Понад половина опитаних українців заявили, що негативно ставляться до дистанційного навчання у закладах освіти. Вони не хочуть мати будь-які елементи онлайн-навчання після закінчення карантину.

Це з’ясувалося у соціологічному дослідженні "Всеукраїнський омнібус", яке провела дослідницька компанія Active Group у жовтні 2020 року.

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Результати дослідження

Як українці ставляться до онлайн-навчання:

40,3% – повністю негативно;

17% – швидше негативно, ніж позитивно;

19,8% – швидше позитивно, ніж негативно;

15,5% – позитивно.



Як українці ставляться до дистанційного навчання / Інфографіка Active Group

Також соціологи запитали в українців, чи варто залишати елементи дистанційного навчання у школах після закінчення карантину.

Так, 44,8% респондентів сказали, що робити цього точно не варто, а 16% – що скоріше не варто. Думають, що скоріше варто залишити елементи онлайн-навчання – 19% українців, а про те, що точно варто – 11,5%.

Як проводили дослідження? Його проводили по всій території України, окрім окупованих регіонів, з 3 по 8 жовтня 2020 року методом CATI (телефонних інтерв’ю за анкетою). Загалом фахівці опитали понад тисячу респондентів.

Ще одне дослідження про онлайн-навчання

Натомість компанія "Нью Імідж Маркетинг Груп" також провела схоже дослідження. За їх даними, 30% опитаних українців негативно ставляться до дистанційного навчанн, ще 37% оцінюють його скоріше негативно. Натомість позитивну оцінку дистанційному навчанню надали лише 8 % українців.

Більшість опитаних негативне ставлення до онлайн-навчання обгрунтовує зниженням рівня знань дітей. Понад половина респондентів наголошують, що вчителі не можуть ефективно організувати дистанційний урок.

Також 66% українців висловились проти повної заборони відвідування закладів освіти. 63% повністю або скоріше задоволені запровадженням карантину у школах, зокрема, проведенням температурного скринінгу, дезінфекції, дотримання соціальної дистанції тощо.



Дослідження про дистанційне навчання в школі / Скриншот

До слова, понад 72% батьків вважають, що діти повинні відвідувати школи та навчатися очно, а не дистанційно. Водночас 75% українців запевняють, що весняний карантин негативно вплинув на успішність учнів.