Всі діти з нетерпінням чекають на святкування Нового року, але цього року карантин вніс свої корективи. Деякі школи продовжили навчання до 31 грудня, а деякі учні навчатимуть аж до 6 січня, а під час локдауну підуть на канікули. Але довге навчання не привід не створити для дітей свято.

В час карантину зараз заборонено проведення вистав, свят або концертів за участі дітей із більш ніж одного класу та присутність відвідувачів. То як же святкувати Новий рік у школі? Видання "На урок" підготувало кілька цікавих ідей.

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Тож, навіть під час карантину також можна весело та безпечно відзначити свята у будь-яких умовах. Головне – бажання та креативний підхід.

5 ідей для святкування Нового року під час карантину

Новорічний онлайн-фестиваль

Раніше новорічне святкування об'єднувало кілька класів, але зараз це робити небезпечно. Утім, можливість привітати, одразу кілька класів усе одно є – це можна зробити онлайн.

Пропонуємо разом із учнями вигадайте яскравий новорічний номер, який має побачити вся школа. Наприклад, це може бути святковий танець, цікава сценка, весела пісня тощо. Їх можна записати заздалегідь та передати колегам, аби вони показали ці відео учням під час святкування.

Або ж влаштуйте справжній челендж – запропонуйте учням під час спільного свята знайти в інтернеті новорічні вірші чи загадки та продекламувати їх. Також можна просто у прямому ефірі влаштувати марафон побажань одне одному чи школі загалом.

Святкова фотосесія

Створіть у кабінеті класу чи у коридорі яскраву фотозону, де діти зможуть зробити світлини, які потім викладуть у соцмережі з віповідним хештегом. Для цього візьміть побільше різньокольорового дощику, фольги та блискіток. А щоб було ще цікавіше, запропонуйте дітям створити прикраси.

А залучити до фотосесії можна всю школу: кожен клас може створити свою фотозону, зробити світлини та викласти їх у шкільну групу у соцмережах.



Новорічна фотозона у школі / Фото vdomadobre

Весела вечірка

Так, загальношкільне святкування заборонене, але це не означає, що не варто веселитися. Так, ви можете вмикати на перервах різдвяні пісні та влаштовувати веселі танці.

До прикладу, вивчіть короткий танець та запропонуйте учням повторювати рухи за вами. А щоб ускладнити завдання, можна попередити, що музика у будь-який момент перерветься, а діти мають завмерти у танцювальних позах.

Окрім того, покращити настрій зможуть тематичні відео, присвячені святкування дня святого Миколая, Різдва та Нового року. А наприкінці свята можна влаштувати марафон новорічних історій.

Майстер-клас

Діти будуть захоплені від спільного створення в школі цікавих поробок. Тому можна провести святковий майстер-клас, під час якого учні створять, наприклад, снігову кулю.

А щоб майстер-клас пройшов цікавіше, запропонуйте дітям спочатку пройти коротенький квест. Для цього підготуйте перелік запитань, пов'язаних зі святами, та сховайте їх у класі. Кожне запитання вестиме до іншого, до того ж діти можуть поступово знаходити необхідні для поробки елементи.

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Лист у майбутнє

Цей рік був непростим не тільки для вчителів, а й для учнів. Але сподіваємося, що наступний буде краще. Тому запропонуйте учням помріяти про це разом.

Візьміть звичайну коробку та прикрасьте її (дощиком, наліпками тощо), а потім запропонуйте дітям написати на листках та заховати туди свої мрії та бажання на наступний рік. Усі мрії збираються у коробку, яка урочисто закривається до наступного року.

Також можна створити у класі "Дошку бажань" – закріпіть на стіні звичайний ватман, на який школярі чіплятимуть наліпки з побажаннями. А ще можна записати відео зі згадками про найкращі події 2020 року, разом вигадати новорічну історію, записати святкове відеопривітаннями тощо.