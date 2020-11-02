У Міністерстві освіти і науки запевнили, що карантин не змушує школи обов’язково переходити на дистанційне навчання. Проте більшість закладів освіти у червоних зонах таки почали навчати учнів онлайн. Як організувати дистанційно освіту – читайте у матеріалі.

Міносвіти надіслало до регіонів лист-роз’яснення про застосування дистанційного навчання в школах, передає пресслужба МОН.

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Так, особливу увагу варто звернути на організацію онлайн-навчання для осіб з особливими освітніми потребами, адже їм потрібна підтримка з боку асистента вчителя, а також учнів, які не мають доступу до інтернету чи комп’ютера.

Зокрема, у МОН наголосили на такі важливі акценти:

Під час дистанційного навчання зміст освіти і кількість годин уроків не скорочується, а реалізується в синхронному та асинхронному режимах. Проте, проводити всі уроки на онлайн не потрібно.

Вчителі також мають обов’язково приділити увагу вправам для очей та постави учнів.

Поточне та тематичне оцінювання учнів буде проводитися дистанційно. Але кількість робіт, які виконують учні для такого оцінювання не повинна бути надмірною і спричиняти перевантаження учнів.

Чи можуть батьки попросити перевести дитину на онлайн-навчання? Батьки можуть прийняти таке рішення з будь-яких причин. Тоді їм необхідно звернутися до школи, який надає послуги саме за дистанційною формою, і він повинен мати системотехнічне забезпечення для організації онлайн-навчання.

Онлайн-навчання забезпечує постійний вчительський супровід, регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі.

У МОН наголосили, що дистанційне навчання розширює можливості навчання дітям, які не можуть відвідувати заклади освіти з різних причин: стан здоров’я, систематичне заняття спортом, проживання на неконтрольованій території, перебування за кордоном тощо.

До слова, раніше тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що школи готові до дистанційного навчання.