Як вчителю відновитися за тиждень весняних канікул: корисні поради

У більшості шкіл вже починаються весняні канікули. І це чудовий час, щоб вчитель та учні могли відпочити на набратися сил. Тому ми зібрали ідеї для здоров’я та натхнення, які допоможуть педагогу відновитися за тиждень.

Вчитель має бути в психологічно справному стані, інакше може настати професійне вигорання. Тож, дуже важливо знаходити час для себе та більше відпочивати.

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Як вчителю відновитися за тиждень весняних канікул

Більше відпочивайте на природі

Майже кожна людина має своє місце сили. Будь-то сусідній парк, ліс чи набережна. І під час канікул чи вихідних цим не варто нехтувати. До того ж, зараз весна – за вікном сонячна погода й свіже повітря.

За словами експертів, не обов’язково бігати парком стрімголов і рахувати необхідну кількість кроків на день. Можна просто прогулятися – подивіться, як плавають качки, співають птахи чи розкриваються бруньки.

Радимо вам сісти на лавку, заплющити очі, опустити руки додолу і відчути, як від вас “втікає” втома та всі погані думки. Так, хоча б пів дня, проведеного у контакті із собою, суттєво відновлює сили.

Спробуйте тиждень без цукру

Цукор має негативний вплив на наш організм. Якщо зранку з’їсти солодкий сніданок, то глюкоза швидко потрапить в кров, рівень інсуліну різко підніметься, а потім так само різко впаде – і ми знову будемо відчувати голод.

Але спробуйте, наприклад, приготувати собі повноцінний сніданок без цукру (омлет, лаваш із сиром та зеленню, салат), і подивитися, на скільки більше сил у вас буде протягом дня й на скільки довше вам не хотітиметься їсти.



Вчитель вдома / Фото Unsplash

Тому радимо вам поекспериментувати – і відмовитися від солодкого на тиждень. Ви побачите, як покращиться ваше самопочуття. А для натхнення та мотивації можна подивитися популярний документальний фільм "Цукор".

Прибирайте за методом Марі Кондо

Зазвичай, вчителі на весняних канікулах починають мити вікна та прибирати будинок. Адже до Великодня зовсім недалеко, а це означає, що час розпочинати генеральне прибирання.

Але експерти радять прибирати за методом Марі Кандо (вона написала книгу "Викинь мотлох із життя! Мистецтво прибирання, яке змінить вас назавжди"). У ній вона рекомендує вивалити із шафи всі речі, узяти до рук кожну і постаратися відчути, чи приносить вона вам радість. І якщо ні, викинути або віддати.

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Так, прибирати в першу чергу потрібно одяг, робочий стіл і папери, ванну, кухню. На кінець залишити фотографії й пам’ятні речі, адже їх перебирання може зайняти найбільше часу. Тоді у вас з’явиться простір для нових речей, і буде чисто як вдома, так і на душі.

Продайте мотлох на OLX

Велосипед, на якому вже ніхто не катається, залишки паркету після ремонту, люстра з дачі – усе це можна не викидати, а продати на сайті olx.ua або якійсь іншій платформі. Цікаво, що одна вчителька, саме так назбирала собі на поїздку в Туреччину.

Для того щоб продавати речі на olx, потрібно завести там свій профіль із фото, гарно сфотографувати й описати речі, які ви хочете продати, та вказати реалістичну ціну.

Адже непотрібні вам речі мають свою вартість, тож чому цим не скористатися. Можливо, саме таким чином вдасться здійснити ваше невеличке бажання.

Слухайте улюблену музику

Якщо підібрати улюблену, класичну музику і слухати її, ні про що не думаючи, то це буде для вас як музикотерапія.

Музика має здатність дивовижним чином коригувати психоемоційний стан людини, покращувати настрій, відновлювати функціонування всього організму.



Вчителька / Фото Unsplash

Зробіть собі ванночки для ніг

Вчителі проводять дуже багато часу на ногах, тому не дивно, що ноги під кінець дня просто гудуть. Щоби зняти цю важкість, існує дуже простий спосіб – ванночки з сіллю для ніг.

Для цього підійде як звичайна кухонна сіль, так і сіль для ванни з ароматичними маслами. Так, воду комфортної температури потрібно набрати в миску, всипати туди ложку-дві солі. Сісти зручно на стілець, занурити ноги у воду і посидіти так у тиші кілька хвилин.

Після цього ноги змити чистою водою та витерти м’яким рушником. Додамо, що такі ванночки зміцнюють нігті, гарно впливають на шкіру ніг та допомагають зняти напругу. Подумайте: миска із солоною водою – це маленьке море у вашій квартирі.

Медитуйте вдома

Мрієте про тишу, коли не чутно гамору дітвори й не лунає дзвінок? Чи хочете відпочити від власних думок? Спробувати медитацію (це стан, коли людина тут і тепер і ні про що не думає).

Зазначимо, що у цьому стані мозок людини і вся її нервова система має здатність інтенсивно відновлюватися і відпочивати. Існує багато інтернет-гідів з медитації. Один з них, до прикладу, WeMeditate. Нехай гармонія наповнить ваші весняні канікули.