Як українським студентам навчатися в університетах за кордоном: програма "Всесвітні студії"
Фонд Віктора Пінчука розпочав добір учасників грантової програми "Всесвітні студії", яка дозволяє українським студентам отримати гранти на навчання на магістратурі найкращих університетів світу.
Джерело:24 канал
Мета цієї програми – сформувати групу професіоналів, здатних стати рушійною силою перетворень в Україні. Прийом документів триватиме на сайті програми worldwidestudies.org до 15 травня 2021 року.
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Підтримка надається тим кандидатам, які планують навчання в галузях, які є особливо важливими для розвитку України, зокрема:
- аграрні науки,
- альтернативна енергетика,
- державне управління,
- інженерія та технології,
- публічне право,
- екологія й охорона навколишнього середовища.
Гранти від Фонду Віктора Пінчука отримають найуспішніші кандидати, відібрані незалежним журі в ході відкритого загальнонаціонального конкурсу.
Обов’язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука є зобов’язання – по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом протягом 5 років.
Хто може потрапити в програму
Потенційні кандидати програми "Всесвітні студії" мають відповідати таким вимогам:
- бути українцями віком до 35 років на момент вступу до університету;
- мати ступінь бакалавра або вище за фахом, що вимагається обраним закордонним університетом та магістерською програмою даного університету;
- бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів обраної магістерської програми закордонного університету та готовими почати навчання восени 2021 року;
- мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;
- мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом.
Що гранти дають українським студентам
Гранти від Фонду покриватимуть витрати на оплату навчання в університеті, підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде встановлюватись окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента.
Більшість грантів покриватиме до 60% всієї необхідної суми, але це не більше 50 тисяч доларів США за весь навчальний період (1– 2 роки). Студенти мають профінансувати решту витрат власним коштом або отримати стипендію.
Так, студенти, які вступлять в Кембриджський університет, на правовий факультет Пітсбургського університету, на факультет політичних наук Університету Йорку тощо зможуть отримати решту коштів на навчання від благодійних фондів, що підтримують ці навчальні заклади.
Що відомо про програму “Всесвітні студії”Освітня програма Фонду Віктора Пінчука спрямована на формування нового покоління української професійної еліти.
Програма пропонує підтримку українцям в отриманні магістерського ступеню в найкращих університетах світу в галузях, які є пріоритетними для подальшого розвитку України.
Фонд Віктора Пінчука – це незалежна приватна міжнародна благодійна організація, яка базується в Україні. Фонд був створений 2006 року бізнесменом Віктором Пінчуком з метою надання можливості новим поколінням змінити країну та світ.
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