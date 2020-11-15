5 порад та ресурсів, які допоможуть вдосконалити українську мову
Мову можна найкраще вдосконалити, читаючи літературу чи дивлячись фільми українською. Варто впустити в своє життя більше української мови. Також у цьому чудово допоможуть онлайн-ресурси, на які можна виділяти хоча б 10 хвилин на день.
Видання "Освіторія" підготувало підбірку онлайн-ресурсів, які допоможуть зробити українську мову грамотною та різноманітною.
Важливо Українська мова не є другою за милозвучністю мовою світу: правда про популярний міф
5 порад, як вдосконалити своє мовлення
Більше читайте
Література безперечно поповнить ваш словниковий запас, навчить правильно вибудовувати словосполучення й речення. А якщо вам краще слухати мову, то завантажуйте аудіокниги.
Частіше заглядайте до словника
Якщо ви побачили якесь незнайоме слово чи не знаєте, де у слові має стояти наголос, зазирніть до словника. Також у них можна знайти правила відмінювання, синоніми, приклади вживання та фразеологізми.
Всі слова та визначення шукайте у словниках / Фото comments
Виконуйте вправи
Подумайте про якусь річ чи предмет. І якийсь час (до прикладу, 5 хвилин) намагайтеся про нього говорити лише чистою літературною мовою. Із часом шукайте складніші теми й збільшуйте тривалість мовлення. І не забувайте про паузи та свою дикцію. Так, ви навчитесь легко добирати потрібні слова.
Фільтруйте мовлення
Завжди намагайтеся говорити повільніше. Також старайтеся якомога краще продумувати конструкції та контролюйте свої слова-паразити.
Користуйтесь записником
Всі свої знання краще записувати у записник. Це можуть бути нові слова, цікаві висловлювання, прислів’я, приказки тощо.
Читайте також Як зрозуміти молодіжний сленг: цікава добірка слів і виразів
5 ресурсів, які допоможуть вдосконалити українську мову
Словопедія
Цей ресурс пропонує шукати слова в українських тлумачних словниках. Тобто вам достатньо ввести слово в пошуку і вам покаже визначення та синоніми. Там є багато фахової термінології — філософська, економічна, музична, гірнича тощо. Шукати можна за всіма словниками або в одному конкретному
LanguageTool
Це програма, яка допомагає перевірити граматику та пунктуацію в україномовних текстах. У безплатній версії максимальний розмір тексту на перевірку – 20 тисяч символів. Також можна завантажити додаток для використання в браузері.
Офіційний сайт української мови
На цьому сайті є різні правила, зокрема правопису, пунктуації, правильних наголосів, а також словник синонімів. Там ще є підручники, розділ "антисуржик", де можна дізнатися, чи можна "захлопнути двері".
Новий український правопис
За цим посиланням ви можете знайти український правопис, який почав діяти 2019 року. Там є стислий огляд основних змін у новій редакції.
Новий правопис – інфографіка, що змінилось
Тренажер із правопису української мови
На цьому ресурсі містяться онлайн-вправи з усіх розділів мовознавства. Перед завданнями можна ознайомитися з правилами. Там немає жодних тестів, усі відповіді треба ставити самостійно: розділові знаки в реченнях чи дефіс у словах. Тому вгадати не вдасться.
Поділитися новиною