Як вчителям вдало розпочати новий навчальний рік: секрети педагогині

Скільки б вчитель не мав досвіду роботи в школі, початок навчання – це завжди хвилюючий та зворушливий момент. Як педагогу опанувати свої емоції та утримати увагу школярів бодай на 10 хвилин – читайте у статті.

Для першокласників, за словами вчителів, складним буде не лише перший навчальний тиждень, а перші пів року.

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Адже дітям необхідний час на адаптацію. Вони отримують нове приміщення, оточення, друзів, вчителя та й нову парту. І все це заважає сконцентруватися на навчанні.

Тому вчителька початкових класів поділилилася власними порадами, які допоможуть вдало розпочати новий навчальний рік з 1 вересня.

Як розпочати навчальний рік

Знайомство з учнями

Цьому етапу треба приділити чи не найбільше уваги. І провести перше знайомство для першокласників краще у форматі гри.

Наприклад, пограйте у "Павутинку": учні передають клубочок з нитками одне одному, розповідають про себе, а згодом спостерігають за історіями інших. Вчитель може в цей час підтримувати малюків.

А для зручності можете зробити бейджі з написаними іменами учнів та прикріпити їх до одягу дитини. Але напередодні обов’язково проведіть інструктаж. Зокрема, не дозволяйте самостійно знімати бейдж, щоб дитина не вкололася булавкою.

Правило початку уроку

За словами педагогині, є правило, яке актуальне у всі часи – ніколи не починайте урок, доки учні не заспокояться після перерви і у класі не настане тиша. Поясніть учням, що вам важко розмовляти, коли хтось говорить.

А якщо під час уроку діти стомилися і почали шепотіти, то не перекрикуйте їх. Натомість запропонуйте інший вид діяльності, зробіть фізкультхвилинку чи гімнастику пальців.



Навчання у школі / Фото НУШ

Заспокойте дітей

– почніть говорити пошепки. Діти моментально реагують на зміну у вашому мовленні та затихають, намагаючись дослухатись до розповіді.

У першому класі часто учень може почати плакати за батьками. В такому випадку вчитель має зупинити урок та допомогти дитині емоційно. Скажіть, що розумієте його/її почуття, і що сумувати за батьками – нормально, і скоро вони зустрінуться знов.

Екскурсія в школі

Другий навчальний день приділіть екскурсії школою. Поділіть дітей на пари і покажіть поверхи та необхідні приміщення: їдальню, туалет, спортивну залу тощо.

Також зверніть увагу дітей на місця підвищеної небезпеки (якщо такі у школі є). Проговоріть правила безпечного поводження під час перерв.

Створіть правила у класі

Обговоріть з учнями правила поведінки у класі. Наприклад, як сигналізувати, коли треба до вбиральні, чи потрібно питати дозволу попити води тощо.

Окрім того, eчителю треба разом із класом обговорити наслідки недотримання певних правил. Наприклад, два спізнення – учитель телефонує батькам учнів; перше невиконане домашнє завдання – попередження, друге – оцінка в щоденник.

Дозвольте висловитися кожній дитині

Як заохотити дітей до дисципліни та що робити, якщо вони порушують правила – читайте у статті

У перший тиждень намагайтесь дати можливість висловитися всім учням. Навіть якщо дитина відхилилась від теми, або не відповідає на поставлене запитання, спочатку вислухайте, а потім прокоментуйте її відповідь.

Адже деякі учні мріють про увагу дорослого і тому відповідають недоречно, а інші – емоційні та хочуть розділити з учителем щастя від нової гри.

Поговоріть з батьками дітей

Коли закінчуються уроки й учні біжать до батьків, не поспішайте повертатись назад у кабінет. Вчителеві варто приділити увагу й дорослим, зокрема скажіть кілька слова про кожну дитину (наприклад, про настрій, поведінку, активність чи емоційність дитини).

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Окрім того, вчителька радить не поспішати якомога швидше виконати шкільну програму. Краще перепитуйте у дітей, хто що не зрозумів, хто не знайшов необхідне приладдя тощо. А після кожного етапу уточнюйте, чи встигли вони все зробити.

І обов’язково хваліть учнів за нагоди, радійте успіхам дітей та творіть новий навчальний день із задоволенням.

До слова, новий навчальний рік планують розпочати у звичному режимі. Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що дитячі садочки, спеціальні установи і початкова школа обов'язково повинні навчитися очно. А на дистанційне навчання будуть йти за забарвленням територій.