Чому вчителі не можуть записатися на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" та як їм отримати щеплення
Директори та вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через портал "Дія". А все через те, що вони належать до тієї категорії людей, яких будуть вакцинувати мобільні бригади одразу на місцях.
Джерело:ютуб Катерини Булавінової
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що педагогів будуть вакцинуватися мобільними бригадами прямо в школах, тому їм не потрібно ставати у чергу.
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За його словами, працівників освіти в "Дії" не реєструють. Наразі там є лише запис в лист очікування.
Якщо ви – працівник освіти, вас в списки подасть роботодавець. А школи ми хочемо охопимо мобільними бригадами. Тобто буде виїзна мобільна сесія в школу, де всі вчителі будуть вакциновані,
– заявив Ляшко.
Так, директор столичної школи Дмитро Ламза написав у фейсбуці, що також намагався записатися на вакцинацію.
"Я за вакцинацію! Готовий її пройти навіть зараз! Спробував зареєструватися на вакцинацію через додаток "Дія". Але не зміг, бо моя посада і професія важливі і вже про мене подбали", – наголосив директор.
До слова, в Україні вже запустили можливість записатися на вакцинацію через додаток "Дія". Докладніше про те, як це можна зробити – читайте за посиланням.
Вакцинація в Україні: головне
- 24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.
- 25 лютого на Донбасі розпочали вакцинацію українських військових проти COVID-19.
- Згідно з даними МОЗ, станом на 1 березня першу дозу вакцини отримали 3 141 людина. Серед них і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. А вже 2 березня отримав щеплення від коронавірусу і президент Володимир Зеленський.
- Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців. Станом на ранок 3 березня щеплення отримали майже 7 тисяч осіб.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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