Міністерство освіти і науки України пояснило особливості оплати праці педагогів на період карантину. Зокрема, при організації дистанційного навчання вчителі теж отримуватимуть доплати за перевірку робіт учнів, а також за складність і напруженість у роботі.

Про це йдеться у роз'ясненні Міносвіти щодо застосування норм нового положення про дистанційну форму навчання, передає пресслужба відомства.

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Вчитель, який веде уроки дистанційно, повинен зазначати у класному журналі режим проведення (синхронний чи асинхронний) конкретного навчального заняття.

Що таке синхронний і асинхронний режими навчання? Синхронний режим навчання – це коли вчитель проводить урок дистанційно для всіх учнів одночасно в режимі реального часу (це може бути чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо).



Асинхронний режим – це коли вчитель проводить урок для учнів дистанційно із затримкою у часі, використовуючи електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо.

Також вчителям під час онлайн-навчання необхідно відмічати відсутніх учнів, але це можна робити лише під час уроку в синхронному режимі. Проведення асинхронних навчальних занять датується відповідно до календарно-тематичного планування.

У МОН зазначили, що наразі законодавством не визначено особливостей оплати праці педагогів, які організовують дистанційне навчання. Але працівникам шкіл, які переведені на дистанційку, виплачується заробітна плата на загальних підставах.

Як вчителям будуть оплачувати дистанційні уроки

Під час організації дистанційного навчання зберігаються доплати за перевірку навчальних робіт учнів;

Залишаються доплати за роботу в інклюзивних класах (групах);

Додадуть надбавки за складність, напруженість у роботі;

Додадуть надбавки за збільшення обсягу виконуваних робіт;

Будуть інші доплати і надбавки відповідно до законодавства.

Окрім того, вчителі можуть організовувати дистанційне навчання в межах їхнього робочого часу з урахуванням режиму роботи школи. Міністерство освіти наголошує, що не менше 30 % навчального часу, передбаченого освітньою програмою, має бути організовано в синхронному режимі.

Також школа має забезпечити регулярне спостереження за результатами навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі.

Педагогічні працівники, які навчають учнів дистанційно, мають підвищувати свою кваліфікацію у використанні цифрових технологій. Водночас обов'язкової наявності у вчителів документів про підвищення кваліфікації шляхом формальної освіти не передбачається.

В Україні з 2 листопада почав діяти новий поділ регіонів на рівні епідемнебезпеки. Учням в червоних зонах варто навчатися дистанційно. Які міста та регіони потрапили до червоної зони – читайте тут.

Підвищення зарплати вчителів у 2021 році

Додамо, що рівень зарплати вчителів у 2021 році буде збільшуватися у два етапи: у січні та в липні. Зокрема, зарплата молодого вчителя з січня підвищиться до 4 тисяч 859 гривень, а з липня 2021 року – до 5 тисяч 265 гривень.

Натомість зарплата вчителя I категорії з січня наступного року має збільшиться до 6 тисяч, а з липня 2021 року – до 6 тисяч 567 гривень. А зарплата вчителя вищої категорії із січня 2021 року становитиме майже 6,5 тисячі, а з липня 2021 року – 7 тисяч гривень.