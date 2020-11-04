Як вчителі мають оцінювати учнів на дистанційному навчанні: пояснення МОН
Міністерство освіти і науки пояснили, як будуть оцінювати учнів під час дистанційного навчання. Зокрема, оцінки будуть внесені у класні журнали та свідоцтва учнів.
Інформацію опубліковали у листі-роз’ясненні МОН щодо застосування нових правил про дистанційне навчання в школах, передає пресслужба відомства.
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Як вчителі мають оцінювати учнів під час онлайн-навчання
Так, у МОН запевнили, що оцінювання результатів учнів під час дистанційного навчання передбачає, що:
- оцінювання може відбуватися очно або дистанційно;
- учні, які навчаються в онлайн-режимі, обов'язково мають проходити формувальне, поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання;
- види та періодичність оцінювання під час дистанційного навчання визначаються відповідно до форми здобуття освіти (наприклад, лише річне оцінювання для екстернів);
- результати оцінювання будуть зафіксовані у класних журналах і свідоцтвах досягнень учнів;
- оцінювання може здійснюватися за стандартною системою оцінювання, визначеною законодавством (1 – 12 балів), або за власною шкалою школи (за наявності правил переведення такої шкали до системи оцінювання, визначеної законодавством);
У МОН раніше наголошували, що під час дистанційного навчання зміст освіти і кількість годин уроків не скорочується, а реалізується в синхронному та асинхронному режимах. Більше про це – читайте тут.
Додамо, що батьки можуть перевести дитину на онлайн-навчання на рік. Для цього їм необхідно звернутися до школи, яка надає послуги саме за дистанційною формою навчання.
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