Дипломований профорієнтатор майбутнього Ірина Зарецька-Котруце запевняє, що існують інструменти, які можуть допомогти батькам легко “направити” дитину, відфільтрувати зайве та зробити вибір вишу для вступу.

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7 помилок підлітків при виборі професії та вишу

Вибір професії на основі уявлень і припущень

Від 40 до 42% українців працюють не за фахом. І на це багато причин – від “вибір за мене зробили батьки” і “я не можу знайти роботу у своїй сфері” до “вступав і не мав уявлення про свою спеціальність”.

Наприклад, дитина хоче стати юристом і мріє боротися за права тварин. Але часто вона не має уявлення про те, що ця професія передбачає гори монотонної роботи з документами, а іноді й захист тих компаній або людей, чиї погляди суперечать їхнім.

Помилка – робити вибір з огляду на престижні нині професії

Експертка згадала про тих же юристів. “Кілька років тому, кого не спитай — всі вчилися на юридичних факультетах, тому що такий диплом обіцяв кар’єру, престиж і гроші. Але вже у 2020 році на одну вакансію припадало аж 8 резюме. Тобто пропозиція значно перевищує попит, – каже Ірина Зарецька-Котруце.

Вибирати одну спеціальність на все життя

Вже зараз можна говорити про те, що одна з ключових вимог до успішного фахівця – готовність постійно вчитися і переучуватися. А в майбутньому для виконання конкретних завдань потрібно буде володіти навичками з абсолютно різних сфер і балансувати кілька професій.



Батьки мають допомогти дитині з вибором / Фото hartshornportraiture

Думати, що ринок праці змінюється швидко

За всіма модними тенденціями не вженешся, тому краще обирати не професію, а вид діяльності, в якому дитині буде цікаво розвиватися.

Крім того, навіть на етапі навчання можна змінити факультет чи перевестися в інший університет. Нічого страшного в цьому немає. Головне – не витрачати час на те, чим у перспективі дитина не буде займатися.

Улюблений шкільний предмет = майбутня професія

Наприклад, якщо дитині вдається англійська, то вона вирішує йти вчитися на перекладача. Або якщо дитина любить літературу – то йтиме в журналісти або на філологічний.

Насправді, за словами експертки, добрі знання в шкільній дисципліні не дають абсолютно ніякої гарантії професійного успіху в цій сфері.

Батьки вважають, що знають, як краще

З великої любові і бажання дати дитині найкраще майбутнє батьки часто наполягають на виборі однієї спеціальності, хоча дитині подобається зовсім інша. Але рано чи пізно внутрішнє “Я” дасть про себе знати.

Необхідність вступу через тиск чи страх

Експертка каже, що типові питання підлітків – “Що буде з моїм життям, якщо я взагалі нікуди не вступлю?” або батьки кажуть:“Всі вступили, а ти тинятимешся без діла? Так не піде”.

Найчастіше такі конфлікти виливаються в те, що батьки тиснуть і змушують вступити у виш і на “нормальну” професію, але в підсумку дитина не закінчує навчання або не працює за фахом.

Як допомогти дитині обрати спеціальність

Ірина Зарецька-Котруце наголошує, що найперше, про що слід пам’ятати: дитина не зобов’язана втілювати в життя кар’єрні мрії батьків.

Тому підштовхуйте дитину зробити самостійний вибір, і не нав’язуйте свою думку. Завдання батьків на цьому етапі — допомогти виявити, які навички та таланти є у підлітка, що йому важливо і цікаво тощо.

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При цьому важливо розібратися з тим, які професії насправді затребувані нині і які будуть затребувані через 5 – 10 років, коли сьогоднішній підліток закінчить виш.

Експертка рекомендує вивчити, які бувають спеціальності. Починати можна з класифікації професій та пошуку інформацію про них.

Завжди добре на кілька днів стати "тінню професіонала". Наприклад, ви визначилися, що дитині подобається маркетинг. Постарайтеся організувати для неї екскурсію в такий відділ у вас на роботі. Або ж на літо можна знайти практику або попрацювати волонтером у цікавій для підлітка сфері,

– радить вона.

Ще один варіант на шляху самовизначення – відвідувати виставки та дні "відкритих дверей" в університетах. Вони бувають онлайн і офлайн.

Як вибрати свою професію

Підлітки можуть знецінювати свої інтереси. Наприклад, якщо хлопчик знає світових футболістів на ім’я, не пропускає жодного матчу, ходить у секцію, то часто цей свій інтерес він може навіть не розглядати як варіант кар’єри.

"Ну, я ж не стану професійним футболістом", — каже він. Так, можливо. Але є ще журналістика, можна працювати PR-спеціалістом в улюбленій команді, можна організовувати матчі тощо,

– запевняє експертка.

Тому, щоб обрати спеціальність, потрібно знати себе, розуміти свої бажання, потреби та мотивацію. Це так званий гачок, на який можна спробувати зловити майбутню професію.

Експертка радить скористатися цікавою вправою «Формула вибору професії». Для цього візьміть аркуш А4, розділіть його на три колонки, які називаються “Можу”, “Хочу” і “Треба”.

Так, у колонку "Можу" підліток має вписати всі свої навички та вміння. Наприклад: складаю історії, над якими сміються всі друзі; швидко рахую; класно катаюся на скейті тощо. Тут важливо відключити внутрішнього критика і перелічити всі свої таланти.

всі свої навички та вміння. Наприклад: складаю історії, над якими сміються всі друзі; швидко рахую; класно катаюся на скейті тощо. Тут важливо відключити внутрішнього критика і перелічити всі свої таланти. У колонку "Хочу" запишіть все, чого чекаєте від життя і що важливо отримати від роботи. Наприклад: гнучкий графік, світова компанія, робота у великому колективі, спілкування з людьми або навпаки — можливість робити індивідуальні проєкти тощо.

чекаєте від життя і що важливо отримати від роботи. Наприклад: гнучкий графік, світова компанія, робота у великому колективі, спілкування з людьми або навпаки — можливість робити індивідуальні проєкти тощо. Наступний крок – знайти баланс між своїми "хочу" і "можу" . Наприклад, я хочу працювати в європейському агентстві і жити в Лондоні. Чи достатній у мене рівень англійської? Якщо з цим все добре, то йдемо далі. А якщо ні, то в колонку "Треба" запишіть – підтягнути іноземну мову.

. Наприклад, я хочу працювати в європейському агентстві і жити в Лондоні. Чи достатній у мене рівень англійської? Якщо з цим все добре, то йдемо далі. А якщо ні, то в колонку "Треба" запишіть – підтягнути іноземну мову. І так по кожному пункту. Крім того, у третю колонку варто також виписати всі ті "треба", що будуть затребувані на ринку праці через 5 – 7 років. Йдеться про креативне мислення, вміння працювати в команді, професійні навички тощо.

Питання, які допоможуть дитині визначитися зі спеціальністю