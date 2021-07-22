За словами експертки, найголовніше правило першого уроку – спланувати все завчасно, продумати всі деталі та проводити його з бажанням подарувати дітям радість.

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Ідеї, які допоможуть вдало провести перший урок

Емоційність педагога

Це допоможе продемонструвати учням щирість своїх почуттів та зарядити їх позитивом на новий навчальний рік. Тож, коли ви зустрічаєте дітей вперше після літнього відпочинку, посміхайтесь та встановлюйте контакт з перших секунд.

І запитуйте, як пройшли літні канікули, що нового діти бачили, про що дізналися. Такий діалог дозволить учням відчути, що їхнє життя цікавить дорослого, і педагог може розділити з ним радощі.

Підготуйте кабінет

Створіть у класі святкову атмосферу. До прикладу, можна створити гарну фотозону (з кольорових листків А4 зробіть кругове віяло, а у центрі напишіть "2021/2022 навчальний рік", або вкажіть клас, в якому учні навчаються).

Або можна скористатись гофрованим папером та створити об’ємні квіти чи зробити арку з кольорових кульок. Така особливість у вашому кабінеті викличе зацікавленість серед школярів.



Фотозона для школярів / Фото ireland.apollo

Напишіть на дошці тему першого уроку

Насправді не всі учні запам’ятовують, як звучала тема першої зустрічі. Тому її варто прописати на дошці і під час уроку кілька раз повернутися до неї, щоб це краще зафіксувалося у пам’яті.

Слухайте учнів

Обирайте такі форми роботи на уроці, щоб діти більше висловлювали власні думки, міркування. І не розділяйте їхні відповіді на правильні та неправильні. Це допоможе учням відчути, що їх міркування – доречні, а думки почуті.

Гра чи таємниці під час уроку

Створіть на уроці елемент гри, казкового сюжету або таємничості. Завдяки цьому ви зможете підтримувати бажання бути активними творцями уроку.

Наприклад, заховайте певний символічний (за темою уроку) предмет в яскраву скриньку та запропонуйте учням ставити вам конкретні запитання, відповідь на яке буде "так" чи "ні".

Цілі на наступний рік

Запропонуйте дітям створити свою п’ять цілей на новий навчальний рік. А потім збережіть дописи учнів, і під час останнього дзвоника проаналізуйте, чиї цілі втілилися.

Окрім того, протягом року стимулюйте та підбадьорюйте дітей, пропонуйте згадати написане і рухатись до обраної мети. Це навчить учнів відповідально ставитись до своїх планів.

Колективні завдання

Діти дуже полюбляють колективні творчі завдання. Тож, під час уроку можете зробити щось спільно: велетенський будинок з лего, дерево з безліччю листочків з побажаннями одне одному чи колективне виконання пісні.

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Кінець першого уроку

Закінчуючи урок, перепитайте в учнів, чи всі висловилися, чи ніхто не бажає доповнити розмову своїми міркуваннями та пропозиціями.

А якщо ви вчитель початкової школи, то затримайтесь хвилин на 10 після уроку в кабінеті. Зробіть світлини з кожним учнем біля святкової дошки та надішліть родинам. Нехай такий приємний подарунок від вчителя підніме їм настрій.

Недоречні ідеї для першого уроку

Не ведіть урок у форматі суцільного монологу. Дайте висловитися і дітям.

Не варто завчасно обирати двох учнів та робити їх ведучими на уроці. Вчитель – це головна людина в освітньому процесі.

Не роздавайте за декілька днів кожному учню вірші, аби перетворити урок на їхнє суцільне декламування. Вірші потрібно вчити, їх необхідно знати, але це недоречно на першому уроці.

Не обирайте для парної чи групової роботи занадто складні завдання. Перший урок – це не контрольна і не самостійна роботи.

Не створюйте ситуацій, які мають на меті конкуренцію. Наприклад, коли клас розділений на групи, кожна з яких отримує бали. Так можна образити частину класу.

Не концентруйте увагу на декількох учнях, давайте можливість долучатись до обговорення всім охочим.

До слова, трохи більше ніж за місяць школярі повернуться до класів. У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.