Хоча кожен вчитель хоче, аби урок пройшов ідеально, а учні не порушували дисципліну, іноді ситуація виходить з-під контролю. В такому разі педагог має зателефонувати адміністрації школи.

Експерти погоджуються, що вгамувати дітей і налаштувати їх на початок заняття досить нелегко. Адже іноді навіть звичайне зауваження вчителя може перерости у конфлікт між учнем та педагогом. Як же учителю провести урок та не піддаватися на провокації учнів – розповів освітній експерт Володимир Онацький у фейсбуці.

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За його словами, професія вчителя – найкраща, адже саме вони передають свої знання, досвід, уміння, навички тим, хто їх потребує. Та, на жаль, з іншого боку, на уроки приходять не лише ті, хто хоче вчитися і засвоювати нові знання.

Але, на жаль, конфлікт може виникнути у будь-якого учителя з учнем. До прикладу, учениця під час уроку займається сторонніми справами, а вчитель просить припинити гратися. Натомість дівчинка його не слухає та огризається. Тоді педагог телефонує мамі. В результаті учениця може ображатися на вчителя.

Така ситуація може вийти з-під контролю. Але вчитель може просто сказати: "Якщо мама не змогла тебе вмовити припинити гратися, то, мабуть, і я не зможу. Навіть не буду витрачати час. Інші учні чекають початку уроку, тож починаємо …" І все, урок було б продовжено, а авторитет учителя не постраждає,

– каже експерт.

Однак, якщо педагог продовжує з'ясовувати стосунки, ніби доводячи свою правоту, це точно створить конфлікт.

"Взаємини між людьми – це складно, особливо керувати класом. Тому вчителеві необхідно постійно самовдосконалюватись і обирати курси для підвищення педагогічної майстерності, які дійсно будуть корисними, наприклад, основи конфліктології", – сказав Онацький.

Окрім того, керівники шкіл мають більше уваги приділяти тренінговим програмам для учнів та вчителів, спрямованим на покращення взаємодії між ними.

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