Нью-Йорк вже отримав рекомендацій щодо відкриття шкіл. Там дуже детально врахували різні аспекти навчання дітей, але акцент роблять на профілактичних заходах. Як відкриватимуть школи у Нью-Йорку – читайте у матеріалі.

З нового навчального року школам та округам потрібно буде проводити перевірки здоров’я та обстеження учнів і персоналу. Також навчальні заклади вимагатимуть носити маски та максимально дотримуватися соціального дистанціювання, гігієни рук тощо, пише Освіторія.

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Також у школах відбуватимуться регулярне прибирання аудиторій, температурний скринінг учнів та контактне обстеження всіх, хто був хворий. Навчальні заклади закриють, якщо збільшиться рівень зараження коронавірусом.

На першому плані у школах Нью-Йорку – справедливість освіти. І хоча округам надають керівні принципи, в них є свобода для творчих рішень і гнучкості на місцях.

Навряд чи всі школи одразу відкриються з нового навчального року. Тому закладам освіти варто чекати на оновлені вказівки, залежно від ситуації.

Натомість в Україні Міносвіти розглядає три варіанти початку навчального року, залежать вони від епідеміологічної ситуації в окремих регіонах:

варіант перший — низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

варіант другий — високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно;

варіант третій (найбільш імовірний) — середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання.

Серед рекомендацій у школах розглядають такі: