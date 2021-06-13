Директор аналітичного центру CEDOS та колишній заступник міністра освіти Єгор Стадний поділився нестандартними порадами, які допоможуть визначитися з вибором майбутньої спеціальності і вишу.

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Нестандартні поради, як вибрати університет

Виш – це інвестиція в себе

Перш за все, експерт радить розглядати навчання в університеті як матеріально витратну інвестицію в себе. Адже за час навчання у студента будуть постійні матеріальні витрати, а доходи будуть відсутні (якщо він не буде паралельно працювати).

Кожен місяць перебування в університеті – це певні витрати. Навіть якщо ви вчитеся безкоштовно, ви будете платити за якесь харчування, дозвілля, життя, деякі навіть будуть купувати самостійно навчальну літературу тощо,

– каже Єгор Стадний.

Тому фахівець радить майбутнім абітурієнтам відповідально підійти до можливості вступу до університету. Не зайвим буде поставити собі питання:

Які теоретичні знання і практичний досвід може дати мені цей виш?

Що я хочу дізнатися, вступаючи на цю спеціальність?

Скільки коштів буде йти під час навчання в університеті?

Найбільш цінне, що може отримати студент під час навчання в університеті, на його думку, – це соціальні зв’язки.

"Єдине, що залишається від університетів неодмінно корисного – це соціальні зв’язки, які студенти отримують під час навчання. Це коло знайомств і друзів, яке потім формує ваші зв’язки протягом усього життя", – додає Стадний.



Студенти працюють в команді / Фото zavtra.in.ua

Задумайтесь про gap year

Часто за кордоном випускники не йдуть навчатися одразу після закінчення школи. Вони ще рік-два можуть відпочити чи підучитися.

А Gap year – це час після закінчення школи, за який випускник може обміркувати вибір майбутньої професії, відвідати різні цікаві курси, подорожувати або навіть спробувати працювати.

Тому експерти в галузі освіти радять батькам не "ламати" погляди дитини стосовно бажаного професійного шляху. І, можливо, треба взяти перепочинок перед університетом, щоб краще зрозуміти свої прагнення.

Поганий виш може виявитися гірше, ніж відсутність освіти

Підхід "аби був диплом" може нашкодити абітурієнту, який вирішить вступити до "слабкого" університету чи того, що їй не підходить.

Шкода необдуманого рішення полягає в тому, що навчання в будь-якому університеті (яке триває мінімум 4 роки) пов’язує людину з одержуваної нею спеціальністю, і після випуску йому, як мінімум, буде шкода витраченого часу,

– наголошує експерт.

Або ж випускник зв’яже себе з професією, яка йому не подобається.

Тому фахівець радить батькам підтримати дитину у власному виборі майбутньої спеціальності і пам’ятати, що погане або таке, яке не підходить дитині, може нашкодити.

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Також Стадний підтримує рішення почекати рік, якщо абітурієнт отримав низькі бали за ЗНО. Адже тести можна скласти краще наступного року, щоб вступити на бажану спеціальність.

Будьте готові, що після школи ви будете самі відповідальні за себе

Часто після випуску "вчорашні школярі" приходять у паніку і розгубленість через те, що тепер на їх плечі повністю лягає відповідальність за себе та навчання.

Це вимагає дисципліни і дисциплінування себе, проте більшість людей має великі проблеми з цим. Більшості людей потрібен наставник, або "батіг і пряник",

– додає він.

Саме тому старшокласниками радять заздалегідь підготуватися до нової для них моделі навчання — самоосвіти, а також навчитися досягати ясного розуміння того, що вони хочуть отримувати в процесі навчання.

До слова, раніше Єгор Стадний дав корисні поради, як вступнику правильно обрати університет – читайте у статті.