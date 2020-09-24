Дуже багато педагогів отримують стрес через роботу, а це може викликати вигорання. Як подолати емоційне виснаження – читайте поради у матеріалі.

Корисними рекомендаціями поділилася кризова психологиня Олена Любченко з виданням "Освіторія".

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Що таке емоційне вигорання? Це реакція на хронічний стрес, пов’язаний з великою кількістю насичених ситуацій і вимушено величезними обсягами спілкування. Це виникає тоді, коли адаптаційні ресурси людини в подоланні стресу перевищені. До того ж, чим довше триває стрес, тим вищим є ризик емоційного виснаження, втрати психологічної енергії.

Як попередити емоційне вигорання

Робіть "тайм-аути". Для забезпечення психічного та фізичного благополуччя важливо відпочивати від роботи та інших навантажень. Якщо багато негативу, шукайте свій спосіб "випустити" його. Відмовтеся від думки, що у вас щось не вийде. Будьте уважні до себе: це допоможе вам своєчасно помітити перші симптоми втоми. Адекватно оцінюйте свої можливості і не беріть на себе надто багато. Знаходьте час для себе. Ви маєте право на приватне життя, тож спілкуйтеся з друзями та рідними. Висипайтеся, бо повноцінний сон не менше 8 годин на добу захищає психіку від перевтоми. Для того щоб добре і міцно спати, випийте на ніч теплого молока з медом або прогуляйтеся. Звертайтеся за допомогою та підтримкою. Якщо ви відчули, що починаєте емоційно «перегорати», зупиніться! Час визнати, що треба відпочити. Якщо є можливість, краще звернутися до психотерапевта.

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Спочатку робіть краще собі, потім – іншим

Є багато обставин, які ускладнюють життя педагогів, особливо зараз, коли карантин змусив працювати по-новому. Зокрема, немає чіткої технології роботи онлайн і на все бракує часу. Тож, у вчителів може з’явитися психологічна втома.

"І оскільки психологія пояснює, що під час управління гнівом та заспокоєння, наша поведінка впливає на інших. Тому дуже важливим є глибинне розуміння себе. Але, на жаль, нас не вчать, як зробити краще собі", – каже експертка.



Вчителька допомагає учням із завданням / Фото Профспілка освіти

Тому вчителеві варто рефлексувати над своїми почуттями, тобто наполягати на праві усамітнитися та зрозуміти, що з вами коїться і чого хочеться. Робіть так, аби вам було краще.

Назвіть креативно те, що відчуваєте

Психологиня Ліза Баретт радить два шляхи підвищення емоційного інтелекту: один — більш академічний, другий — більш терапевтичний.

Перший варіант – це завантажити з інтернету детальний перелік емоцій та дивитися в нього під час перегляду фільму. Ви маєте знаходити прояви різноманітних відтінків та запам’ятовувати назви.

– це завантажити з інтернету детальний перелік емоцій та дивитися в нього під час перегляду фільму. Ви маєте знаходити прояви різноманітних відтінків та запам’ятовувати назви. Другий кращий тим, що може знизити емоційну напругу. Вам треба просто дати свої назви різним станам, які регулярно повторюються у вашому житті. До прикладу, у філіппінській мові є почуття "бажання обійняти те, що видається милим" або в японській "розчарування від невдалої стрижки".

Так, вчителі можуть вигадати власні назви для: хвилювання на початку уроку, втому після перевірки контрольних робіт, дратування, коли під час дистанційного навчання виникають проблеми з інтернетом тощо.

Зважайте на контекст емоцій

Якщо ви зможете визнати емоції, то ви їх зможете повніше пережити. Експерти запевняють, що негативні переживання насправді варто пережити — і тоді вони значно швидше підуть.

Адже вчителям часто доводиться приховувати негативні від учнів, і цим ви обманюєте себе. Якщо маєте багато негативу, шукайте свій спосіб "випустити" його (спорт, фізична праця, прогулянки, музика, самомасаж, підтримка близьких тощо).

Але тут є один нюанс: чимало людей знає, що приємні емоції пов’язані з ендорфінами. Але мало хто знає, що негативні емоції супроводжуються викидом гормону енкефаліну — а він, між іншим, зменшує фізичний біль.

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Також важливо розуміти контекст почуттів і знати, якою людиною ви є та як вас сприймають інші. Але для багатьох людей переживання негативних почуттів впливає на самосприйняття. "Тобто я почуваю себе злим або думаю, що мене так сприймають інші, бо часто злюся, навіть якщо цього ніхто не бачить. Так підігрівається професійне вигорання", – каже Олена Любченко.

Оцінюйте свій рівень емоційного інтелекту

Якщо робота вчителя пов’язана з постійними стресами, то негативні емоції стануть звичним явищем. А, як доводить дослідження, ми вважаємо себе більш негативними та більш безпорадними з власними емоціями, ніж ми є насправді.

Тому розвинений емоційний інтелект захищає від вигорання: підвищує задоволення від роботи та успішність вчителя. Вчені стверджують, що більший EQ (емоційний інтелект) значить для педагога більше, ніж високий рівень IQ. Він допомагає надихати та будувати здорові стосунки в класі.