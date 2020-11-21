Сучасні діти швидко справляються з ґаджетами та планшетами, а свій вільний час вони проводять в інтернеті. Водночас спортом вони займаються дуже мало. То як же зацікавити дітей фізичним вихованням на уроках?

Про свій досвід розповіла вчителька фізкультури, заслужена учителька України Людмила Михно виданню "Українська правда. Життя".

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Як знайти підхід до дітей

Людмила Михно вважає, що не треба шукати ніякого особливого підходу. "Якщо дитина бачить, що про неї справді піклуються, навіть якщо при цьому її справедливо покарали, вона сприймає це адекватно", – наголошує вчителька.

Вона запевняє, що якщо дітей любити та поважати, то вони будуть відповідати взаємністю.

Як зробити уроки фізкультури цікавими

Вчителька каже, що найважливішою умовою є любов до власної справи. Також можна назвати ще щонайменше три необхідні умови, які треба враховувати:

Матеріальна база

Вчитель має усвідомлювати, що сучасний якісний урок фізкультури неможливо провести без відповідної матеріально-технічної бази та необхідного обладнання та інвентарю.

Вибір діяльності учнів на уроці

Процес фізичного виховання – це праця, під час якої треба виконувати багато повторень. Тому щоб виробити цю навичку, треба долати втому, розвиваючи витривалість тощо.

Також дуже важливо для вчителя враховувати інтереси, вподобання учнів і психологічні закономірності: більшість дітей всіх вікових категорій люблять грати, змагатися, виконувати вправи під музику тощо.

Тому вчитель повинен під час планування уроку надавати перевагу тому виду активності, який подобається дітям.

Емоційний клімат на уроці

Кожна дитина повинна почуватися на уроці захищеною, психологічно спокійною, не боятися помилитися та не боятися бути смішною в очах інших.



Вчителька фізкультури Людмила Михно / Фото "УП.Життя"

Де вчителю фізкультури шукати креативні ідеї? За словами вчительки, окрім звичних курсів підвищення кваліфікації, сучасний учитель має доступ до різноманітних інтернет-ресурсів, онлайн-конференцій, семінарів, практикумів тощо.

"Особисто мені дуже подобається ставлення до фізичного виховання в таких країнах, як, наприклад, США чи Японія, де фізкультура розглядається як національна ідея, шлях до виховання здорового покоління", – каже Людмила Михно.

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Вчителька розповіла, що коли вона тільки починала вчителювання, їй було складно зробити свої уроки цікавими для учнів.

"Я використовувала всі можливі засоби та методи. Це були різні рухливі та спортивні ігри, танцювальна аеробіка, хатха-йога, стретчинг, елементи релаксації та аромотерапії тощо. Також я використовувала саморобний інвентар, музичний супровід тощо", – додає вона.

За роки її роботи в школі кількість учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, зменшилась у рази. Тепер діти самі хочуть займатися фізкультурою та не хочуть бути звільнені.