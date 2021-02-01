Як вчителеві відповідати на запитання учнів та батьків: корисні поради

Учні часто люблять ставити питання і на них вчителям треба відповідати завжди лаконічно та вчасно. Як педагогу впоратися зі шквалом запитань від дітей та як реагувати на емоційні закиди батьків – читайте у матеріалі.
Джерело: Освіторія
Експерти підготували універсальну інструкцію, які допоможуть керувати запитаннями учнів та спокійно реагувати на них.
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Діти доволі довго навчалися дистанційно, тому повернення в класи потребуватиме адаптації. Тому тут психологи радять нагадати учням про культуру ставити запитання. Як це зробити:
Американський педагог Майкл Лінсін дав кілька порад, чого не варто робити вчителям:
Учні ставлять запитання вчительці / Фото УП. Життя
Звичайно, вчитель — не пошукова система, щоб знати все. До того ж, чогось не знати – це нормально. Тому не варто ніяковіти, якщо учень ставить питання, на яке ви не маєте відповіді.
Як вийти із цієї ситуації? Британська вчителька Дженні Фогс радить кілька послідовних кроків:
Як реагувати на особисті запитання від учнів? Іноді хороші стосунки з учнями можуть стирати кордони між робочим і приватним простором. Тому важливо визначити межі, за які учні і вчителі не повинні заходити.
Але якщо в класі лунає надто особисте запитання до вчителя, то він може дати учням зрозуміти, що ви його почули. Наприклад, можна відреагувати так: "Мене тішить, що ви так цікавитесь моїм життям поза роботою, але це питання надто особисте, я залишу його без відповіді".
Спілкування вчителів з батьками – це окрема наука, яка вимагає чималих зусиль. Однак, тут теж є загальні правила, і їх потрібно встановлювати. Найперше, домовтеся з батьками, що ваше спілкування відбуватиметься на рівні конкретних фактів чи потреб дитини, а не на рівні емоцій чи чуток.
Вчитель говорить з батьками / Фото southeast
Але якщо батьки продовжують, попри домовленість, звертатися до вчителя з емоційними запитаннями-закидами, мовляв, ви поставили несправедливо оцінку, даєте забагато домашнього завдання тощо, то ось кілька порад: