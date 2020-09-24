Як вчителям не вигоріти на роботі: важливі поради
Дуже багато педагогів отримують стрес через роботу, а це може викликати вигорання. Як подолати емоційне виснаження – читайте поради у матеріалі.
Корисними рекомендаціями поділилася кризова психологиня Олена Любченко з виданням "Освіторія".
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Що таке емоційне вигорання? Це реакція на хронічний стрес, пов’язаний з великою кількістю насичених ситуацій і вимушено величезними обсягами спілкування. Це виникає тоді, коли адаптаційні ресурси людини в подоланні стресу перевищені. До того ж, чим довше триває стрес, тим вищим є ризик емоційного виснаження, втрати психологічної енергії.
Як попередити емоційне вигорання
- Робіть "тайм-аути". Для забезпечення психічного та фізичного благополуччя важливо відпочивати від роботи та інших навантажень.
- Якщо багато негативу, шукайте свій спосіб "випустити" його.
- Відмовтеся від думки, що у вас щось не вийде.
- Будьте уважні до себе: це допоможе вам своєчасно помітити перші симптоми втоми.
- Адекватно оцінюйте свої можливості і не беріть на себе надто багато.
- Знаходьте час для себе. Ви маєте право на приватне життя, тож спілкуйтеся з друзями та рідними.
- Висипайтеся, бо повноцінний сон не менше 8 годин на добу захищає психіку від перевтоми.
- Для того щоб добре і міцно спати, випийте на ніч теплого молока з медом або прогуляйтеся.
- Звертайтеся за допомогою та підтримкою. Якщо ви відчули, що починаєте емоційно «перегорати», зупиніться! Час визнати, що треба відпочити. Якщо є можливість, краще звернутися до психотерапевта.
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- Спочатку робіть краще собі, потім – іншим
Є багато обставин, які ускладнюють життя педагогів, особливо зараз, коли карантин змусив працювати по-новому. Зокрема, немає чіткої технології роботи онлайн і на все бракує часу. Тож, у вчителів може з’явитися психологічна втома.
"І оскільки психологія пояснює, що під час управління гнівом та заспокоєння, наша поведінка впливає на інших. Тому дуже важливим є глибинне розуміння себе. Але, на жаль, нас не вчать, як зробити краще собі", – каже експертка.
Вчителька допомагає учням із завданням / Фото Профспілка освіти
Тому вчителеві варто рефлексувати над своїми почуттями, тобто наполягати на праві усамітнитися та зрозуміти, що з вами коїться і чого хочеться. Робіть так, аби вам було краще.
- Назвіть креативно те, що відчуваєте
Психологиня Ліза Баретт радить два шляхи підвищення емоційного інтелекту: один — більш академічний, другий — більш терапевтичний.
- Перший варіант – це завантажити з інтернету детальний перелік емоцій та дивитися в нього під час перегляду фільму. Ви маєте знаходити прояви різноманітних відтінків та запам’ятовувати назви.
- Другий кращий тим, що може знизити емоційну напругу. Вам треба просто дати свої назви різним станам, які регулярно повторюються у вашому житті. До прикладу, у філіппінській мові є почуття "бажання обійняти те, що видається милим" або в японській "розчарування від невдалої стрижки".
Так, вчителі можуть вигадати власні назви для: хвилювання на початку уроку, втому після перевірки контрольних робіт, дратування, коли під час дистанційного навчання виникають проблеми з інтернетом тощо.
- Зважайте на контекст емоцій
Якщо ви зможете визнати емоції, то ви їх зможете повніше пережити. Експерти запевняють, що негативні переживання насправді варто пережити — і тоді вони значно швидше підуть.
Адже вчителям часто доводиться приховувати негативні від учнів, і цим ви обманюєте себе. Якщо маєте багато негативу, шукайте свій спосіб "випустити" його (спорт, фізична праця, прогулянки, музика, самомасаж, підтримка близьких тощо).
Але тут є один нюанс: чимало людей знає, що приємні емоції пов’язані з ендорфінами. Але мало хто знає, що негативні емоції супроводжуються викидом гормону енкефаліну — а він, між іншим, зменшує фізичний біль.
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Також важливо розуміти контекст почуттів і знати, якою людиною ви є та як вас сприймають інші. Але для багатьох людей переживання негативних почуттів впливає на самосприйняття. "Тобто я почуваю себе злим або думаю, що мене так сприймають інші, бо часто злюся, навіть якщо цього ніхто не бачить. Так підігрівається професійне вигорання", – каже Олена Любченко.
- Оцінюйте свій рівень емоційного інтелекту
Якщо робота вчителя пов’язана з постійними стресами, то негативні емоції стануть звичним явищем. А, як доводить дослідження, ми вважаємо себе більш негативними та більш безпорадними з власними емоціями, ніж ми є насправді.
Тому розвинений емоційний інтелект захищає від вигорання: підвищує задоволення від роботи та успішність вчителя. Вчені стверджують, що більший EQ (емоційний інтелект) значить для педагога більше, ніж високий рівень IQ. Він допомагає надихати та будувати здорові стосунки в класі.