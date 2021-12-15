Як відсвяткувати День святого Миколая у класі: 10 захопливих ідей

Всі діти з нетерпінням чекають на День святого Миколая, щоб знайти під подушкою омріяний подарунок. І дуже важливо продовжити відчуття свята і під час навчання у школі.

Але не думайте, що організувати свято у класі – це складно й незручно. Нижче оприлюднені 10 простих і цікавих ідей, які допоможуть створити у класі маленьке свято до Дня святого Миколая.

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Ідеї, як відсвяткувати День святого Миколая у класі

Адвент-календар

Це календар зворотного відліку часу до певної події, зазвичай його роблять за місяць чи тиждень до свята. Кожне число – це певне завдання, яке необхідно виконати.

Свої завдання ви можете оформити, наприклад, на паперових стрічках, у вигляді сніжинок, покласти у конверти, скриньки, зробити у вигляді маленьких Миколайчиків. Усе залежить від вашої фантазії та технічних можливостей.

Завдання на кожен день можуть бути такі:

перегляньте з однокласниками улюблений фрагмент фільму «Один вдома» та розкажіть продовження своїми словами;

попрацюйте творчо: прикрасьте класну кімнату власноруч створеною гірляндою;

на уроці дизайну та технологій приготуйте подарунки своїм рідним та близьким;

перегляньте майстер-клас та створіть прикраси з пластикових стаканчиків для ялинки;

всім класом вивчіть новорічну пісеньку;

у соціальній мережі запустіть челендж #привітайдруга тощо.

Виконання подібних завдань допоможе дітям налаштуватись на атмосферу свята, згуртуватись та відчути єдність. Обов’язково врахуйте, що одним із завдань має бути написання листа Святому Миколаю.



Приклад адвент-календаря для дітей / Фото workingmama

Ранкове коло

Перед святом присвятіть цьому ранкове коло: згадайте про історичне минуле, пов’язане з Днем святого Миколая, поясніть, що раніше отримували подарунки лише слухняні дітки, а всі інші – різочку. Адже подарунок від Миколая був винагородою за гарні справи.

Заздалегідь попросіть кількох учнів підготувати тематичні віршики чи принести з собою книги з казками, в яких описується процес святкування Дня святого Миколая.

Віртуальна подорож

Діти полюбляють мандрувати та дізнаватись щось нове, та коли немає змоги фізично відвідувати якісь місця, то це можна зробили в онлайні. Виділіть урок позакласного читання для віртуальної подорожі у пошуках цікавих фактів про це свято та традиції святкування в інших країнах.

Ви можете використати QR-коди. Щоб учень отримав такий код та доступ до інформації, запропонуйте відгадати загадки, продовжити знайомий вірш тощо. Ви зможете узагальнити знання з певної теми та паралельно подорожувати святковими локаціями.

Квести

Це завжди цікаво та весело для учнів. Квести можуть бути як віртуальні – створені за допомогою різних онлайн-додатків, – так і реалізовані в межах класної кімнати чи школи.

Наприклад, у віртуальному квесті вчитель може поєднати завдання з будь-якими шкільними предметами та перевірити рівень знань та винахідливість дітей.

А квест у класній кімнаті буде актуальним для невеличких колективів (до 15 учнів). А якщо ви поділитесь на дві команди, працювати стане максимально цікаво. У кабінеті є можливість заховати підказки та завдання, які допоможуть учням просуватись вперед, щоб досягти своєї мети.

На умовних зупинках можна запропонувати завдання розважального характеру: потанцювати під музику, розповісти вірш, намалювати малюнок тощо.

Якщо клас великий і квест проводиться у межах школи, не забувайте перед початком роботи провести інструкцію з учнями: попередьте їх про те, що в інших зараз уроки й необхідно з повагою ставитись до вчителів та друзів.

І обов’язково винагороджуйте всіх гравців. Навіть якщо діти працювали у двох різних групах і перемогла одна з них, подарунок дайте обом командам. Святий Миколай щедрий, він винагороджує за витрачені зусилля.

Нижче кілька прикладів онлайн-квестів "У пошуках святого Миколая" від "Всеосвіти" – це захоплива гра з цікавим сюжетом та завданнями різної складності. Обирайте будь-яку вікову категорію:

1 Частина, 6 – 7 років – шукайте за цим посиланням.

2 Частина. 6 – 8 років – шукайте за цим посиланням.

3 Частина. 7 – 10 років: Початкова та середня школа – шукайте за цим посиланням.

Нова традиція

Спробуйте у святковий день ініціювати нову традицію, яке стосуватиметься лише вашого класу та цієї дати. Наприклад, запропонуйте учням щороку, 19 грудня, приносити у школу по мандаринці, або робити спільне фото на вулиці. Обговоріть кілька ідей з учнями і оберіть те, що всім до вподоби.

Творча колективна справа

Створіть у цей день щось спільне. Наприклад:

величезну листівку;

тематичний лепбук (розкладна папка, що містить ніші й кріплення для різноманітного матеріалу);

поробку з природного матеріалу. Наприклад, ялинку з макаронних виробів або шишок;

яскравий пазл тощо.



Поробки учнів до Дня святого Миколая / Фото zosh6.sumy.ua

Вистава

В інтернеті є безліч сценаріїв театралізованих вистав на відповідну тематику. Тому запропонуйте учням у певний день принести одну-дві незвичні речі або якісь аксесуари. Складіть все це на одній парті та роздайте листочки зі списком дійових осіб та відповідних реплік. Дозвольте учням самостійно поділити ролі та перечитати сценарій, а з одягу та аксесуарів створити відповідне вбрання.

Звісно, під час такої нашвидкуруч організованої вистави діти забуватимуть частину слів, вигадуватимуть щось своє, але це ще більше веселитиме дітей.

Тематична година до свята

Також можна провести до свята тематичну годину. Згадуючи про святого Миколая, вчитель може розповісти про поведінку, про стосунки між учнями та результати позитивних та негативних дій.

Аналіз певних ситуацій допоможе проаналізувати проблеми, які, можливо, виникли у класному колективі, та знайти шляхи їх розв’язання.

Сторітелінг

Учням завжди є, що цікавого та захопливого розказати. До того ж більшості дітей подобається бути у центрі уваги. Тому візьміть мікрофон та запропонуйте на кожному уроці виділяти 5 хвилин для сторітелінгу – нехай учні розповідають про найкращі подарунки, про мрії та сподівання, враження та емоції.

Свято святого Миколая – це день, який дає можливість кожному розповісти власну, особливу історію.

Подарунки

І не варто залишати учнів у цей день без подарунків від святого Миколая. Це може бути щось просте – магніт, листівка, солодощі, горішки, книги. Ціна подарунку не є важливою, головне – подача.

Розкладіть подарунки, коли учні підуть у столову, на фізкультуру, чи будуть на уроці в іншому кабінеті. Не кладіть банально на парту – заховайте у нішу під партою, прикріпіть скотчем під стілець, покладіть біля портфелика тощо. І як тільки учні отримають подарунки, зробіть спільне фото або відео на пам'ять про прекрасний шкільний день.