Попри посилення карантину багато шкіл продовжують працювати в очному режимі, натомість інші – навчають дітей дистанційно. Як же мають платити за онлайн-роботу вчителів та чи оплачуватимуть їм самоізоляцію – читайте у матеріалі.

Відповіді на найпоширеніші питання надав освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбуці.

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За словами Горбачова, незважаючи на заходи безпеки, у школах фіксуються численні випадки захворювань учнів та педагогів на COVID-19.

Тому у разі виявлення коронавірусу в закладі освіти для запобігання його розповсюдженню частина вчителів має піти на самоізоляцію, щоб уникати контактів з іншими людьми. Зазвичай в одній школі на самоізоляцію одночасно змушені йти кілька педагогів.

Як вчителям оплачуватимуть самоізоляцію та дистанційну роботу

Горбачов зазначив, що для запобігання поширенню COVID-19 до переліків страхових випадків на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності було додано самоізоляцію. Тобто тим вчителям, які знаходяться на самоізоляції, видається листок з тимчасової непрацездатності на 14 днів.

Так, розмір допомоги не залежить від страхового стажу і виплачується особам, які перебувають у лікарнях чи на самоізоляції під медичним наглядом в розмірі 50% середньої заробітної плати.

Експерт заявив, що одночасна оплата самоізоляції та дистанційної роботи – неможлива в повному обсязі. Адже часто частина освітян, перебуваючи на самоізоляції, навчає учнів дистанційно. Проте педагоги за це отримають лише 50 % зарплати.



Вчитель проводить навчання дистанційно / Фото НУШ

"Іноді виникає інша проблема – частина директорів школи змушує вчителів навчати учнів дистанційно під час самоізоляції, коли вчитель має листок тимчасової непрацездатності і, відповідно, не повинен працювати", – сказав Горбачов.

Освітній омбудсмен розповів, що якщо вчитель може здійснювати дистанційну роботу під час самоізоляції, за погодженням з директором школи, і тоді не оформлювати листок із тимчасової непрацездатності. Тоді педагог отримає зарплату у повному обсязі.

Але, у разі прояву ознак хвороби, працівник повинен сконтактувати зі своїм лікарем та оформити листок непрацездатності по хворобі, і обов'язково повідомити про це керівника закладу освіти.

Горбачов зазначив, що термін самоізоляції повинен тривати не менше 14 днів. У випадку хвороби, лікар визначає строк самоізоляції особи.

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Раніше у МОН зазначили, що наразі законодавством не визначено особливостей оплати праці педагогів, які організовують дистанційне навчання. Але працівникам шкіл, які переведені на дистанційку, виплачується заробітна плата на загальних підставах.

Як вчителям будуть платити за дистанційні уроки під час карантину:

Під час організації дистанційного навчання зберігаються доплати за перевірку навчальних робіт учнів;

Залишаються доплати за роботу в інклюзивних класах (групах);

Додадуть надбавки за складність, напруженість у роботі;

Додадуть надбавки за збільшення обсягу виконуваних робіт;

Будуть інші доплати і надбавки відповідно до законодавства.

Окрім того, вчителі можуть організовувати дистанційне навчання в межах їхнього робочого часу з урахуванням режиму роботи школи. Міністерство освіти наголошує, що не менше 30 % навчального часу, передбаченого освітньою програмою, має бути організовано в синхронному режимі.