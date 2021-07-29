Документ містить поради щодо формування в учнів ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, а також профілактика булінгу, вживання наркотиків та запобігання домашньому насильству тощо.

До теми Українські школи зможуть працювати в червоній зоні за однієї умови, – Ляшко

Як виховувати учнів у школі

У Міносвіти наголошують, що виховання школярів повинно передбачати:

глибоке розуміння природи учнів, їх індивідуальних рис і можливостей,

повагу до особистості дитини,

постійна турбота про гармонійний розвиток учня,

встановлення взаємин співробітництва у навчально-виховному процесі.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства,

– заявляють в МОН.

Окрім того, педагоги зобов’язані:

поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учнів;

на особистому прикладі утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності;

захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації, пропаганди та агітації тощо;

запобігати вживанню учнями та іншими особами на території школи алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

Курси з підвищення кваліфікації для вчителів

Для підвищення готовності педагогів до створення безпечного освітнього середовища МОН рекомендує закладам післядипломної педагогічної освіти включити до програм підвищення кваліфікації вчителів такі навчальні модулі:

Онлайн-курс "Безпечна і дружня до дитини школа" (дистанційна форма навчання, обсяг 20 годин). Онлайн-система "Експрес-оцінювання закладу освіти" відповідно до концепції БДДШ. Навчальний модуль "Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності учнів" (очно-дистанційна форма навчання, обсяг 105 годин); Типова програма очного тренінгу для вчителів "Вчимося жити разом" (очна форма навчання, обсяг 24 години). Навчальний модуль "Методика компетентісного навчання за інтегрованим курсом "Я досліджую світ" (очно-дистанційне навчання, обсяг 36 годин). Онлайн-курс "Основи здоров’язбережної компетентності" (дистанційна форма навчання, обсяг 60 годин). Онлайн-курс "Вчимося жити разом" (дистанційна форма навчання, обсяг 30 годин). Онлайн-курс "Освіта на основі життєвих навичок" (дистанційна форма навчання, обсяг 24 години). Освітня програма "Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти..".

До слова, ООН закликає якнайшвидше відкрити школи, попри пандемію COVID-19. Адже через їх тривале закриття у світі збільшилася кількість насильства та ранньої вагітності серед дітей. Наразі на кону стоїть освіта понад 600 мільйонів учнів.