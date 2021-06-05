Віцепрезидента з бакалаврських програм КШЕ Єгор Стадний наголосив, що в англійській мові немає словосполучення "робота за фахом", адже це народилося у Радянському Союзі.

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Водночас у західному світі, за його словами, абсолютно нормально ставляться до того, якщо людина працює у сфері, не пов’язаній з тією освітньою програмою, за яким вона навчалася.

Як обрати університет

Передусім Єгор Стадний радить обирати університет, а не спеціальність.

Тому що від якості вишу залежатиме те, яким буде ваше майбутнє благополуччя. Наприклад, попри те, що є багато претендентів на одну вакансію юриста, у фірмах насправді бракує хороших працівників,

– каже експерт.

Єгор Стадний поділився одним принципом і п’ятьма правилами, які допоможуть обрати гарний університет.

Принцип вибору університету

Принцип звучить так: робіть як американці, адже вони сприймають вищу освіту як інвестицію у своє благополуччя. І це калькулюється прямо у грошах.

Потрібно буде витратити певні кошти, навіть якщо ви навчаєтеся безкоштовно, зокрема на проживання, харчування, літературу тощо.

“А ще людина, яка навчається в університеті, не працює, працює неповний робочий день або працює лише зі старших курсів. А це означає, що за цей час вона могла б працювати, але не робила цього. Це теж своєрідний мінус, – каже Стадний.

За його словами, якщо все це прорахувати, то виходить дуже непоганий показник, на який варто орієнтуватися.

Після отримання диплому ми отримаємо певний мінус у нашому бюджеті. І те, як швидко ми цей мінус відіб'ємо, як швидко ми зможемо вийти в нуль – це і є певний параметр того, чи цей університет вартий вашої уваги,

– додає експерт.

Ще п’ять правил для вибору вишу

Полегшіть собі вибір і відкиньте всі університети, які не варті вашої уваги (наприклад ті, в яких беруть хабарі). Шукайте найкращих викладачів та спілкуйтеся зі студентами. Ставте їм просте питання: “До кого на пари ви хочете йти? Скільки таких викладачів?». Це гарний орієнтир, чи є взагалі хороші викладачі в цьому університеті. Шукайте крутих одногрупників, рівень ЗНО яких є вищим, а не нижчим. Не ідіть за низькими конкурсами. Бо якщо ви попадете в сильну групу, то станете сильним випускником. Орієнтуйтеся на поради провідних компаній. Якщо якийсь роботодавець каже “Беру випускників цього університету, тому що вони найкращі”, то прислухайтесь до цієї поради. Вони не будуть щось казати дарма, бо їм треба працівники. Шукайте університет, в якому дозволяють робити студентські проєкти, є можливість експериментувати та розвивати так звані Soft skills.

До слова, випускники шкіл, які у 2021 вступатимуть до вишів, повинні самостійно розраховувати середній бал атестата про повну загальну середню освіту. Як це зробити – читайте у статті.