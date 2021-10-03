За словами експертів, на робочому місці педагог має діяти в межах своїх посадових обов’язків та повноважень, тому важливо одразу пояснити це батькам.

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Як вчителю реагувати на зауваження батьків

Вчителька Ольга Володимирівна поділилася нескладним алгоритмом поведінки у деяких типових ситуаціях. Наприклад:

Якщо хтось у батьківському колективі незадоволений діями вчителя

У такому випадку не треба одразу викликати цих батьків на індивідуальну зустріч. Доречно спочатку обговорити це питання у батьківському чаті або на батьківських зборах. Так ви уникнете “бунту” незадоволених і дізнаєтесь, чи має ще хтось подібні претензії.

Якщо батьки особисто підійшли з певним проханням чи зауваженням

Тоді призначте окремий час зустрічі для обговорення ситуації. Не потрібно проводити розмову на сходах біля школи, у коридорі чи намагатися швидко розв’язати це питання за кілька хвилин.

Водночас, якщо ви узгодите індивідуальну зустріч, то зможете спокійно підготуватися (наприклад, порадитись з колегами, адміністрацією тощо).

Як поводитися на зустрічі? За словами експертки, насамперед дайте можливість батькам висловитись – не перебивайте, не використовуйте уточнювальні запитання, не коментуйте, а просто слухайте.

Після того, як батьки виговорились, обов’язково проясніть для себе ті моменти, які не зрозуміли, щоб ситуація стала максимально прозорою. І коментуйте питання з позиції вчителя: "Я, як педагог, вважаю…" та з позиції батьків: "Як мама, я розумію ваші почуття…" тощо,

– додала вона.

Запропонуйте варіанти розв'язання проблеми

Тут вчителю бажано мати не один варіант розвитку подій, а декілька. Дозвольте батькам побачити ситуацію з різних сторін та змоделюйте розвиток подій у перспективі.

Окрім того, батьки мають дійти згоди між собою та обрати найбільш вдалий розвиток подій. Якщо ж "щасливого кінця" не передбачається, то залучіть до розмови шкільного психолога або директора чи завуча.

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Що не варто робити під час розв’язання конфліктних ситуацій з батьками:

Підтримувати рішення батьків, з яким ви категорично не погоджуєтесь, щоб врегулювати конфлікт.

Приховувати важливі події від адміністрації.

Обговорювати ситуацію з учнями – така поведінка буде недоречною.

До слова, в Україні універсальний прояв ввічливості до вчителя – учні встають під час того, як педагог заходить до класу. Водночас в інших країнах учителю можуть кланятися або навіть цілувати руки. Де найбільше поважають вчителів – читайте у статті.