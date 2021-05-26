Експерти поділилися активностями та ідеями, які допоможуть учням завершити навчальний рік на позитивній ноті.

Важливо Коли школи України будуть проводити останній дзвоник: різні дати у містах

Як відсвяткувати з учнями кінець навчання

Напишіть учням листа вдячності

Звичайно, діти не завжди мали гарну поведінку, проте вчителі мають за що похвалити кожну дитину – за активність, наполегливість у навчанні, слухняність, допитливість чи навіть непосидючість.

Ваші учні мають знати, що ви їх любите та уважні до їхніх справ. Якщо часу на це немає – надрукуйте та розкладіть по конвертах один універсальний текст, але дітям приємніше буде отримати ексклюзивне привітання від учителя.

Пограйте або проведіть квест

Діти завжди люблять весело проводити час. Особливо наприкінці навчального року, коли сил та настрою вже майже не залишилося.

Є чудова активність, від якої у захваті учні всіх класів – квест. Адже діти завжди готові розкривати таємниці, відгадувати загадки і боротися за перемогу. А шкільний квест – це чудовий шанс ще раз зануритися у шкільну атмосферу.

Влаштуйте фотосесію

Провести чудову фотосесію можна і на території школи чи навіть в класі. Або ж можна обрати незвичну локацію: їдальню, спортзал чи кабінет трудового навчання. Такі фото діти зберігатимуть на пам’ять,

І не забудьте про цікаві фотозони, наприклад, створіть невелику фізичну чи хімічну лабораторію, щоб діти відчули себе вченими.



Фотосесія з учнями у школі / Фото Pinterest

А любителі соцмереж можуть вигадайте унікальний хештег свого класу, щоб потім легко знаходити світлини однокласників у мережі.

Підготуйте план дій на літо

Літній відпочинок має бути насиченим, тому його варто ретельно спланувати. Тож, вчитель може допомогти дітям організувати свій літній відпочинок.

Запропонуйте їм написати план, у який вони можуть внести всі свої мрії та очікування. Нехай вони пишуть про те, чого вони дійсно хочуть. А на початку наступного року запитайте, чи все здійснилося.

Влаштуйте годину спогадів

Під час останньої класної години можна пригадати найкращі та найкурйозніші ситуації з навчального року. Роздайте всім учням яскраві стікери, на яких вони можуть написати кілька слів про моменти, що їм запам’яталися найбільше.



Учитель з учнями згадує їхні шкільні історії / Фото assets.isu

Згодом такі стікери можна наклеїти на дошку чи фліпчарт або ж скласти до спеціальної коробки спогадів. Дітям буде цікаво поділитися власними спогадами та весело провести час за розмовами.

Створіть відео-візитку чи гімн класу

в такий час творчість допоможе згуртувати клас та видати цінний "продукт" на довгу память. Запропонуйте учням створити неформальну відео-візитку свого класу.

Так, одна частина дітей може бути задіяна у написанні сценарію, інша – у монтажі відео. Можливо учні, які грають на музичних інструментах, захочуть записати саундтрек до відео тощо. Готовим відео можна поділитися з рідними чи у соцмережах.

Заплануйте літню зустріч

Не обов’язково забувати про однокласників аж до 1 вересня. Запропонуйте учням і їхнім батькам запланувати місце для літньої зустрічі.

Можна знайти фотографії місць майбутньої зустрічі та візуалізувати очікування. Така зустріч посеред літа точно сподобається всім дітям та підніме настрій.

До слова, школи у кількох містах України вирішили продовжити термін навчального року на червень для школярів. В яких областях школи продовжили навчання на літо – читайте у матеріалі.