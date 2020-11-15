Мову можна найкраще вдосконалити, читаючи літературу чи дивлячись фільми українською. Варто впустити в своє життя більше української мови. Також у цьому чудово допоможуть онлайн-ресурси, на які можна виділяти хоча б 10 хвилин на день.

Видання "Освіторія" підготувало підбірку онлайн-ресурсів, які допоможуть зробити українську мову грамотною та різноманітною.

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5 порад, як вдосконалити своє мовлення

Більше читайте

Література безперечно поповнить ваш словниковий запас, навчить правильно вибудовувати словосполучення й речення. А якщо вам краще слухати мову, то завантажуйте аудіокниги.

Частіше заглядайте до словника

Якщо ви побачили якесь незнайоме слово чи не знаєте, де у слові має стояти наголос, зазирніть до словника. Також у них можна знайти правила відмінювання, синоніми, приклади вживання та фразеологізми.



Всі слова та визначення шукайте у словниках / Фото comments

Виконуйте вправи

Подумайте про якусь річ чи предмет. І якийсь час (до прикладу, 5 хвилин) намагайтеся про нього говорити лише чистою літературною мовою. Із часом шукайте складніші теми й збільшуйте тривалість мовлення. І не забувайте про паузи та свою дикцію. Так, ви навчитесь легко добирати потрібні слова.

Фільтруйте мовлення

Завжди намагайтеся говорити повільніше. Також старайтеся якомога краще продумувати конструкції та контролюйте свої слова-паразити.

Користуйтесь записником

Всі свої знання краще записувати у записник. Це можуть бути нові слова, цікаві висловлювання, прислів’я, приказки тощо.

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5 ресурсів, які допоможуть вдосконалити українську мову

Словопедія

Цей ресурс пропонує шукати слова в українських тлумачних словниках. Тобто вам достатньо ввести слово в пошуку і вам покаже визначення та синоніми. Там є багато фахової термінології — філософська, економічна, музична, гірнича тощо. Шукати можна за всіма словниками або в одному конкретному

LanguageTool

Це програма, яка допомагає перевірити граматику та пунктуацію в україномовних текстах. У безплатній версії максимальний розмір тексту на перевірку – 20 тисяч символів. Також можна завантажити додаток для використання в браузері.

Офіційний сайт української мови

На цьому сайті є різні правила, зокрема правопису, пунктуації, правильних наголосів, а також словник синонімів. Там ще є підручники, розділ "антисуржик", де можна дізнатися, чи можна "захлопнути двері".

Новий український правопис

За цим посиланням ви можете знайти український правопис, який почав діяти 2019 року. Там є стислий огляд основних змін у новій редакції.



Новий правопис – інфографіка, що змінилось

Тренажер із правопису української мови

На цьому ресурсі містяться онлайн-вправи з усіх розділів мовознавства. Перед завданнями можна ознайомитися з правилами. Там немає жодних тестів, усі відповіді треба ставити самостійно: розділові знаки в реченнях чи дефіс у словах. Тому вгадати не вдасться.