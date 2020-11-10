Експерти кажуть, що українська освіта вертикальна: директор, завуч, учителі, діти і батьки. Але щоб побудувати довіру, варто створити горизонтальні зв'язки і партнерство.

Видання "Нова українська школа" зібрало поради директорки Маріупольської школи №1 Тетяни Лугової, які допоможуть впоратися з цим та вибудувати довіру між директором, вчителями та учнями.

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Лайхак №1: побудуйте довіру з дитиною

Директорка розповіла, що якщо в школі стається конфліктна ситуація, то вони вирішують її з дитиною без участі батьків чи сторонніх. Якщо дитина щось не вивчила чи отримала погану оцінку, то у школі з нею про це говорять та домовляються, що надалі учень вчитиметься краще.

"Це великий плюс для дитини: вона нам довіряє, розуміє, що ми розв’язуємо проблеми між собою, без батьків. Не думаю, що й батьки хочуть, щоби я викликала їх із роботи до себе в кабінет", – наголосила Тетяна Лугової.

За словами директорки, якщо у школі виникає ситуація, де когось образили, то її одразу проговорюють з дітьми. Так, навіть вчителі можуть попросити вибачення в дитини.



Вчитель і учень під час уроку / Фото ctfassets

Також у цій школі є команда лідерів, на яку можуть покластися в підготовці та проведенні заходів. "Раніше всю роботу в організації заходів виконували вчителі та батьки. Тепер ми залучаємо учнів-волонтерів. Якщо учневі довірити якусь справу, то він буде розуміти, що це його зона відповідальності", – додала директорка.

Лайфхак №2: комунікація з батьками

У школі з батьками багато комунікації проходить через класних керівників. Вони нагадують про щось дітям, а вони вже доносять батькам, коли і як можна долучитися.

Директорка розповіла, що вони мають чат із батьками у вайбері для оперативної комунікації. Як тільки з’являється якась інформація, вони одразу туди пишуть, питають. В чаті 45 батьків, бо школа має стільки класів. А вони вже транслюють інформацію для решти батьків.

"Також я почала сама вести сторінку школи у фейсбуці, коли стала заступницею директора. Там ми абсолютно все показуємо: які кошти ми отримали, як тривають ремонти, хто нас підтримує, що ми робимо", – сказала Тетяна Лугова.

Лайфхак №3: можливості для розвитку школи

Вона розповіла, що школа отримує бюджетне фінансування на всі необхідні речі – від комп’ютерів та освітлення до засобів дезінфекції. За її словами, там немає батьківських грошових внесків, все, що відбувається в школі – це участь у міських проєктах.

Директорка сама відслідковує нові можливості для реалізації проєктів і сама пише заявки. До прикладу, вони виграли кошти на придбання лялькового театру, який буде працювати в школі.

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Лайфхак №4: формуйте колектив професіоналів

За словами директорки, головне – це сформувати колектив. "У нас немаленька школа – 84 вчителі, кожен має власний погляд. Я ніколи нічого не вирішую сама. Навіть рішення щодо премії, яку дають раз на рік освітянам, ухвалюють колективом на педраді. От вчителі вирішили, що цьогоріч усі отримають однакові премії, не зважаючи на кількість годин та навантаження", – сказала Тетяна Лугова.

Насамперед у школі треба створити комфортне середовище для самих вчителів. Адже це має бути колектив професіоналів, які розуміють одне одного та довіряють.

У нашій школі немає відкритих уроків. Але те, що я можу зайти на будь-який урок будь-коли на 5–10 хвилин,– норма. Тому атмосфера довіри серед педагогічного колективу надзвичайно важлива,

– додає директорка.

Також вона поділилася порадами, як їхня школа налагоджує довіру з вчителями. Так, вони влаштовують педради в лісі, на морі тощо. Спочатку, звісно, це офіційна частина у формі тренінгу, а потім це переростає в неформальне спілкування.