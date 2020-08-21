Міністерство освіти і науки пояснило, як вчителям підвищити свою кваліфікацію під час карантину. Так, усі заплановані тренінги та семінари для педагогів будуть проходити з використанням дистанційних технологій.

Завдяки різним курсам, вебінарам та конференціям вчителі можуть підвищити кваліфікацію без жодних зусиль, передає ВсеОсвіта.

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Зараз через послаблення карантину підвищення кваліфікації педагогів займає важливе місце. Адже навички організації уроків дистанційно у сучасному світі потрібні кожному вчителю.

МОН проінформувало заклади післядипломної освіти щодо проведення підвищення кваліфікації вчителів в умовах адаптивного карантину.

Так, Міністерство освіти і науки рекомендує проводити семінари, тренінги, конференції з використанням дистанційних технологій. А для тем планування освітніх заходів обирати актуальні питання організації навчання.

Наприклад, які інструменти чи сервіси можуть допомогти вчителю ефективно провести онлайн-урок, які є технології змішаного навчання, методи взаємодії з учнями під час онлайн-уроків, як провести коригувальне навчання тощо.