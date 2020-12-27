Сергій Шкарлет розповів за якою стратегією відбуватиметься навчання у школах в умовах пандемії коронавірусу у 2021 році. За його словами, для покращення освітнього процесу створили Всеукраїнську школу онлайн.

Шкарлет про навчання в умовах пандемії

Міністр освіти і науки України заявив, що навчання в умовах пандемії вже стало звичною справою. Про це він сказав у інтерв'ю "Українському радіо".

До теми Коли учні та студенти повернуться до навчання після канікул: відповідь Шкарлета

Міністерство освіти формувало освітню політику і було на контакті з усіма органами управління освіти по областях. Завдяки всім учасникам освітнього процесу ми вже відпрацювали 2 семестри в умовах пандемії,

– розповів чиновник.

Навчання онлайн

►11 грудня МОН презентувало платформу Всеукраїнська школа онлайн. Її розробили разом з швейцарськими партнерами.

Платформа складається із 800 уроків для 5 – 9 класів.

На ній можна створювати окремі кабінети вчителя та учня.

Учні зможуть проходити тестування після уроку.

Читайте також Соціальні гарантії для хворих на COVID-19 освітян: МОН підготувало законопроєкт

►У Держбюджеті-2021 передбачений 1 мільярд гривень на формування місць дистанційного навчання для кожної школи. Окрім того, приймуть поставу про забезпечення певними гаджетами дітей з особливими освітніми проблемами.

►Крім того, планують запровадили електронні щоденники та журнали.

Це сучасні інструменти, які дозволяють уникнути паперового дублювання, надати доступ батькам для оцінки освітньої траєкторії дитини. Також вони дозволяють уникнути корупції під час виставлення оцінок,

– пояснив Шкарлет.

Він додав, що накази вже підписані, а МОН "разом із світом рухається у напрямку діджиталізації".