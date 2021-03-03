Чому вчителі не можуть записатися на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" та як їм отримати щеплення

Директори та вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через портал "Дія". А все через те, що вони належать до тієї категорії людей, яких будуть вакцинувати мобільні бригади одразу на місцях.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що педагогів будуть вакцинуватися мобільними бригадами прямо в школах, тому їм не потрібно ставати у чергу.

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За його словами, працівників освіти в "Дії" не реєструють. Наразі там є лише запис в лист очікування.

Якщо ви – працівник освіти, вас в списки подасть роботодавець. А школи ми хочемо охопимо мобільними бригадами. Тобто буде виїзна мобільна сесія в школу, де всі вчителі будуть вакциновані,

– заявив Ляшко.

Так, директор столичної школи Дмитро Ламза написав у фейсбуці, що також намагався записатися на вакцинацію.

"Я за вакцинацію! Готовий її пройти навіть зараз! Спробував зареєструватися на вакцинацію через додаток "Дія". Але не зміг, бо моя посада і професія важливі і вже про мене подбали", – наголосив директор.



До слова, в Україні вже запустили можливість записатися на вакцинацію через додаток "Дія". Докладніше про те, як це можна зробити – читайте за посиланням.

Вакцинація в Україні: головне

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.

25 лютого на Донбасі розпочали вакцинацію українських військових проти COVID-19.

Згідно з даними МОЗ, станом на 1 березня першу дозу вакцини отримали 3 141 людина. Серед них і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. А вже 2 березня отримав щеплення від коронавірусу і президент Володимир Зеленський.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців. Станом на ранок 3 березня щеплення отримали майже 7 тисяч осіб.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу