Фонд Віктора Пінчука розпочав добір учасників грантової програми "Всесвітні студії", яка дозволяє українським студентам отримати гранти на навчання на магістратурі найкращих університетів світу.

Мета цієї програми – сформувати групу професіоналів, здатних стати рушійною силою перетворень в Україні. Прийом документів триватиме на сайті програми worldwidestudies.org до 15 травня 2021 року.

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Підтримка надається тим кандидатам, які планують навчання в галузях, які є особливо важливими для розвитку України, зокрема:

аграрні науки,

альтернативна енергетика,

державне управління,

інженерія та технології,

публічне право,

екологія й охорона навколишнього середовища.

Гранти від Фонду Віктора Пінчука отримають найуспішніші кандидати, відібрані незалежним журі в ході відкритого загальнонаціонального конкурсу.

Обов’язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука є зобов’язання – по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом протягом 5 років.

Хто може потрапити в програму

Потенційні кандидати програми "Всесвітні студії" мають відповідати таким вимогам:

бути українцями віком до 35 років на момент вступу до університету;

мати ступінь бакалавра або вище за фахом, що вимагається обраним закордонним університетом та магістерською програмою даного університету;

бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів обраної магістерської програми закордонного університету та готовими почати навчання восени 2021 року;

мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;

мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом.

Що гранти дають українським студентам

Гранти від Фонду покриватимуть витрати на оплату навчання в університеті, підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде встановлюватись окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента.

Більшість грантів покриватиме до 60% всієї необхідної суми, але це не більше 50 тисяч доларів США за весь навчальний період (1– 2 роки). Студенти мають профінансувати решту витрат власним коштом або отримати стипендію.

Так, студенти, які вступлять в Кембриджський університет, на правовий факультет Пітсбургського університету, на факультет політичних наук Університету Йорку тощо зможуть отримати решту коштів на навчання від благодійних фондів, що підтримують ці навчальні заклади.