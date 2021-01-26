Як вчителю зробити навчання ефективним та мотивувати учнів: 10 принципів психології

Безперечно успішність навчання учнів частково пов'язана з мотивацією та навичками соціальної взаємодії. Тому, щоб ефективніше навчати школярів, вчитель має володіти певними психологічними знаннями.

Джерело: "Нова українська школа"

Коаліція з питань шкільної та освітньої психології США використовує психологію під час навчання у школі. Там сформували кілька принципів, корисних для викладання, які впливають на роботу в класі.

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У документі йдеться, зокрема, про мотивацію, соціальну взаємодію, ефективний мікроклімат у класі та оцінювання.

10 принципів, які допоможуть вчителю працювати краще

1. Те, що учні думають про свої інтелектуальні здібності, впливає на їхнє навчання

Вчителі мають допомагати учням усвідомити, що їхній інтелект та вміння можна вдосконалити завдяки власним зусиллям і досвіду.

Особливо вчитель має пояснити, що невдача із якимось завданням – це не привід вважати себе нездібним. Але й не варто хвалити учня за швидке виконання простих завдань. Бо це може підірвати мотивацію.

Експерти запевняють, що похвала має бути пов’язана з зусиллями чи успішними стратегіями, а не здібностями.

2. Знання, які учні мають на момент навчання, впливають на подальше навчання

Інколи те, що діти вже знають, суперечить тому, що вони вивчають. Точно вони вже можуть мати певні помилкові знання.

Що може зробити вчитель:

Стимулювати учнів взяти активну участь у прогнозуванні рішень, а потім довести, що ці рішення неправильні.

Ознайомити учнів із достовірною інформацією, яка суперечить їхнім неправильним уявленням.

3. Навчання учнів не обмежуються загальними етапами їхнього розвитку

Віком не завжди визначається доречний і актуальний навчальний досвід. Адже не тільки від віку залежить те, як учень вміє пізнавати або мислити.

Що тут може зробити вчитель:

Заохочувати до мислення на знайомі теми. Наприклад, учні краще розуміють матеріал, який читають, і краще пишуть твори, коли мають знання щодо теми. Об’єднувати дітей із різним рівнем знань у групи, щоби забезпечити взаємодію.



Вчитель комунікує з учнями / Фото poltava.to

4. Навчання відбувається в контексті, який потребує допомоги

Учителі можуть підтримувати поширення знань та навичок учнів на різні контексти. Як це зробити? Сприяти навчанню через розуміння, а не запам’ятовування елементів.

Вчитель має показати, як знання можна застосувати в реальному світі (наприклад, використовуючи множення та ділення для визначення вартості покупки в магазині). Забезпечте ситуації, в яких учні можуть використовувати та застосовувати знання.

5. Здобуття довгострокових знань та навичок залежить від практики

Практика потрібна для того, щоб певна інформація перемістилася з короткострокової до довгострокової пам’яті.

Приклади ефективних практичних завдань в класі:

– Тести. Це допоможе, якщо їх застосовувати часто або використовувати через певні проміжки часу. Особливо ефективні короткі тести з відкритими запитаннями.

– Вправи на повторення. Виконуйте схожі завдання або ж розв’язуйте одне завдання різними методами.

6. Чіткий, вчасний і зрозумілий зворотний зв’язок від учителя

Якість навчання покращиться, якщо учні регулярно отримуватимуть конкретні та своєчасні відгуки про роботу. Це дозволить школярам не опускати руки під час навчання.

Відгуки найбільш ефективні, коли дають інформацію про поточний рівень знань і пов’язують продуктивність учнів з освітніми цілями.

Наприклад, замість загальних зауважень, таких як "ти чудово впорався" вчителі можуть робити більше коментарів, які вказують на те, що вдалося зробити добре цього разу. Вчасне надання відгуку підвищує ефективність навчання.

До того ж, учні зазвичай реагують краще, якщо відгук про їхню роботу містить мінімум негативу та вирішує важливі аспекти їхньої роботи. Коли учні вивчають нове, часта похвала – дуже важлива, бо тоді буде прогрес.

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7. Управління поведінкою допомагає навчанню

Вчителі можуть допомогти учням здобути навички саморегуляції, використовуючи методи навчання для підвищення уваги, організації, самоконтролю, планування та запам’ятовування.

Для цього педагоги можуть:

чітко вказувати учням цілі уроків та завдань;

розбити завдання на менші компоненти та чітко викласти критерії його виконання;

допомогти учням планувати та оцінювати коротко- чи довгострокові наслідки рішень;

використовувати сигнали, щоби попередити учнів, що зараз буде важлива інформація;

організувати заняття так, щоб учні мали можливість інтенсивно фокусувати свою увагу.

8. Заохочення учнів до творчої діяльності

Креативність – це стала риса, яка є або немає, але творче мислення можна розвивати й підтримувати.

Так, вчителі можуть надавати учням широкий спектр підходів до виконання та розв’язання завдань.

І хоча творчий процес часто неправильно трактують, дослідження свідчать, що креативність та інновації – це результат дисциплінованого мислення.

Що може сприяти розвитку творчості: зміна активностей через додавання вказівок до завдань: створи, відкрий, уяви, передбач, а також методи, які зосереджені на запитаннях і ставленні під сумнів усталених переконань, критичному вивченні ідей та варіантів.

9. Учні навчаються краще та займаються творчістю із задоволенням, коли внутрішньо вмотивовані

Саме внутрішня мотивація означає займатися чимось заради себе. Для цього треба почуватися незалежним. Участь учнів є їхньою власною нагородою й не залежить від похвали чи оцінки.

Натомість учні, які більш умотивовані зовні, можуть бути орієнтовані на винагороду й навчитися поверхнево.

Окрім того, варто давати учням можливість обирати активності, брати участь у встановленні правил. Бо внутрішня мотивація передбачає отримання завдання, яке хочеться виконати заради себе.

10. Учні проявляють наполегливість у виконанні складних завдань, коли націлені на досягнення майстерності

Через цілі учні беруть участь у навчальних активностях. Дослідники виділили два типи цілей: майстерність та ефективність.

Так, цілі майстерності орієнтовані на освоєння нових навичок, а учні, які мають цілі ефективності, хочуть показати, що мають адекватні здібності.

Поради вчителю: під час оцінювання роботи учня спробуйте підкреслити індивідуальні зусилля, прогрес та вдосконалення. Водночас оцінки найкраще повідомляти індивідуально. Також заохочуйте учнів обговорювати помилки або неправильні відповіді. Це можливість навчатися, а не джерело оцінювання або доказ здібностей.

Один із найкращих способів просування орієнтації на майстерність – це співпраця. Замість того, щоби використовувати співпрацю та конкуренцію в класі, вчителі можуть іноді використовувати метод змішування груп, які конкурують між собою.