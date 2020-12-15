Понад 85% українців погоджуються, що професія вчителя важлива. Хоча ще минулого року ця цифра була менша на 2 відсотки. Окрім того, в Україні почали щороку проводити премію Global Teacher Prize Ukraine.

Тому у листопаді 2020 року видання "Освіторія" ініціювало опитування українців про престиж професії вчителя. Опитали 1000 респондентів з усіх регіонів України віком 18–55 років.

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Результати опитування

З’ясувалося, що серед дорослого населення віком 41-55 років, професію педагога розцінюють як важливу 87,8%. Водночас серед молоді 18-29 років таких біля 80%.

Окрім того, половина респондентів вважають, що вчитель — це, в першу чергу, фахівець, який виконує свої професійні обов’язки.

Ще 44,2% українців бачать педагога як ментора та наставника, який має підтримувати учнів та допомагати їм.

22,1% відповіли, що вчитель – це той, хто спонукає шукати відповіді та критично мислити.

21,4 % вважають, що педагог – це беззаперечний авторитет, якого потрібно слухатися і поважати.

11,2% українців, вважають, що вчитель — це той, хто вчить працювати у команді. Адже зараз навички співпраці у команді є одними із найважливіших на ринку праці та у соціальному житті.

А на питання, яким є головне завдання вчителя, більша половина українців відповіли – допомагати учням у розвитку вмінь та навичок; 41,2 % - заохочувати до навчання та зацікавлювати матеріалом; 36,8 % — розкривати здібності та таланти учнів.

Водночас лише 10% опитаних запевнили, що вчителі мають стежити за успішністю учнів та чітко дотримуватися шкільної програми.

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Чи змінив локдаун ставлення до вчителів?

Опитування показало, що більшість українців (61%) не змінили свого ставлення до професії вчителя під час дистанційного навчання. Також 24% респондентів відповіли, що їхнє ставлення погіршилось, а лише 15 % – що покращилось.



Як ставляться українці до вчителів / Фото "Освіторія"

Чи цінують роботу вчителів? Працю педагогів не цінують — так вважають 41,5 % українців (у 2019 році цей показник становив 26,7 %). 6,5 % опитаних вважають, що роботу вчителя в Україні цінують (у 2019 так вважало 11,5% українців).

Окрім того, майже половина опитаних не хотіли б, щоб їхні діти ставали вчителями у майбутньому. І лише 5,5 % українців вважають професію вчителя бажаною для своєї дитини.