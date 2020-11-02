Як вчителі мають організовувати дистанційне навчання: нові настанови від МОН
У Міністерстві освіти і науки запевнили, що карантин не змушує школи обов’язково переходити на дистанційне навчання. Проте більшість закладів освіти у червоних зонах таки почали навчати учнів онлайн. Як організувати дистанційно освіту – читайте у матеріалі.
Міносвіти надіслало до регіонів лист-роз’яснення про застосування дистанційного навчання в школах, передає пресслужба МОН.
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Так, особливу увагу варто звернути на організацію онлайн-навчання для осіб з особливими освітніми потребами, адже їм потрібна підтримка з боку асистента вчителя, а також учнів, які не мають доступу до інтернету чи комп’ютера.
Зокрема, у МОН наголосили на такі важливі акценти:
- Під час дистанційного навчання зміст освіти і кількість годин уроків не скорочується, а реалізується в синхронному та асинхронному режимах. Проте, проводити всі уроки на онлайн не потрібно.
- Вчителі також мають обов’язково приділити увагу вправам для очей та постави учнів.
- Поточне та тематичне оцінювання учнів буде проводитися дистанційно. Але кількість робіт, які виконують учні для такого оцінювання не повинна бути надмірною і спричиняти перевантаження учнів.
Чи можуть батьки попросити перевести дитину на онлайн-навчання? Батьки можуть прийняти таке рішення з будь-яких причин. Тоді їм необхідно звернутися до школи, який надає послуги саме за дистанційною формою, і він повинен мати системотехнічне забезпечення для організації онлайн-навчання.
Онлайн-навчання забезпечує постійний вчительський супровід, регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі.
У МОН наголосили, що дистанційне навчання розширює можливості навчання дітям, які не можуть відвідувати заклади освіти з різних причин: стан здоров’я, систематичне заняття спортом, проживання на неконтрольованій території, перебування за кордоном тощо.
До слова, раніше тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школи готові до дистанційного навчання.
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