Як українським студентам навчатися в університетах за кордоном: програма "Всесвітні студії"

Джерело:24 канал
Фонд Віктора Пінчука розпочав добір учасників грантової програми "Всесвітні студії", яка дозволяє українським студентам отримати гранти на навчання на магістратурі найкращих університетів світу.
Мета цієї програми – сформувати групу професіоналів, здатних стати рушійною силою перетворень в Україні. Прийом документів триватиме на сайті програми worldwidestudies.org до 15 травня 2021 року.
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Підтримка надається тим кандидатам, які планують навчання в галузях, які є особливо важливими для розвитку України, зокрема:
Гранти від Фонду Віктора Пінчука отримають найуспішніші кандидати, відібрані незалежним журі в ході відкритого загальнонаціонального конкурсу.
Обов’язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука є зобов’язання – по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом протягом 5 років.
Потенційні кандидати програми "Всесвітні студії" мають відповідати таким вимогам:
Гранти від Фонду покриватимуть витрати на оплату навчання в університеті, підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде встановлюватись окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента.
Більшість грантів покриватиме до 60% всієї необхідної суми, але це не більше 50 тисяч доларів США за весь навчальний період (1– 2 роки). Студенти мають профінансувати решту витрат власним коштом або отримати стипендію.
Так, студенти, які вступлять в Кембриджський університет, на правовий факультет Пітсбургського університету, на факультет політичних наук Університету Йорку тощо зможуть отримати решту коштів на навчання від благодійних фондів, що підтримують ці навчальні заклади.