функції стають повністю цифровими поняттями, доволі складно зрозуміти їх справжню цінність. Розібратись в ефективному управлінні ресурсом неможливо без відповідного рівня фінансової грамоти.

Чим складнішою стає фінансова система, тим більш містичної форми вона набуває. Людям стає складно справді зрозуміти повний функціонал грошових ресурсів у повсякденному житті,

– вважає професорка Пушпа Вуд, педагогиня з великим досвідом роботи у галузі навчання фінансової грамоти.

Новозеландська викладачка розробила декілька програм фінансової освіти для громадян різного віку та прагне допомогти забезпечити однаковий доступ до фінансових знань та інструментів для кожного.

Майбутнє грошей

Вуд вважає, що гроші у своїй фізичній формі пережили кілька важливих змін – чи то металева монетка, чи паперова банкнота, чи цифра на екрані смартфона, – вони стають грошима лише тоді, коли здатні виконувати основну функцію обміну.

На думку експертки, через кілька десятиліть про гроші не в цифровому форматі нові покоління навіть не згадуватимуть. Тому, на переконання професорки, необхідно змінювати колективний підхід до розуміння грошей прямо зараз.

Нові покоління знатимуть про гроші лише у цифровому форматі / Фото Pexels

Неможливо передбачити, наскільки фінанси та їх функції зміняться у майбутньому, однак точно не можна відставати від сучасного розвитку цього ресурсу. Слід стежити за змінами на ринку фінансів, вчитись інвестувати у нові види грошових інструментів та постійно вдосконалювати власний рівень фінансової грамоти.

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